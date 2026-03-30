La prensa noruega habla de divorcio entre los príncipes Haakon y Mette-Marit: “Atraviesan un momento de crisis”

El príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, marzo de 2026. (NTB/Ole Berg-Rusten vía REUTERS).

La estabilidad de la monarquía noruega vuelve a estar en duda. Según ha publicado el diario Se og Hør, los príncipes herederos de Noruega, Haakon de Noruega y Mette-Marit de Noruega, estarían atravesando una de las etapas más delicadas de su relación. De acuerdo con fuentes cercanas a palacio citadas por la publicación, incluso se habría llegado a valorar “un posible divorcio real” como escenario a contemplar.

El año 2026 no ha comenzado de la mejor manera para la pareja, que lleva más de dos décadas de matrimonio. En los últimos meses, una sucesión de polémicas ha colocado a la familia real bajo una presión constante. Por un lado, la controversia en torno a la relación que mantuvo Mette-Marit con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein ha generado un fuerte impacto mediático. Por otro, el proceso judicial que afecta a su hijo, Marius Borg Høiby, ha contribuido a aumentar la tensión en el entorno familiar.

La princesa Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon de Noruega en la televisión pública noruega (NRK)

En este contexto, la heredera al trono decidió dar explicaciones en una entrevista concedida a NRK hace unos días, donde abordó durante varios minutos su vínculo con Epstein: “Quisiera expresar mi más profundo arrepentimiento por mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante para mí disculparme con todos aquellos a quienes he decepcionado. Parte del contenido de los mensajes entre Epstein y yo no representa a la persona que quiero ser. También pido disculpas por la situación en la que he puesto a la familia real, especialmente al rey y la reina”.

Sentado a su lado, Haakon mantuvo un perfil bajo y apenas intervino hasta el final. Cuando lo hizo, quiso lanzar un mensaje de unidad: “Nos apoyamos en una base sólida. Llevamos juntos más de 25 años. Y, afortunadamente, hemos podido construirla de tal manera que seguimos unidos. Y cuando uno se casa, hay días buenos y malos”.

La princesa Mette-Marit de Noruega ha sufrido un agravamiento de su fibrosis pulmonar crónica y tendrá que someterse a un trasplante. (Europa Press)

Una posibilidad puesta sobre la mesa

Las imágenes de la entrevista, en las que ambos aparecían visiblemente tensos, no han hecho más que alimentar las especulaciones. Según las informaciones publicadas en Noruega, la magnitud de las recientes revelaciones habría provocado reuniones internas en el entorno de la casa real para analizar cómo gestionar la crisis. En esos encuentros, siempre según estas fuentes, se habría puesto sobre la mesa la posibilidad de una ruptura matrimonial, valorando sus implicaciones tanto a nivel personal como institucional.

A pesar de ello, voces cercanas a la familia insisten en que el vínculo entre los príncipes sigue siendo fuerte. “Mi impresión es que son personas que se apoyan mutuamente cuando alguien atraviesa un mal momento. Se quieren mucho, tanto entre ellos como a su familia, y estoy segura de que, pase lo que pase, se cuidan mucho. Ya han superado momentos difíciles, y eso ha fortalecido aún más su unidad”, afirma Caroline Vagle, experta en la realeza de Se og Hør. Sin embargo, admiten que el cúmulo de factores actuales convierte este episodio en uno de los más complejos a los que se han enfrentado.

El rey Harald y la reina Sonja, junto con el príncipe heredero Haakon, la princesa Ingrid Alexandra y la princesa heredera Mette-Marit, posan para una sesión de fotos navideña en el Palacio del Salón Rojo en Oslo, Noruega, el 19 de diciembre de 2024. (Stian Lysberg Solum/NTB/vía REUTERS).

Su salud, otro problema añadido

Uno de los elementos que añade gravedad a la situación es el estado de salud de Mette-Marit. La princesa padece una fibrosis pulmonar crónica que, según fuentes oficiales, ha empeorado en los últimos tiempos. “Como ya comunicamos en diciembre, la salud de la princesa heredera ha empeorado recientemente, y se han iniciado los preparativos para una evaluación de cara a un posible trasplante de pulmón. La princesa heredera necesita cada vez más entrenamiento adaptado, descanso y recuperación, y su programa oficial se está ajustando a su estado de salud”, explicó un portavoz de la institución.

De hecho, tras la citada entrevista televisiva, la pareja acudió al hospital para continuar con las evaluaciones médicas, un gesto que evidenció hasta qué punto la situación personal y la institucional están entrelazadas. La preocupación por su salud se suma así a la presión mediática y familiar que ya soporta.

El príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit de Noruega asisten a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025. (REUTERS/Leonhard Foeger/Foto de archivo).

En paralelo, la situación de su hijo Marius también ha tenido un peso importante. La princesa ha sido vista en varias ocasiones visitándolo en prisión, lo que refleja la dimensión personal del problema y el impacto emocional que está teniendo en la familia. Mientras él afirma ser inocente de algunas de las violaciones y delitos, la Fiscalía noruega ha solicitado siete años de cárcel para él.