España

Iberia plantea un ERE voluntario para 1.000 empleados de tierra y aire

Este jueves se ha constituido la comisión negociadora del expediente regulatorio, con la participación de representantes de la compañía y de los trabajadores de los distintos colectivos

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un avión de Iberia (Europa Press)

Iberia ha planteado este jueves a los representantes sindicales un expediente de regulación de empleo (ERE) para 996 trabajadores, tanto de tierra como de vuelo, que sería voluntario, según han confirmado fuentes de la aerolínea a los principales sindicatos.

El número de personas que podrían acogerse a este ERE voluntario es de 996, de las que 243 pertenecen a los colectivos de vuelo (106 pilotos y 137 tripulantes de cabina o TCP) y 753 al colectivo de tierra (305 de mantenimiento o MRO, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas). Este jueves se ha constituido la comisión negociadora del ERE, con la participación de representantes de la compañía y de los trabajadores de los distintos colectivos: pilotos, TCP y tierra.

La compañía ya había comunicado a los representantes de los trabajadores sui intención de iniciar este ERE el pasado 17 de febrero y ahora, una vez constituida la comisión negociadora, se ha establecido un calendario tentativo de reuniones para continuar con las negociaciones en las próximas semanas, según han informado fuentes de la compañía.

La dirección de Iberia cree que hay causas suficientes ajustadas a la ley para solicitar el ERE, basadas en la necesaria renovación de perfiles que exige el proceso de transformación de la compañía recogido en su Plan de Vuelo 2030, respondiendo así a la petición del comité intercentros de los trabajadores de tierra, del pasado febrero, que pedía analizar si se daban las causas para iniciar un procedimiento de ERE de adscripción voluntaria.

Además, el inicio de este procedimiento regulatorio ya se ha comunicado a la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Por su parte, el presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, señaló el pasado 27 de febrero que la compañía necesita “una transformación de los perfiles” de cara a ejecutar el Plan de Vuelo 2030, su hoja de ruta para los próximos años, aunque recalcó que el ERE sería un proceso voluntario.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

IberiaEREEspaña-Economia

Últimas Noticias

Super ONCE: esta es la combinación ganadora del sorteo 1 del 12 de marzo de 2026

Como cada jueves, aquí están los resultados de la primera jugada diaria, dados a conocer por Juegos Once

Super ONCE: esta es la

‘La Promesa’, avance del viernes 13 de marzo: un secreto al descubierto, un asesinato confirmado y un regreso que sacude el palacio

El capítulo de este viernes llega cargado de revelaciones y emociones fuertes: Leocadia exige dos despidos tras descubrir un beso prohibido

‘La Promesa’, avance del viernes

Un militar chino en la Infantería española: “Daría la vida por España, mi mentalidad siempre encajó más con esta cultura”

Li está acostumbrado a la “cultura del esfuerzo” gracias a la educación que recibió en China

Un militar chino en la

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 13 de marzo: Hernando presionará a José Luis y Braulio reprenderá a su madre

La ficción diaria de La 1 dejará la incertidumbre sobre si saldrá a la luz la verdad sobre el ducado

Avance de ‘Valle Salvaje’ del

El precio de la luz se desploma casi un 47% este viernes y el mercado eléctrico deja horas con precios negativos

El coste medio de la energía se situará en 37,89 euros por megavatio hora (MWh)

El precio de la luz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado reprocha al

María Corina Machado reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez su falta de “liderazgo” en Europa ante la situación de Venezuela

Los fantasmas de la legislatura que Mañueco afronta en las elecciones de Castilla y León: la gestión de los incendios, deudas y casos judiciales

El Gobierno de España quita peso a las amenazas comerciales de Trump y la UE asegura que responderá “con firmeza” ante cualquier violación de los acuerdos arancelarios

Así está siendo en Oriente Medio la “mayor operación de repatriación de la historia” de España con 7.000 evacuados

El Gobierno explica por qué cesó a la embajadora de España en Israel: “No tenía sentido continuar”

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz se desploma casi un 47% este viernes y el mercado eléctrico deja horas con precios negativos

El precedente histórico que obliga a España y Europa a contar con reservas de petróleo: “Ayuda a prevenir el pánico de los mercados”

El Gobierno anuncia ayudas fiscales para el campo y el transporte pero descarta bonificaciones en el combustible por la Guerra de Oriente Medio

La construcción no alivia la escasez de vivienda para el comprador medio: la nueva oferta se orienta al turismo y los perfiles de alto poder adquisitivo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Como norma general es la empresa la que decide cómo organizar la recuperación de las horas extra”

DEPORTES

Así era Juanito, la leyenda

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club

La Federación Española de Fútbol propone el Santiago Bernabéu como sede para la ‘Finalissima’ entre España y Argentina

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells