Bruselas advierte a España sobre la regulación de migrantes: “Un permiso de residencia no es un cheque en blanco”

La Comisión Europea ha debatido las consecuencias que tendrá para el conjunto de la Unión la medida impulsada por el Gobierno español

El comisario europeo de Asuntos
El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, a 17 de febrero de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín / Europa Press)

“Todos los Estados tiene que velar por que sus decisiones no tengan consecuencias en otros países de la Unión Europea. Es un principio general. Un permiso de residencia no es un cheque en blanco para moverse por toda la Unión”, ha señalado este martes el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, al inicio del pleno sobre la política de regulación a gran escala de España y su impacto en el espacio Schengen.

El comisario, que ha dado inicio al pleno europeo, ha destacado que la Comisión está preparando un “pacto de inmigración y asilo”, previsto para este verano, que regulará a entrada y permanencia de personas migrantes en el espacio Schengen, así como la vigilancia de las fronteras de la UE.

El pleno, celebrado a petición del Partido Popular Europeo, ha girado en torno al anuncio del Ejecutivo español de regularizar a más de medio millón de inmigrantes que residen en España. En este sentido, Brunner ha señalado que las cifras del último Eurobarómetro sobre las preferencias de los europeos van en una dirección contraria a la regulación española. “Dos tercios de os europeos están muy preocupados por una inmigración sin control y el 89% pide que Europa este mas unida en la lucha contra la inmigración ilegal”, indicó.

El comisario ha señalado también en su intervención que “los cruce ilegales” han bajado un 50% en los últimos dos años, así como las peticiones de asilo, que también están bajando. “No es pura casualidad de geopolítica sino el resultado del trabajo que hacemos entre todos”, destacó, y añadió que en ese plazo ha habido más de 14.000 rechazos en las fronteras de la Unión Europea.

“Tenemos una visión estratégica clara del tipo de política de inmigración que queremos para la UE: que sea segura, legal y controlada”, indicó el comisario ante el pleno de la Comisión. Además, destacó que la acción conjunta de los 27 debe regirse por los principios de “solidaridad y responsabilidad”.

La Comisión Europea ha dicho este jueves que le corresponde al Gobierno español "decidir" sobre las soluciones legales que dar a los migrantes en España, porque es una competencia nacional, al tiempo que ha considerado que la regularización extraordinaria adoptada el miércoles es una opción legal posible para responder a las "necesidades" del mercado laboral. (Fuente: Comisión Europea)

“Que sus decisiones no tengan consecuencias en otros países”

El comisario destacó también que los retornos dentro de la Unión deben ser más “eficaces, ágiles y rápidos” para las personas que “ya no tienen derecho a estar en la Unión Europea”. Así mismo, indicó que, hasta ahora, solo uno de cada cinco migrantes irregulares es retornado, por lo que, como regla general, “hay que hacer que las personas en estado irregular abandonen la Unión”.

De manera más directa, sobre la iniciativa de regulación de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo español, el comisario ha considerado que la inmigración es un desafío que comparten todos los estados miembros pese a que algunos aspectos continúan bajo la jurisdicción de los Estados.

“Todos tienen que velar por que sus decisiones no tengan consecuencias en otros países de la UE”, destacó, haciendo alusión a que, si España concede permisos de trabajo o residencia, estos no deben ser utilizados por los migrantes para residir en otros países de la UE, por lo que Brunner aclaró que “un permiso de residencia no es un cheque en blanco para moverse por toda la Unión” y que la normativa europea debe respetarse.

“Llegar a donde estamos en la política de migración no ha sido fácil, ha exigido muchas transacciones y paciencia para llegar a este hito y la maratón no está acabada”, ha concluido el comisario, destacando que la nueva reforma migratoria, que se pretende implementar en julio, apuntará hacia unos controles más estrictos en cuanto a las entradas de personas irregulares en el espacio europeo.

Rufián reivindica su alianza de izquierdas sin renunciar a la autodeterminación: "Representar a alguien de Algeciras no me hace menos independentista"

Adif quiere abrir la alta velocidad entre Madrid y Andalucía este sábado: Renfe, Iryo y Ouigo ya ofrecen billetes para el 14 de febrero

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

