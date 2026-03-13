Mundo

La OTAN derribó otro misil lanzado desde Irán sobre territorio de Turquía

El Ministerio de Defensa de Ankara indicó que “un proyectil balístico fue neutralizado por los sistemas de defensa aérea y antimisiles desplegados en el Mediterráneo oriental”

El sistema de misiles Patriot
El sistema de misiles Patriot es un interceptor móvil y terrestre de defensa antimisiles desplegado por la OTAN (Foto del Ejército de Estados Unidos)

El ministerio de Defensa de Turquía informó este viernes que un misil balístico procedente de Irán fue derribado en el espacio aéreo turco por las defensas de la OTAN, en el tercer incidente de este tipo en poco más de una semana.

“Un proyectil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco fue neutralizado por los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental”, según un comunicado del Ministerio.

En tanto, en las últimas 24 horas, la Fuerza Aérea de Israel bombardeó más de 200 objetivos en el oeste y el centro de Irán, con apoyo de la Dirección de Inteligencia. Los blancos incluyeron lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y plantas de producción de armas del régimen iraní.

Durante la madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en redes sociales que las fuerzas estadounidenses tienen “una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra” y que están “destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán”.

Desde el interior de Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) amenazó a opositores locales y advirtió que podrían enfrentar “un golpe aún más fuerte que el del 8 de enero”, en alusión a la represión de las protestas registradas ese mes contra el entonces régimen de Ali Khamenei en Teherán y otras ciudades.

Además, Teherán lanzó una nueva ola de misiles que fueron detectados por el Ejército de Israel y por países del Golfo como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Los impactos dejaron más de 60 heridos en la región. El servicio de ambulancias israelí Magen David Adom informó que 58 personas resultaron lesionadas tras un ataque con proyectiles contra Zarzir, una ciudad cercana a la frontera con Líbano.

Miembros de la Guardia Revolucionaria
Miembros de la Guardia Revolucionaria (Reuters)

Irán amenazó a las tropas de EEUU en Medio Oriente

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó este viernes a las tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente y les instó a abandonar “inmediatamente” la región o, de lo contrario, aseguró que serán “enterradas bajo los escombros”.

El cuerpo militar iraní también informó el lanzamiento de una nueva oleada de misiles dentro de la operación denominada “Promesa Sadeq 4”, dirigida contra objetivos israelíes y estadounidenses.

En un comunicado difundido por medios iraníes, la IRGC anunció el inicio de una nueva fase del operativo militar. Según el texto, la 44 oleada de la operación incluyó una “intensa lluvia” de misiles Kheibar Shekan, descritos como misiles balísticos de medio alcance desarrollados por Irán con ojivas de una tonelada.

El comunicado indicó que los proyectiles se dirigieron contra lo que el cuerpo militar definió como objetivos del “ocupante sionista”. De acuerdo con la versión difundida por la Guardia Revolucionaria, varios puntos de Jerusalén oeste, Tel Aviv y Eilat, en Israel, resultaron alcanzados durante el ataque. Teherán vinculó la ofensiva con la conmemoración de combatientes muertos y con la proximidad del Día de Al Quds, una jornada anual de apoyo a la causa palestina que se celebra el 13 de marzo.

