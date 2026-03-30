Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 30 de marzo al 1 de abril: Hernando cree que Victoria debe morir

Avance de 'Valle Salvaje' del 30 de marzo al 1 de abril. (RTVE)

Esta semana, en Valle Salvaje en La 1 de TVE, los espectadores vivirán momentos de máxima tensión y giros inesperados. Amadeo sorprenderá tanto a Pepa como a Francisco con una actitud inesperadamente cariñosa, mientras las decisiones de José Luis empiezan a trascender y ponen en alerta a don Hernando. Este, por su parte, sigue empeñado en convencer al duque de que Victoria debe morir. Mientras tanto, Bárbara acompañará a Luisa por última vez a la cabaña de las parteras en busca de respuestas, y Dámaso podría acabar pagando por la muerte de Victoria.

Además, Bárbara acompañará a Luisa por última vez a la cabaña de las parteras para intentar desentrañar los misterios que estas esconden, mientras Dámaso podría pagar caro por sus amenazas a Enriqueta y todo indica que su destino está más comprometido que nunca. La semana promete emoción, intriga y decisiones que marcarán para siempre el rumbo de los personajes.

Debido a la Semana Santa, tanto el Jueves Santo, 2 de abril, como el Viernes Santo, 3 de abril, no habrá nuevos capítulos de Valle Salvaje.

Lunes 30 de marzo – Capítulo 385

Amadeo se queda completamente sin palabras al sorprender a Pepa y a Francisco en una actitud muy comprometida. La escena deja claro que, aunque él intenta mantener la calma, la sorpresa le desarma.

Mientras tanto, José Luis se ve obligado a comunicar a don Hernando la decisión que ha tomado, consciente de que marcará un antes y un después en su vida. La tensión entre ambos crece, y el duque empieza a intuir que los acontecimientos podrían descontrolarse.

Además, llega uno de los momentos más esperados de la temporada: la boda de Matilde y Atanasio. Después de tantas semanas de intrigas, conflictos y emociones a flor de piel, ¿lograrán finalmente darse el esperado ‘sí, quiero’?

Avance de 'Valle Salvaje' del 30 de marzo al 1 de abril. (RTVE)

Martes 31 de marzo – Capítulo 386

Don Hernando no pierde ni un segundo en intentar convencer a José Luis de que deben acabar con la vida de Victoria, cuanto antes. Lo sorprendente es que insiste en que ninguno de los dos se considera un asesino, justificando sus planes con argumentos propios de su carácter implacable.

Mientras tanto, Victoria sigue ajena a la amenaza que se cierne sobre ella y vuelve a enfrentarse con Matilde, mostrando su valentía y determinación. Por su parte, Dámaso se comporta de manera cada vez más temeraria con Enriqueta, sin pensar en las consecuencias que sus acciones podrían acarrearle, aumentando la tensión y el peligro que rodea a los personajes.

Miércoles 1 de abril – Capítulo 387

Avance de 'Valle Salvaje' del 30 de marzo al 1 de abril. (RTVE)

Con cierto reparo, Bárbara decide acompañar a Luisa por última vez a la cabaña de las parteras en busca de respuestas. El objetivo de ambas es descubrir de una vez por todas cualquier secreto que las parteras puedan estar ocultando. No parece que vayan a rendirse hasta conseguirlo.

Por otro lado, don Hernando se enfrenta directamente a Dámaso debido a sus amenazas contra Enriqueta. La situación termina con una decisión drástica: será Dámaso quien pague por la muerte de Victoria. Queda por ver cómo reaccionará José Luis al conocer la determinación del duque y qué consecuencias traerá esta decisión a la historia.