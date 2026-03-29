Genoveva Casanova se sincera sobre su vida junto a la duquesa de Alba: “La vi llorar muchísimas veces”

Genoveva Casanova y la duquesa de Alba (IMAGEN DE ARCHIVO).

El centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart ha servido para redescubrir el lado más íntimo de una de las figuras más singulares de la aristocracia española. Con motivo de esta fecha, Canal Sur ha estrenado un documental que repasa su vida desde una perspectiva más personal, alejada de los focos habituales. Entre los testimonios que más han llamado la atención destaca el de Genoveva Casanova, quien fuera pareja de Cayetano Martínez de Irujo y madre de dos de los nietos de la duquesa.

Durante su intervención, Casanova ha ofrecido un retrato profundamente humano de la aristócrata, con la que convivió durante años y mantuvo una relación de gran cercanía. Según relata, la duquesa no solo era una figura fuerte y carismática, sino también una mujer vulnerable que, en la intimidad, atravesaba momentos de profunda tristeza. “La vi llorar muchísimas veces. Llorar mucho por sus hijos. Llorar mucho porque se sentía sola... Llorar mucho porque echaba de menos a sus maridos. A los tres”, confiesa la exmujer del duque de Arjona.

La relación entre ambas estuvo marcada por la confianza. Durante ese tiempo compartieron conversaciones muy personales que permitieron a Genoveva conocer episodios clave de la vida de la duquesa. Uno de los más impactantes fue el recuerdo de la muerte de su madre, María del Rosario de Silva y Gurtubay, fallecida a los 33 años a causa de tuberculosis. “Recuerdo que le afectó mucho cuando su madre enfermó. Y me contaba que (María del Rosario) le lanzaba las zapatillas” para que no se acercara a ella y se contagiase, explica Genoveva.

GENOVEVA CASANOVA RECUERDA A LA DUQUESA DE ALBA CON UN MENSAJE EN LAS REDES SOCIALES. (INSTAGRAM).

Aquella pérdida marcó el carácter de la duquesa desde muy joven. "No entendía lo que estaba pasando. Esa imposibilidad que tenía de poder acercarse a su madre, de no poder hacerle un gesto de cariño... Así que lo primero y lo principal que heredó de su padre (el duque Jacobo) fue la responsabilidad. Y el compromiso con la monarquía y con la casa de Alba", confiesa.

Otro de los aspectos que más influyó en su vida fue el exilio durante sus primeros años. Según Genoveva, la duquesa habría compartido con su entonces nuera lo duro que le resultó crecer fuera de España, una experiencia que marcó profundamente su infancia: “Lo llevó muy mal. Me contó lo duro que fue para ella estar fuera de España y eso define mucho lo que fue su niñez”. No obstante, también destaca el carácter aventurero de la que fue su suegra: “Si ella hubiera podido, se hubiera pateado todo el mundo”.

Esta residencia es propiedad de los duques de Alba y se dice que por sus pasillos merodea un fantasma

El recuerdo de su marido y sus hijos

El documental, titulado La duquesa de todos, también cuenta con la participación de su último marido, Alfonso Díez, quien la define como una mujer que “tomaba nota de lo que se había equivocado, pero no se arrepentía de nada”. Una visión que refuerza la imagen de una aristócrata fuerte y decidida. En la misma línea, su hijo Carlos Fitz-James Stuart destaca su cercanía con la gente y su carácter marcado, mientras que Cayetano Martínez de Irujo recuerda con emoción la figura de su padre, cuya pérdida tuvo un impacto enorme en toda la familia: “Hablo de él y lloro. Su ausencia (cuando murió) fue tan monumental. Para la casa, para mi madre, y para nosotros”.