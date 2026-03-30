Stella del Carmen y Álex Gruszynsky regresan a Málaga para vivir su primera Semana Santa como marido y mujer

Al interior de la Iglesia de San Juan Bautista de Málaga, Stella del Carmen y Álex Gruszynski permanecieron discretamente entre los asistentes, capturando imágenes con sus teléfonos móviles tras haber vuelto a España luego de su boda en Valladolid. Este regreso marca la primera aparición pública de la pareja desde su enlace matrimonial, en la que acompañaron a Antonio Banderas antes del inicio de la procesión del Domingo de Ramos, vinculada a la hermandad de la Virgen de Lágrimas y Favores, donde el actor ejerce el cargo de Mayordomo. Tal como publicó el medio, fue durante una de las celebraciones religiosas más importantes de la ciudad andaluza cuando ambos eligieron mostrar su apoyo familiar.

De acuerdo con la información publicada, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen, junto con Álex Gruszynski, hicieron coincidir su visita con la Semana Santa, una de las festividades más señaladas para el intérprete malagueño. Según consignó el medio, su regreso se produjo cinco meses después de su enlace, celebrado el 18 de octubre en la Abadía Retuerta LeDomaine en Sardón de Duero, Valladolid, evento que se mantuvo en el ámbito privado y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Stella, hermana de Dakota Johnson, compartió este reencuentro familiar con Nicole Kimpel, actual pareja de su padre, con quien mantiene una estrecha relación. Junto a Kimpel, la pareja recorrió el templo y se mezcló entre el resto de asistentes, sin buscar protagonismo. Posteriormente, Stella y Álex, acompañados por Nicole, se situaron en un balcón de la céntrica calle Larios, desde donde pudieron observar el paso de la procesión y el ambiente característico de la Semana Santa malagueña.

El medio detalló que, mientras Antonio Banderas salía en procesión con su hermandad, su hija y su yerno preferían un perfil discreto, alejados del foco mediático, aunque no dejaron de registrar el momento con fotografías y vídeos. Banderas, por su parte, expresó ante el medio que su participación tiene un significado especial: “Vengo a unirme a todas las tradiciones de mi tierra, a nuestra identidad, nuestra forma de hacer estas celebraciones. Estoy encantado de estar aquí. Significa mucho, significa parte de mi pasado, de mi madre que era muy devota de está Virgen, de mi familia, de mis amigos de mi barrio. Tiene un significado múltiple”.

Tal como informó la fuente, la pareja optó por una vestimenta sencilla y adaptada al perfil familiar del evento, en una señal de respeto por la atmósfera religiosa y cultural de la ciudad. La visita representó también un reencuentro con Málaga, ciudad natal de Antonio Banderas, que tiene una profunda relevancia para él y su entorno.

Estas celebraciones congregan cada año a miles de personas en Málaga y sitúan a la ciudad como uno de los principales referentes de la Semana Santa en el sur de España, con cofradías y procesiones que atraen tanto a residentes como a visitantes. La integración de figuras públicas en estos actos, según consignó el medio, suele atraer una atención mediática considerable, aunque en esta ocasión la familia buscó la normalidad y la cercanía durante la jornada.

El regreso de Stella del Carmen y Álex Gruszynski a España, y en concreto a Málaga, tras su matrimonio, estuvo marcado por la coincidencia con una de las tradiciones más arraigadas de la región. Durante su estancia, la pareja priorizó la convivencia familiar y el respaldo a Banderas, cuyo vínculo con la Semana Santa y la hermandad de la Virgen de Lágrimas y Favores resulta histórico y personal.