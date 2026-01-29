España

La Guardia Civil Explica cómo actuar en carretera con la nieve: “Evita desplazamientos innecesarios por tu seguridad”

El protocolo establece diferentes niveles de alerta y detalla las medidas a seguir ante nevadas intensas

Guardar
La Guardia Civil da recomendaciones
La Guardia Civil da recomendaciones para circular con nieve (TikTok / @guardiacivil)

La reciente irrupción de la borrasca Kristin en España ha dejado un rastro de precipitaciones y nevadas intensas en buena parte del territorio peninsular, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar los mensajes de prevención y seguridad en carretera.

En este contexto, la Guardia Civil ha insistido en la necesidad de extremar las precauciones ante episodios de nieve como los vividos en las últimas jornadas, en especial en zonas de montaña y vías principales afectadas.

Cuando los conductores se enfrentan a nevadas intensas, resultan clave las recomendaciones de la Guardia Civil: “Evita desplazamientos innecesarios por tu seguridad”, señala el organismo al describir los distintos niveles de alerta vial.

Los diferentes niveles

El nivel verde marca el inicio de las precauciones; en esas circunstancias, las autoridades recomiendan “disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad”. También instan a usar el carril derecho, siempre evitando giros y frenadas repentinas.

La autoridad subraya la importancia de mantenerse informado sobre la evolución de la meteorología y el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier trayecto. La consulta de fuentes oficiales y aplicaciones de tráfico permite anticipar posibles complicaciones y ajustar los planes de viaje.

Además, la Guardia Civil aconseja llevar el depósito de combustible lleno y disponer de ropa de abrigo, agua y alimentos en el vehículo, para hacer frente a eventuales retenciones prolongadas o paradas forzadas. También se recomienda revisar el estado de los neumáticos y comprobar que las luces y los sistemas de calefacción funcionan correctamente antes de salir de casa.

Nieve en la Comunidad de
Nieve en la Comunidad de Madrid por la borrasca Kristin (EFE)

El avance de la nevada puede situar la carretera bajo nivel amarillo, una situación que puede intensificarse hasta provocar la activación del nivel rojo. En ese momento, recalcan desde la Guardia Civil, “ya los vehículos pesados no podrán circular y será obligatorio el uso de cadenas o de ruedas de nieve”.

La Guardia Civil auxilia a un vehículo que había quedado inmovilizado por la nieve en la M-607 (Guardia Civil)

La correcta instalación de las cadenas y respetar la limitación de velocidad son elementos esenciales para evitar accidentes y facilitar las labores de las máquinas quitanieves. En estos escenarios, la visibilidad puede verse reducida, por lo que la recomendación es encender las luces de cruce y extremar la atención ante la presencia de obstáculos en la vía.

Recomendaciones generales

Cuando la cubierta blanca convierte la vía en intransitable, se anuncia el nivel negro, escenario en el que la instrucción es contundente: “lo que tenemos que hacer es detener en el margen derecho de la calzada nuestro vehículo y permanecer en el interior”.

En esta fase, la Guardia Civil recalca que abandonar el vehículo puede suponer un riesgo añadido, tanto por la exposición a las bajas temperaturas como por la dificultad de los equipos de rescate para acceder hasta las personas atrapadas. Las autoridades insisten en la importancia de mantener la calma, conservar la batería del teléfono móvil y escuchar la radio para recibir instrucciones actualizadas sobre el operativo de emergencia.

Pedro Ruiz, portavoz de ASEM112, ha recordado que, pese a que la situación de la borrasca Kristin ha mejorado en la Comunidad de Madrid, es importante mantener la precaución en las carreteras. (Emergencias Comunidad de Madrid)

Este protocolo, reforzado tras la experiencia de episodios recientes como el provocado por la borrasca Kristin, busca evitar situaciones de bloqueo y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la red viaria. La colaboración ciudadana resulta fundamental para que las labores de emergencia se desarrollen con mayor eficacia y rapidez.

Por ello, la Guardia Civil recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los agentes y de no obstaculizar el paso de los vehículos de emergencia, permitiendo así que puedan llegar con rapidez a los puntos más afectados.

Temas Relacionados

ClimaMeteorologíaAemetGuardia Civil EspañaCochesVehículosMotorMotor EspañaTikTok EspañaRedes SocialesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Mapa de la DGT, en directo | Consulta el estado de las carreteras y vías secundarias afectadas este jueves por nieve y lluvia por la borrasca Kristin

Más de 130 carreteras se han visto afectadas por el temporal, que ha obligado al corte total de la circulación en algunas vías, así como al uso de cadenas o a restricciones severas en otras

Mapa de la DGT, en

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 29 de enero

Los precios de los combustibles se definen por una serie de variables tanto nacionales como internacionales

El precio más bajo de

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 29 de enero

La cotización de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Virgen, extra y lampante: estos

Así es vivir en Laponia a - 40 grados: “Una chaqueta de esquí y unas botas de invierno no sirven”

Una neerlandesa relata cómo el aislamiento, la oscuridad y el frío extremo transforman la vida cotidiana en el Ártico

Así es vivir en Laponia

Situación actual de los embalses en España HOY jueves de 29 de enero

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Situación actual de los embalses
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mapa de la DGT, en

Mapa de la DGT, en directo | Consulta el estado de las carreteras y vías secundarias afectadas este jueves por nieve y lluvia por la borrasca Kristin

El Gobierno de Sánchez se gastará 34.780 euros en restaurar 22 lámparas de estilo del palacio donde nació la madre de Juan Carlos I y en el que ahora trabaja un ministro

La gira secreta del ahora presidente de Indra y su hermano intentando vender armas al dictador de Guinea y al clan de los Buteflika en Argelia

Este es el patrimonio de Jorge Azcón, candidato del PP a las elecciones de Aragón: 750.000 euros entre bienes inmuebles, planes de pensiones, cuentas...

Este es el patrimonio de Pilar Alegría, candidata del PSOE a las elecciones de Aragón: tres viviendas en dos ciudades y una deuda de más de 100.000 euros

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 29 de enero

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 29 de enero

Cómo está el euro frente al dólar este 29 de enero

Las primeras subidas de las cuotas de las hipotecas variables con revisión anual se producirán en primavera

Comprobar Super ONCE Sorteo 5: números ganadores de hoy miércoles 28 de enero de 2026

DEPORTES

Estos son los posibles rivales

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt