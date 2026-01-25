Inspección de trabajo vuelve a sancionar a una empresa de plásticos de Málaga por utilizar un mecanismo para ocultar las horas extra de sus trabajadores

Protesta contra la empresa malagueña Plásticos Ima (CGT Málaga)

La Inspección de Trabajo de Málaga ha vuelto a sancionar a la empresa Plásticos Ima, ubicada en Archidona, tras nuevas denuncias presentadas por el sindicato CGT-Andalucía. En esta ocasión, las actuaciones inspectoras han dado lugar a dos nuevas actas de infracción grave relacionadas con el uso fraudulento de las horas extraordinarias y su ocultación sistemática para evitar su cotización.

Según denuncia CGT, la empresa había ideado un “maquiavélico” sistema de registro de jornada para esquivar los controles legales. Tras finalizar la jornada laboral ordinaria, la plantilla, compuesta exclusivamente por hombres, debía fichar con el denominado “Código 9”, un mecanismo que hacía desaparecer las horas extra del registro oficial. De este modo, las horas extraordinarias no figuraban en las nóminas ni eran cotizadas con los recargos legalmente establecidos, causando un doble perjuicio, a los trabajadores afectados y a las arcas de la Seguridad Social.

La primera acta de infracción grave se extiende por superar el límite legal de 80 horas extraordinarias anuales por trabajador, mientras que la segunda sanciona a la empresa por no reflejar ni justificar las horas extra en las nóminas desde noviembre de 2022, lo que supone una infracción continuada y una vulneración directa del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores.

La empresa con “el récord de siniestralidad laboral”

Tras estas resoluciones, los trabajadores afectados podrán reclamar individualmente la regularización de sus cotizaciones correspondientes a los últimos cuatro años, para que dichas horas computen correctamente en sus bases de cotización. Un aspecto especialmente relevante en una empresa que, según recuerda CGT, ostenta “el récord de siniestralidad laboral” en la provincia de Málaga, con importantes implicaciones de cara a enfermedades profesionales o accidentes de trabajo.

No es la primera vez que Plásticos Ima ocupa titulares por su conflictividad laboral. La empresa cerró 2025 como líder en siniestralidad laboral, sanciones de la Inspección de Trabajo y condenas judiciales, incluidas resoluciones por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores y del propio sindicato CGT. Un “deshonroso primer puesto”, en palabras del sindicato, en el ranking de atentados contra los derechos laborales.

Las medidas que tiene que llevar a cabo la empresa este año

Estas nuevas sanciones se suman a otras actuaciones inspectoras previas que han fijado plazos concretos durante 2026 para corregir graves deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud. La Inspección de Trabajo ha establecido, entre otras, las siguientes obligaciones:

Antes del 31 de mayo, adoptar medidas técnicas y organizativas para proteger a la plantilla frente a fenómenos meteorológicos adversos, como el calor y el frío.

Tras ello, realizar nuevas mediciones ambientales durante el periodo estival (junio-septiembre) para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas.

Antes del 31 de marzo, adecuar las carretillas elevadoras a condiciones ambientales adversas.

Antes del 28 de febrero, implementar las medidas necesarias en equipos de protección contra incendios , conforme al Real Decreto 513/2017.

Antes del 31 de enero, impartir la formación preventiva obligatoria a toda la plantilla.

Desde CGT consideran que estos requerimientos son un nuevo aviso a una empresa que figura en el top ten de negligencias preventivas y accidentes laborales en Málaga, y que ahora suma también el “fraude” en el uso y cotización de las horas extraordinarias.

El sindicato califica de “bochornoso” que Plásticos Ima solo cumpla la legalidad tras la imposición de sanciones y requerimientos oficiales. A su juicio, la empresa mantiene una política de enriquecimiento injusto, tratando la prevención de riesgos como un coste prescindible, una estrategia que —denuncian— ha derivado en una siniestralidad incontrolada que pone en grave riesgo la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.