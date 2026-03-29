Rosalía, recuperada y relajada junto a Loli Bahía horas antes de su concierto en Madrid

Acompañada por su círculo cercano y en compañía de Loli Bahía, Rosalía fue vista disfrutando de un paseo al aire libre en un parque alejado del centro de Madrid antes de su presentación en la capital. El medio informó que la cantante se mostró distendida y sonriente mientras compartía momentos con amigas, evidenciando una recuperación luego de atravesar una intoxicación alimentaria que la llevó a cancelar su show anterior en Milán, según detalló el medio.

El concierto en Madrid representa uno de los shows más esperados de la gira actual de Rosalía, quien declaró sentirse “muy bien” tras superar los recientes problemas de salud, tal como consignó la publicación. La artista, que transita una etapa de logros profesionales con su proyecto ‘Lux’, ha optado por retornar a Madrid para recuperar fuerzas y resetearse antes de volver a presentarse en vivo.

Según describió el medio, la jornada previo al concierto resultó propicia para que la cantante retomara contacto con su entorno personal y amigos, entre ellos Loli Bahía, figura habitual en su vida y considerada un gran apoyo emocional. Rosalía y Loli fueron vistas caminando tomadas de la mano junto a sus acompañantes, quienes además cuidaban de la mascota del grupo y permanecieron atentos a su bienestar durante la salida. El ambiente se percibía relajado, y tanto Rosalía como sus amigas respondieron de manera natural cuando advirtieron la presencia de las cámaras. Ellas mismas capturaron la escena en un teléfono móvil, reflejando un momento de distensión previo al compromiso profesional.

De acuerdo con la información publicada, al regresar a la furgoneta donde se desplazaban, Rosalía fue consultada por su condición actual y respondió confirmando el buen estado de salud que atraviesa en este momento. Sostuvo que cuenta con “muchas ganas” de reencontrarse con el público madrileño para corresponder el afecto recibido, tras haberse visto obligada a detener su gira temporalmente por cuestiones médicas.

Sobre la estrecha relación que mantiene con Loli Bahía, la intérprete prefirió no ofrecer declaraciones, manteniendo la discreción. El medio relató que decidió limitar sus respuestas a comentarios sobre su salud y preparación para el concierto.

Tal como publicó el medio, Rosalía está disfrutando tanto de una etapa fructífera en lo profesional, con múltiples éxitos ligados a su trabajo, como de un momento vital rodeada de personas de confianza. La elección de Madrid como espacio de refugio y recuperación permitió a la cantante desconectarse temporalmente de la presión mediática y de los compromisos antes de retomar su agenda de presentaciones.

La suspensión del espectáculo en Milán, según reportó la publicación, se debió a una intoxicación alimentaria que requirió reposo y cuidados específicos. Tras este episodio, la cantante priorizó su bienestar físico para poder cumplir con los compromisos de su agenda internacional.

El reencuentro esperado con sus seguidores en Madrid se da en un contexto de alta expectativa debido a la relevancia del show en la gira y la reciente pausa forzada. Rosalía, según informó el medio, consideró fundamental el apoyo de su entorno durante el proceso de recuperación y se mostró agradecida por las muestras de cariño de los aficionados.

La presencia de Loli Bahía junto a la artista fue un elemento destacado por el medio, al igual que el ambiente de tranquilidad que predominó durante el paseo. De acuerdo con la fuente, este momento de esparcimiento y contacto con la naturaleza sirvió para reforzar el ánimo y la preparación de Rosalía de cara a la presentación en la capital española.

Por todo lo recogido por el medio, la intérprete combina el enfoque en su bienestar físico con una agenda profesional activa y la permanencia de relaciones personales que considera fundamentales en su vida diaria. Estos factores se reflejan en la manera en que decide afrontar la previa de uno de los conciertos clave de su gira en Madrid.