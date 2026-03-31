España

Getafe se reunirá con los promotores del concierto de Shakira por el ruido: “El recinto se ha levantado al lado de las ventanas de nuestros vecinos”

La jefa del gobierno local insiste en que la Comunidad de Madrid debe intervenir para asegurar que la gestión de espectáculos considere las necesidades de los vecinos

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El Gobierno exige al Ayuntamiento de Madrid mejorar la seguridad en el Iberdrola Music para los conciertos de Shakira o trasladarlos a otro recinto (Montaje Infobae)
Shakira junto a la recreación del recinto para sus conciertos en Madrid. (Montaje Infobae)

El Ayuntamiento de Getafe ha anunciado que mantendrá una reunión con los promotores de los conciertos de Shakira para abordar el impacto de los ruidos provocados por los macroeventos programados en el Recinto Iberdrola Music de Villaverde. Según ha comunicado el Gobierno municipal, la preocupación creciente reside en la ausencia de información previa sobre la organización de nuevos espectáculos y en el incremento de molestias entre los vecinos de barrios limítrofes.

El Consistorio denuncia que, desde el traslado del festival Mad Cool en 2023 hasta el Recinto Iberdrola Music, el número de días dedicados a macroeventos ha crecido un 425%, pasando de 4 a 17 días previstos para 2026. El Ayuntamiento de Getafe ha subrayado que muchos residentes se ven obligados a acumular días de teletrabajo o abandonar sus domicilios de forma temporal para evitar los ruidos y las restricciones de movilidad.

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha exigido a las instituciones responsables un ejercicio real de empatía ante la situación de los ciudadanos. Hernández ha llamado a la presidenta regional y al alcalde de la capital a reflexionar: “¿Qué pensarían si a menos de 400 metros de su casa montaran un recinto de conciertos para medio millón de asistentes, con cortes de calles para entrar a sus hogares o a sus puestos de trabajo?“. ”Este recinto se ha levantado al lado de las ventanas de nuestros vecinos”, apostilla.

A pesar de las quejas reiteradas, que derivaron en la suspensión de festivales como Madrilucía, el Ayuntamiento de Getafe denuncia no recibir comunicaciones previas ni ser incluido en los procesos de decisión sobre la concesión de licencias, pese a los graves trastornos que se generan. Por ello, el consistorio getafense reclama formar parte activa de las decisiones en materia de licencias y subraya la indefensión de miles de familias que sufren cortes de acceso y un nivel de ruido que ha desencadenado procedimientos penales tras las denuncias vecinales.

Shakira hará su residencia europea en el espacio Iberdrola Music de Madrid con tres conciertos los días 25, 26 y 27 de septiembre en el 'Estadio Shakira', con charlas, talleres y cine. Además de estos tres conciertos, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo viernes 27 de marzo a las 10.00 de la mañana, la artista ha organizado diversas actividades culturales alrededor de su estancia en Madrid. (Fuente: europa press/instagram/youtube)

Cómo será el encuentro entre Getafe y los promotores del concierto

El Gobierno municipal ha informado que a la vuelta de la Semana Santa mantendrá una reunión formal con la productora responsable de los conciertos de Shakira, que hasta la fecha suma 11 eventos confirmados. El propósito es concretar información directa sobre los planes de movilidad y seguridad, aspectos que, según el Ayuntamiento de Getafe, no han sido detallados por el Ayuntamiento de Madrid. Además, se pretende trasladar a los organizadores el malestar vecinal y el efecto que el macroevento tendrá sobre la vida cotidiana de decenas de miles de ciudadanos.

Esta situación se agrava porque, según la Delegación del Gobierno, existen dudas sobre los problemas de seguridad que pueden producirse durante las 11 fechas fijadas para los conciertos de Shakira. En eventos anteriores, aseguran, que se registraron “cortes en la M-45 que impiden el acceso de los vecinos a sus casas durante varios días”. Denuncian también que anteriormente se han superado “sistemáticamente” los decibelios que establece la normativa, “un extremo que mantiene abierto un proceso penal tras la denuncia de los afectados”.

Ante esta coyuntura, el Ayuntamiento de Getafe insiste en que la Comunidad de Madrid debe asumir su papel como mediadora e intervenir de manera determinante para salvaguardar los intereses de todas las partes afectadas, evitando convertir la situación en un conflicto político y garantizando.

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