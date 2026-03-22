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Los gastos que no sabías que puedes deducirte en la declaración de la Renta 2026

Algunos beneficios fiscales dependen de la comunidad autónoma y exigen justificar correctamente cada importe

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Dos personas son atendidas en
Dos personas son atendidas en las oficinas de la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta (Carlos Luján / Europa Press)

La campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 comenzará el próximo 8 de abril de 2026 por internet y se prolongará hasta el 30 de junio, según el calendario oficial publicado por la Agencia Tributaria. Durante estas semanas, millones de contribuyentes revisarán sus datos fiscales para comprobar si el resultado final les obliga a pagar o les permite recibir una devolución.

Aunque muchos ciudadanos confirman el borrador sin introducir modificaciones, los asesores fiscales recomiendan revisar con detalle cada apartado, ya que existen deducciones y gastos que pueden reducir la factura tributaria y que a menudo pasan desapercibidos. Algunas ventajas fiscales son estatales y otras dependen de la comunidad autónoma de residencia, por lo que conviene comprobar cada caso antes de presentar la declaración.

Asimismo, es importante revisar que figuren correctamente los ingresos laborales, las deducciones familiares y los beneficios fiscales autonómicos, ya que omitir cantidades, aunque sean pequeñas, puede modificar considerablemente el resultado final.

Cuotas sindicales y colegios profesionales

Las cuotas abonadas a sindicatos pueden deducirse en la declaración de la renta como gasto vinculado a los rendimientos del trabajo. Aunque en algunos casos aparecen ya incorporadas en los datos fiscales, conviene comprobarlo, porque no siempre se trasladan automáticamente al borrador.

También pueden deducirse los pagos realizados a colegios profesionales cuando la colegiación sea obligatoria para ejercer la actividad laboral. En este caso, el límite máximo deducible es de 500 euros anuales, siempre que el pago esté directamente relacionado con la profesión desempeñada.

Gastos de defensa jurídica en litigios laborales

Otro concepto poco conocido son los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios laborales con la empresa. La normativa permite deducir este tipo de gastos cuando estén vinculados a procedimientos relacionados con despidos, reclamaciones salariales o conflictos entre trabajador y empleador.

En estos casos, el límite máximo deducible es de 300 euros al año, y es necesario conservar la documentación que acredite el gasto y su relación con el conflicto laboral.

Donativos a ONG y fundaciones

Las aportaciones realizadas a organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades acogidas al régimen de mecenazgo también permiten reducir el impuesto. Para la campaña de este año se mantiene la deducción del 80% para los primeros 250 euros donados.

A partir de esa cantidad, el porcentaje de deducción es del 40%, aunque puede elevarse al 45% cuando se dona a la misma entidad durante al menos tres años consecutivos por un importe igual o superior al del ejercicio anterior. Para aplicarlo es imprescindible disponer del certificado emitido por la entidad beneficiaria.

Si estás divorciado, estas son las deducciones que te permiten ahorrar dinero en la declaración de la Renta.

Deducción por maternidad y gastos de guardería

Las madres trabajadoras con hijos menores de tres años pueden seguir aplicando la deducción por maternidad, que alcanza hasta 1.200 euros anuales por cada hijo.

Además, existe un incremento adicional de hasta 1.000 euros por gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados. Esta deducción puede cobrarse de forma anticipada mes a mes o incluirse directamente al presentar la declaración.

El alquiler: deducción estatal solo en régimen transitorio

La deducción estatal por alquiler de vivienda habitual ya no se aplica de forma general y solo sigue vigente para quienes firmaron su contrato antes de 2015 y ya venían aplicando este beneficio fiscal en años anteriores.

Actualmente, la mayoría de las ventajas fiscales vinculadas al alquiler dependen de cada comunidad autónoma. En algunas regiones existen deducciones específicas para jóvenes, rentas bajas o determinadas circunstancias familiares, por lo que conviene revisar la normativa autonómica antes de confirmar el borrador.

Gastos médicos: solo deducciones autonómicas

Los gastos sanitarios no generan una deducción estatal general en el IRPF, aunque algunas comunidades autónomas sí permiten desgravar determinados pagos médicos si se cumplen los requisitos.

Por ejemplo, Canarias permite deducir gastos odontológicos, gafas graduadas o lentillas; Cantabria contempla tratamientos sanitarios no cubiertos por el sistema público; y la Comunidad Valenciana aplica una deducción específica para salud bucodental no estética.

Por ello, los expertos recomiendan revisar tanto las deducciones estatales como las autonómicas antes de presentar la declaración, ya que algunos gastos cotidianos pueden reducir más de lo previsto el resultado de la declaración.

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