Iberia plantea un ERE voluntario para 1.000 empleados de tierra y aire

Iberia ha planteado este jueves a los representantes sindicales un expediente de regulación de empleo (ERE) para 996 trabajadores, tanto de tierra como de vuelo, que sería voluntario, según han confirmado fuentes de la aerolínea a los principales sindicatos.

El número de personas que podrían acogerse a este ERE voluntario es de 996, de las que 243 pertenecen a los colectivos de vuelo (106 pilotos y 137 tripulantes de cabina o TCP) y 753 al colectivo de tierra (305 de mantenimiento o MRO, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas). Este jueves se ha constituido la comisión negociadora del ERE, con la participación de representantes de la compañía y de los trabajadores de los distintos colectivos: pilotos, TCP y tierra.

La compañía ya había comunicado a los representantes de los trabajadores sui intención de iniciar este ERE el pasado 17 de febrero y ahora, una vez constituida la comisión negociadora, se ha establecido un calendario tentativo de reuniones para continuar con las negociaciones en las próximas semanas, según han informado fuentes de la compañía.

La dirección de Iberia cree que hay causas suficientes ajustadas a la ley para solicitar el ERE, basadas en la necesaria renovación de perfiles que exige el proceso de transformación de la compañía recogido en su Plan de Vuelo 2030, respondiendo así a la petición del comité intercentros de los trabajadores de tierra, del pasado febrero, que pedía analizar si se daban las causas para iniciar un procedimiento de ERE de adscripción voluntaria.

Además, el inicio de este procedimiento regulatorio ya se ha comunicado a la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Por su parte, el presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, señaló el pasado 27 de febrero que la compañía necesita “una transformación de los perfiles” de cara a ejecutar el Plan de Vuelo 2030, su hoja de ruta para los próximos años, aunque recalcó que el ERE sería un proceso voluntario.

