El tiempo en Semana Santa: la Aemet prevé fuertes rachas de viento, nieve y un ascenso térmico

Cientos de personas disfrutan del buen tiempo en la Playa de La Malagueta de Málaga, a 29 de marzo de 2026. (EFE/Jorge Zapata)

El viento y la subida del termómetro van a marcar el tiempo en Semana Santa. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante las próximas jornadas irá subiendo el mercurio, que incluso podrá marcar 30 grados en el sur del país, y las fuertes rachas de viento seguirán azotando el noreste de la península y Baleares. Las lluvias quedarán acotadas al extremo norte peninsular, con nevadas en las montañas. Por su parte, en Canarias, la protagonista será la calima.

El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, detalla en un comunicado que este martes seguirá el viento muy fuerte en zonas del nordeste peninsular y archipiélago balear, con mal estado de la mar. Las olas podrían superar los seis metros de altura en zonas del norte de Cataluña y de Baleares. Además, los meteorólogos no descartan algún chubasco en el archipiélago, especialmente en las islas de Mallorca y Menorca. Lloverá también en el Cantábrico, en Pirineos y en el Alto Ebro. Se esperan nevadas en torno a entre 1.000 y 1.200 metros en el Pirineo; y 1.200 a 1.600 metros en el resto de las montañas del extremo norte. En Canarias, la calima se extenderá y afectará a prácticamente todo el archipiélago, “reduciendo la visibilidad y empeorando la calidad del aire”.

Con esta previsión, la Aemet ha activado los avisos en Canarias por calima; en Baleares por mala mar y fuertes rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora; y en el este y el interior de la península por el viento y el fuerte oleaje en la costa catalana.

Mapa de alertas meteorológicas por viento, mala mar, nevadas y polvo en suspensión para este martes, 31 de marzo de 2026. (Aemet)

Durante esta jornada, el mercurio ya empezará a repuntar. Las temperaturas subirán en toda España. En el interior de la mitad norte y el Cantábrico se rondarán unas máximas de en torno a 14 a 16 grados, aunque en ciudades como Pamplona, Vitoria o Burgos seguirá haciendo frío, con máximas de entre 11 y 13 grados. En cambio, en Galicia y en el sur y este de la península se superarán los 20 grados. En zonas del área mediterránea, valle del Guadalquivir y Canarias, se superarán los 25 grados.

Viento, nieve y calima, el tiempo el Miércoles Santo

El miércoles será una jornada similar a la anterior: “Vientos intensos de nuevo en el nordeste peninsular y Baleares y de nuevo mal estado de la mar”. Las lluvias, de nuevo, quedarán acotadas al Cantábrico, Pirineos y alto Ebro, aunque una borrasca mediterránea incrementará la posibilidad de chubascos en Baleares, sin descartarlo también en el este de Cataluña. Las nevadas aparecerán a partir de 1.400 a 1.800 metros y los cielos estarán más despejados en el centro y sur de la península. Este día persistirá la calima en Canarias y el mercurio seguirá en la misma línea.

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Un Jueves Santo de cielos despejados y termómetros al alza

El primer día festivo de la semana estará marcado por un tiempo agradable en la mayor parte del país. El Jueves Santo, las lluvias seguirán en el Cantábrico y Pirineos, pero con un carácter débil, al tiempo que irán remitiendo en Baleares. “Aún nevará en la cordillera pirenaica por encima de 1.200 a 1.400 metros y en el resto del país cielos poco nubosos y un día más, vientos que soplarán con intensidad en el nordeste peninsular y Baleares”, detalla el portavoz. En Canarias, irá remitiendo la calima y las temperaturas no cambiarán en la mayor parte del país.

Predicción general de las temperaturas máximas y mínimas del próximo jueves, 2 de abril de 2026. (Aemet)

De cara al Viernes Santo y los días posteriores, lo más probable es que continúe el tiempo estable en la mayor parte del territorio, con una disminución de las precipitaciones en el extremo norte. En el resto del país, según la actual previsión, no habrá lluvias, y “las temperaturas en general serán más altas, incluso en la recta final de la semana, aunque todavía hay incertidumbre, pero podrían rondar los 28 a 30 grados en puntos del sur peninsular”. También se espera tiempo estable y temperaturas más altas en el archipiélago canario.