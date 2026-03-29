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El incendio del parque natural de Sierra Espuña de Murcia arrasa con 400 hectáreas: “Hay un frente activo de 2 km”

Las llamas, que han comenzado en el paraje de Llano de las Cabras, en el municipio de Totana, han provocado la evacuación de 80 scouts y 14 monitores

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El incendio con un frente de más de dos kilómetros de longitud, participan en su extinción dos helicópteros de las brigadas forestales contra incendios de la Comunidad de Murcia (EFE/Marcial Guillén)
Incendio forestal que se ha iniciado este domingo en el paraje Llano de las Cabras del término municipal de Totana (EFE/Marcial Guillén)

Un incendio forestal en el parque natural de Sierra Espuña, en la Región de Murcia, ha destruido ya unas 400 hectáreas y ha obligado a movilizar al tercer batallón de intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desde la base Jaime I en Bétera. El fuego ha nacido en el paraje de Llano de las Cabras, en el municipio de Totana, alrededor de las dos de la tarde. Debido al fuerte viento de la zona, se ha favorecido el avance de las llamas hasta extenderse por varias hectáreas.

Según ha afirmado EFE, este es el primer incendio forestal importante del año en España. La gravedad del incidente ha hecho que las autoridades hayan activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales (Plan Infomur). Asimismo, de manera preventiva, la Delegación del Gobierno en Murcia ha evacuado la finca de Caruana donde se encontraban 80 scouts y 14 monitores, además de una granja vacuna.

El incendio con un frente de más de dos kilómetros de longitud, participan en su extinción dos helicópteros de las brigadas forestales contra incendios de la Comunidad de Murcia (EFE/Marcial Guillén)
Incendio forestal que se ha iniciado este domingo en el paraje Llano de las Cabras del término municipal de Totana (EFE/Marcial Guillén)

El presidente regional, Fernando López Miras, se ha trasladado a lo largo de la tarde hasta el Puesto de Mando Avanzado para supervisar la evolución del operativo. “Esperemos que, según dicen los técnicos, la evolución sea favorable a partir de las 20 horas y se cumpla la previsión de una bajada de intensidad del viento”, ha manifestado López Miras. Junto a los alcaldes de Aledo y Totana, el mandatario ha llevado a cabo una primera valoración in situ: “Hay una estimación de que puede haber afectadas 400 hectáreas y hay un frente activo de 2 km”.

“Hay 150 efectivos trabajando sobre el terreno”

El despliegue actual en la zona incluye diferentes equipos de emergencia que trabajan contrarreloj para paliar la expansión del fuego: “Ahora mismo hay 150 efectivos trabajando sobre el terreno, entre brigadas forestales, bomberos del consorcio y efectivos de Protección Civil, además de cuatro helicópteros”, ha subrayado el presidente murciano, quien también ha expresado su reconocimiento al personal de emergencias: “Agradezco a los efectivos de Emergencias su profesionalidad e implicación en la extinción del fuego”.

El incendio con un frente de más de dos kilómetros de longitud, participan en su extinción dos helicópteros de las brigadas forestales contra incendios de la Comunidad de Murcia (EFE/Marcial Guillén)
El consejero de Presidencia y Emergencias de la Comunidad de Murcia (2d), el alcalde de Torana (3d), el director gneral de emergencias (i), en el puesto de mando del Incendio forestal (EFE/Marcial Guillén)

Por su parte, el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha indicado en su cuenta de X que “los medios están en camino”, aludiendo al despliegue de la UME. Lucas ha insistido públicamente: “Reitero la necesidad de que el presidente regional, Fernando López Miras, convoque de inmediato el Centro de Coordinación porque, en una emergencia, la coordinación entre administraciones es esencial”. Las llamas siguen propagándose sin control hacia el corazón de este espacio natural, a la espera de que las condiciones meteorológicas permitan una reducción de la fuerza del viento y, así, faciliten las tareas de extinción.

El presidente de la región ha anunciado a través de su cuenta de X que: “El incendio forestal en el Llano de las Cabras evoluciona favorablemente. Durante toda la noche permanecerán en la zona un retén de 4 brigadas forestales, además de 40 efectivos de la UME”. De este modo, el primer espacio natural protegido de Murcia en obtener la certificación de la Carta Europea de Turismo Sostenible, el Parque Regional de Sierra Espuña, quedará esta noche con la máxima atención de los servicios de emergencias para mitigar el avance del incendio.

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