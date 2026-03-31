La reina Sofía vive su concierto de Pascua más emotivo: el homenaje a su hermana Irene y el apoyo incondicional de su familia

La Reina Sofía asiste al concierto anual de Pascua, en la Catedral Basílica de Santa María de Mallorca, a 30 de marzo de 2026, en Palma de Mallorca. (Europa Press).

La reina Sofía ha vuelto a cumplir con una de las tradiciones que más le gustan de su agenda personal en Semana Santa: el concierto de Pascua en la Catedral de Mallorca. Sin embargo, este año la cita ha estado inevitablemente teñida de emoción, pues es la primera vez que asiste tras la muerte de su hermana, Irene de Grecia, una ausencia que sigue muy presente en su día a día.

Aun así, la emérita ha querido mantenerse fiel a este compromiso tan especial para ella. Lo ha hecho arropada por su familia más cercana, en una imagen de unión que no ha pasado desapercibida. A su lado, aunque respetando el protocolo, han estado sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y dos de sus nietas, Victoria Federica e Irene Urdangarin, que han viajado hasta Palma para acompañarla en estos días especialmente sensibles.

Desde la pérdida de Irene de Grecia, la familia se ha volcado con Sofía. Este viaje a Mallorca es una muestra más del apoyo constante que está recibiendo en un momento marcado por el duelo. Durante el concierto, aunque no se sentaron junto a ella, su presencia cercana ha sido, sin duda, un importante consuelo para la reina.

La infanta Elena asiste al concierto anual de Pascua, en la Catedral Basílica de Santa María de Mallorca para acompañar a su madre, la reina Sofía. (Isaac Buj / Europa Press)

Un homenaje que toca el corazón de la reina Sofía

La emoción se hizo especialmente palpable durante el concierto, cuando tuvo lugar un sentido homenaje a Irene de Grecia. La presidenta del club organizador, Christine Schedukat, dedicó unas palabras que resonaron con fuerza en la Catedral: “Una persona muy querida que nos ha acompañado tantos años y que hoy ya no está. Este Réquiem es en su honor”.

Un instante cargado de simbolismo que la reina Sofía vivió con visible emoción. A lo largo de estos meses, ha demostrado una gran entereza en sus apariciones públicas, pero momentos como este evidencian el profundo vínculo que la unía a su hermana.

También a través de su estilismo, la reina ha querido rendir homenaje a Irene. Aunque poco a poco ha ido dejando atrás el luto más estricto, en esta ocasión ha optado por un elegante traje de chaqueta en color negro, combinado con una blusa satinada en tono beige que aportaba un ligero contraste.

La reina Sofía, su hija la infanta Cristina y sus nietas, Irene y Victoria Federica, en concierto anual de Pascua de Palma de Mallorca. (Redes sociales @CasaReal)

Sus hijas y nietas han seguido la misma línea estética, con el negro como hilo conductor en todos los conjuntos. La infanta Cristina ha añadido un toque especial con una chaqueta de lentejuelas en marrón, mientras que Victoria Federica ha apostado por un abrigo estampado. La infanta Elena ha elegido pantalones de terciopelo y, por su parte, Irene Urdangarin ha optado por un sobrio conjunto total black.

Tras su paso por Mallorca, la agenda de la reina Sofía continuará en los próximos días. Según ha trascendido, su intención es desplazarse a Murcia para seguir de cerca algunas de las procesiones más emblemáticas de la Semana Santa.

La reina Sofía ha presidido en la Catedral de Mallorca el concierto anual de Pascua “Réquiem de Verdi". (X.com @CasaReal)

Allí podría asistir al paso del Silencio y al Santísimo Cristo de los Mineros en Cartagena, así como a la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. De nuevo, no estará sola: todo apunta a que sus hijas volverán a acompañarla en una muestra más de la unión familiar.