El Gobierno pide al Ayuntamiento de Madrid que mejore la seguridad en el Iberdrola Music para los conciertos de Shakira o los traslade a otro recinto

El Iberdrola Music de Villaverde acogerá seis conciertos de Shakira el próximo mes de septiembre. Está prevista la instalación de un estadio temporal - el “Estadio Shakira” -, de un tamaño de cuatro hectáreas y capacidad para unas 50.000 personas (20.000 en pista y 30.000 en grada).

El Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que no autorice eventos masivos en este espacio “mientras no concurran de manera efectiva las condiciones adecuadas de accesibilidad, movilidad y seguridad que una ciudad como Madrid debe garantizar a quienes asisten a este tipo de espectáculos”. El Delegado llevaría solicitando esto desde hace un tiempo por “antecedentes recientes” que motivan a desaconsejar “el uso de este espacio para eventos con afluencia masiva de público”.

“Implementar medidas de mejora” o mover de espacio el evento

Pide “responsabilidad” al ayuntamiento, de quien exige que o se mejore la movilidad, el acceso y la seguridad en el espacio o se plantee su traslado a otras ubicaciones en las que sí se pueda garantizar la seguridad de los asistentes. “Ayuso y Almeida tienen que tomarse muy en serio la seguridad de los asistentes a los grandes eventos en la Comunidad de Madrid. No puede ser que ahora estén facilitando el que en un espacio como el Iberdrola Music, donde ellos mismos dijeron que no se podían celebrar eventos de fenómeno fan, ahora se vaya a poder celebrar una serie de conciertos que tienen exactamente esas características”, ha afeado Martín en un audio enviado a medios de comunicación. “Ellos mismos reconocieron, tras los problemas de movilidad y seguridad registrados en Mad Cool y en el concierto de Harry Styles”, que este espacio no estaba preparado para tales eventos.

La carta señala que, a pesar de admitir conocimiento sobre esto, no se ha llevado a cabo “una actuación mucho más decidida por su parte para evitar que volvamos a situarnos ante los mismos problemas”. Señala también que “en la reunión institucional celebrada en 2024 en la Delegación de Gobierno”, administraciones y organismos implicados constataron que seguían existiendo “deficiencias relevantes en materia de accesibilidad, movilidad y ordenación de flujos de entrada y salida, incompatibles con la celebración de grandes eventos en condiciones de seguridad”.

El Delegado de Gobierno concede que, a su parecer, también es importante que Madrid, como “capital de referencia”, mantenga su posición como sede de grandes eventos musicales; pero que es “precisamente por esta misma razón” que “estas citas deben desarrollarse en espacios que ofrezcan garantías suficientes”, con condiciones de seguridad “a la altura de una gran capital europea”.

No llama, sin embargo, a mover de recinto el evento, ya que apunta que todavía existe margen temporal para “implementar medidas de mejora” con el fin de asegurar accesos adecuados, movilidad ordenada y, en general, condiciones de seguridad satisfactorias. “Habiendo tiempo de por medio”, solicita “acondicionar el Iberdrola Music si es que allí quieren celebrar estos eventos”, proponiendo que, en caso de no poder llevarse esto a cabo, se trasladen los conciertos a otros espacios de la ciudad “que sí están habilitados para celebrar eventos en condiciones de seguridad como las que todos los asistentes merecen”.

Shakira anuncia su residencia en Madrid para el fin de gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' (Live Nation/Sony Music)

El concierto de Harry Styles como referencia del riesgo

De acuerdo con Francisco Martín, “nada ha cambiado” en el Iberdrola Music de Villaverde desde aquel concierto de Harry Styles que, en el año 2023, acabó resultando en situaciones de riesgo y caos para los asistentes a la hora de abandonar el recinto. “Atravesar un basurero, un caballo de policía suelo, 0 control en la entrada, poca seguridad, visibilidad 0, la M-45 colapsada por coches aparcados en la cuneta”, describía en un tweet un asistente. Otro usuario lo secundaba: “Había mareas de gente caminando en todos los sentidos y empujando” tratando de encontrar la manera de salir del lugar.

Un hombre, padre de una asistente, relató entonces en El Mundo cómo “las niñas” se habían “agolpado junto a la carretera” al salir del evento, por lo que, a su parecer, el que no se diese ningún atropello fue “un milagro”. Los vecinos de Marconi describían una situación similar: “Todo está bloqueado, hay personas caminando por cualquier parte poniendo su vida en riesgo. Estamos tan consternados que no tenemos palabras”, describía una vecina. “Hay un tremendo desbarajuste”, decía otra, quien además veía claro que “los responsables de trasladar este concierto a esta zona deben de reflexionar y pensar en la que han formado. Este espacio no está preparado para un evento de esta envergadura”.

Desde aquel concierto, se han celebrado en este recinto varias ediciones del Mad Cool. Es debido a esto que Borja Carabante - el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento - sostiene que el espacio “es viable”: “Se han mejorado las infraestructuras y la movilidad, el recinto tiene una extraordinaria calidad para poder albergar este tipo de conciertos”, dijo ante los medios.