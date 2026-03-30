Las fuerzas de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo interceptan un cuarto misil iraní en el espacio aéreo de Turquía

Misiles iraníes se exhiben en un parque, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán (Majid Asgaripour / WANA / vía REUTERS)

El Ministerio de Defensa de Turquía ha informado este lunes de la interceptación de un misil balístico lanzado desde Irán que llegó a penetrar en el espacio aéreo turco antes de ser neutralizado por sistemas de defensa aérea desplegados por la OTAN en el Mediterráneo oriental.

Según fuentes oficiales citadas por Reuters, el proyectil fue detectado y destruido por las baterías antimisiles aliadas, en lo que constituye el cuarto incidente de este tipo desde el inicio del conflicto entre Irán y el eje formado por Estados Unidos e Israel.

El ministerio turco ha confirmado que el misil fue “neutralizado” sin causar daños, aunque no ha ofrecido detalles sobre la zona exacta de la interceptación ni sobre el posible objetivo del lanzamiento. En su comunicado, Ankara ha subrayado que está adoptando todas las medidas necesarias “con decisión y sin vacilación” frente a cualquier amenaza contra su territorio y su espacio aéreo.

Este nuevo episodio se suma a una serie de incidentes registrados a lo largo de marzo que han ido elevando progresivamente la tensión en la región. Los tres lanzamientos anteriores también fueron interceptados por sistemas de defensa de la OTAN antes de alcanzar objetivos en territorio turco, en una secuencia que ha puesto a prueba el escudo antimisiles aliado en el flanco oriental.

Tres interceptaciones en menos de dos semanas

El primer incidente se produjo a comienzos de marzo, cuando un misil balístico lanzado desde Irán atravesó el espacio aéreo de Irak y Siria antes de dirigirse hacia Turquía. Fue neutralizado por sistemas aliados desplegados en el Mediterráneo oriental sin que se registraran víctimas, aunque restos del proyectil cayeron en el sur del país.

Misiles iraníes sobre el cielo de Emiratos Árabes Unidos (Europa Press)

Pocos días después, un segundo misil fue igualmente interceptado tras entrar en el espacio aéreo turco. Ankara advirtió entonces de que tomaría “todas las medidas necesarias” para proteger su soberanía, en un momento en el que el conflicto regional comenzaba a extender sus efectos más allá de los principales escenarios de combate.

El tercer episodio tuvo lugar a mediados de mes y activó las alarmas en torno a la base aérea de Incirlik, una instalación estratégica utilizada por varios países de la OTAN, entre ellos Estados Unidos y España. El proyectil fue derribado sin causar daños ni víctimas, aunque su proximidad a infraestructuras militares sensibles elevó la preocupación entre los aliados.

Protestas de Ankara y negativa de Teherán

La repetición de estos incidentes llevó al Gobierno turco a trasladar protestas formales a Irán y a advertir de posibles consecuencias si se mantenía esta dinámica. Ankara ha insistido en que cualquier violación de su espacio aéreo constituye una amenaza directa a su seguridad nacional, independientemente del objetivo final de los proyectiles.

Por su parte, Teherán ha negado en reiteradas ocasiones haber autorizado estos lanzamientos y ha planteado la creación de un mecanismo conjunto de investigación con Turquía para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, la OTAN subraya que los sistemas desplegados en el Mediterráneo oriental —incluidas baterías Patriot y capacidades navales con misiles interceptores— han resultado determinantes para evitar impactos en territorio turco. La participación de varios países aliados, entre ellos España, ha permitido reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta ante amenazas balísticas en una zona especialmente sensible.

Irán publicó el lanzamiento de nuevos misiles

En paralelo, el aumento de estos episodios ha coincidido con una evolución en la estrategia militar iraní, que ha combinado el uso de misiles balísticos con drones y misiles de crucero, lo que obliga a la OTAN a adaptar constantemente sus sistemas de defensa y vigilancia en el área.