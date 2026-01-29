La Guardia Civil Explica cómo actuar en carretera con la nieve: “Evita desplazamientos innecesarios por tu seguridad”

La Guardia Civil da recomendaciones para circular con nieve (TikTok / @guardiacivil)

La reciente irrupción de la borrasca Kristin en España ha dejado un rastro de precipitaciones y nevadas intensas en buena parte del territorio peninsular, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar los mensajes de prevención y seguridad en carretera.

En este contexto, la Guardia Civil ha insistido en la necesidad de extremar las precauciones ante episodios de nieve como los vividos en las últimas jornadas, en especial en zonas de montaña y vías principales afectadas.

Cuando los conductores se enfrentan a nevadas intensas, resultan clave las recomendaciones de la Guardia Civil: “Evita desplazamientos innecesarios por tu seguridad”, señala el organismo al describir los distintos niveles de alerta vial.

Los diferentes niveles

El nivel verde marca el inicio de las precauciones; en esas circunstancias, las autoridades recomiendan “disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad”. También instan a usar el carril derecho, siempre evitando giros y frenadas repentinas.

La autoridad subraya la importancia de mantenerse informado sobre la evolución de la meteorología y el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier trayecto. La consulta de fuentes oficiales y aplicaciones de tráfico permite anticipar posibles complicaciones y ajustar los planes de viaje.

Además, la Guardia Civil aconseja llevar el depósito de combustible lleno y disponer de ropa de abrigo, agua y alimentos en el vehículo, para hacer frente a eventuales retenciones prolongadas o paradas forzadas. También se recomienda revisar el estado de los neumáticos y comprobar que las luces y los sistemas de calefacción funcionan correctamente antes de salir de casa.

Nieve en la Comunidad de Madrid por la borrasca Kristin (EFE)

El avance de la nevada puede situar la carretera bajo nivel amarillo, una situación que puede intensificarse hasta provocar la activación del nivel rojo. En ese momento, recalcan desde la Guardia Civil, “ya los vehículos pesados no podrán circular y será obligatorio el uso de cadenas o de ruedas de nieve”.

La Guardia Civil auxilia a un vehículo que había quedado inmovilizado por la nieve en la M-607 (Guardia Civil)

La correcta instalación de las cadenas y respetar la limitación de velocidad son elementos esenciales para evitar accidentes y facilitar las labores de las máquinas quitanieves. En estos escenarios, la visibilidad puede verse reducida, por lo que la recomendación es encender las luces de cruce y extremar la atención ante la presencia de obstáculos en la vía.

Recomendaciones generales

Cuando la cubierta blanca convierte la vía en intransitable, se anuncia el nivel negro, escenario en el que la instrucción es contundente: “lo que tenemos que hacer es detener en el margen derecho de la calzada nuestro vehículo y permanecer en el interior”.

En esta fase, la Guardia Civil recalca que abandonar el vehículo puede suponer un riesgo añadido, tanto por la exposición a las bajas temperaturas como por la dificultad de los equipos de rescate para acceder hasta las personas atrapadas. Las autoridades insisten en la importancia de mantener la calma, conservar la batería del teléfono móvil y escuchar la radio para recibir instrucciones actualizadas sobre el operativo de emergencia.

Pedro Ruiz, portavoz de ASEM112, ha recordado que, pese a que la situación de la borrasca Kristin ha mejorado en la Comunidad de Madrid, es importante mantener la precaución en las carreteras. (Emergencias Comunidad de Madrid)

Este protocolo, reforzado tras la experiencia de episodios recientes como el provocado por la borrasca Kristin, busca evitar situaciones de bloqueo y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la red viaria. La colaboración ciudadana resulta fundamental para que las labores de emergencia se desarrollen con mayor eficacia y rapidez.

Por ello, la Guardia Civil recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los agentes y de no obstaculizar el paso de los vehículos de emergencia, permitiendo así que puedan llegar con rapidez a los puntos más afectados.