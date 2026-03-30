España

El Gobierno indultará a “las seis de la Suiza”, las sindicalistas de CNT condenadas por coacciones en un caso de acoso laboral

El Consejo de Ministros aprobará la medida de gracia este martes. Ingresaron en la cárcel hace nueve meses

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Manifestación de apoyo en Gijón a 'las seis de La Suiza' en 2025. (Europa Press)
Manifestación de apoyo en Gijón a 'las seis de La Suiza' en 2025. (Europa Press)

El Consejo de Ministros aprobará este martes el indulto a las activistas conocidas como “las seis de la Suiza”, según ha adelantado Infolibre. Las seis sindicalistas vinculadas a CNT fueron condenadas a tres años y medio de cárcel por coacciones y obstrucción a la justicia en el contexto de un conflicto laboral con la pastelería La Suiza, en Gijón. El caso se originó tras la defensa de una trabajadora embarazada que denunció situaciones de acoso y explotación laboral en el establecimiento.

Diversos partidos políticos, sindicatos y organizaciones habían solicitado su indulto al considerar su encarcelamiento como “un ataque a la libertad sindical y la protesta social”. Ahora, nueve meses después de su ingreso en prisión, las seis sindicalistas podrán salir de prisión.

(Noticia en ampliación)

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