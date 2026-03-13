Albares traslada a su homólogo de Turquía su "solidaridad" tras los misiles lanzados desde Irán a su espacio aéreo

Fuentes de seguridad de Turquía recalcaron que ese país “no es parte del conflicto” tras los recientes lanzamientos de misiles desde Irán hacia su espacio aéreo y recomendaron actuar con "precaución" para evitar una escalada militar regional. Estas declaraciones llegaron mientras los sistemas de defensa antiaérea de la OTAN interceptaron un tercer misil balístico dirigido desde Irán, en un contexto en el que la inestabilidad regional se encuentra en aumento por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. La noticia principal, según difundió el medio TRT y otros portales internacionales, se centra en la conversación que mantuvo el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, con su homólogo turco, Hakan Fidan, en la que expresó su “solidaridad” con el gobierno de Ankara ante estos hechos.

De acuerdo con la información publicada por varios medios, Albares comunicó públicamente, a través de su cuenta en la red social X, el intercambio mantenido con Fidan. En este contacto, ambos funcionarios discutieron sobre la situación actual en la región y la seguridad en el flanco sur de la OTAN, un aspecto considerado clave para los intereses tanto de España como de Turquía. El jefe de la diplomacia española insistió en el respaldo de España a Turquía y solicitó la reducción de tensiones y la apertura de un proceso de negociación.

Según reportó el medio TRT, la interceptación de este tercer misil balístico es parte de una serie de respuestas coordinadas por los sistemas de defensa antiaérea de la OTAN, desplegados en Turquía como medida de seguridad frente a amenazas externas. Los otros dos misiles que alcanzaron el espacio aéreo turco previamente también fueron bloqueados por estos dispositivos, lo que resalta la intervención directa de la Alianza Atlántica en la protección de los miembros fronterizos con áreas de conflicto.

Las autoridades turcas, entrevistadas por la cadena TRT, destacaron la complejidad y volatilidad de la seguridad en sus fronteras y manifestaron la preocupación de Ankara ante el riesgo de verse implicada en una confrontación armada de mayor alcance. “La situación muestra lo delicado que es el equilibrio en materia de seguridad a nivel regional”, afirmaron esas fuentes, en un contexto en el que la presión internacional y los ataques cruzados entre potencias generan incertidumbre en el entorno regional.

El medio TRT detalló que, pese a estas amenazas, Turquía mantiene la postura de no involucrarse en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y aboga por medidas prudentes que eviten “ser arrastrados a una guerra”. Ankara mantiene el contacto diplomático con distintos socios, incluidos los europeos, para reforzar la colaboración y la vigilancia regional, sobre todo a través del paraguas de la OTAN.

El ministro Albares añadió que la interlocución con Fidan también incluyó el análisis de las implicaciones para la seguridad colectiva de los países adscritos a la OTAN, refiriéndose en particular a los riesgos que enfrentan las naciones en el meridión de la Alianza. Este intercambio de opiniones y respaldo institucional llega en un momento de alta tensión en Oriente Próximo, donde los incidentes entre actores estatales han incrementado las preocupaciones sobre una posible extensión o escalada del conflicto armado.

Según consignó TRT, la respuesta conjunta de la OTAN en el territorio turco representa una muestra tangible de la cooperación militar entre los aliados, y la disposición del gobierno español a solidarizarse con Turquía forma parte de un esfuerzo más amplio para evitar una crisis mayor.

Diversas fuentes oficiales consultadas por el medio confirmaron que la interceptación exitosa de los misiles demuestra la efectividad de las baterías antiaéreas de la OTAN desplegadas en la región. Sin embargo, también subrayaron la necesidad de mantener canales diplomáticos activos para reducir el riesgo de nuevos incidentes y buscar salidas negociadas a los agravios entre los países involucrados.

En este escenario, la posición de España, representada por el ministro Albares, se centra en respaldar a los aliados y promover vías de desescalada diplomática. Según reflejaron las declaraciones públicas, la comunicación bilateral España-Turquía subraya la importancia de la seguridad colectiva y la coordinación en tiempo real entre los países miembros ante nuevas amenazas a la estabilidad fronteriza.

El episodio reportado por TRT encuadra en una serie de desafíos recientes para la arquitectura de seguridad europea y atlántica en una zona afectada por conflictos frecuentes y cambios en la correlación de fuerzas regionales.