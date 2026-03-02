España

Genoveva Casanova deja atrás su piso de 200 m² en Madrid y se muda a México: el motivo de peso por el que regresa a su país de origen

La socialité vuelve a su país para cuidar de sus padres y alejarse de los focos españoles

Genoveva Casanova en el Mutua
Genoveva Casanova en el Mutua Madrid Open, a 02 de mayo de 2025, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press).

El cambio de rumbo de Genoveva Casanova ya es una realidad. La empresaria ha decidido dejar atrás su vida en Madrid para comenzar una nueva etapa en México, su país natal. Un giro marcado tanto por motivos personales como por la necesidad de alejarse del foco mediático que la ha acompañado en los últimos años.

Según ha informado El Español, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo abandonó hace unos días la vivienda en la que residía en el exclusivo barrio madrileño de Los Jerónimos, una de las zonas más distinguidas y cotizadas de la capital. Su decisión responde, en gran medida, al deseo de “estar cerca de sus padres” y “cuidar de los suyos”, tal y como señalan fuentes de su entorno.

Los últimos años no han sido fáciles para Casanova. El 7 de noviembre de 2023 marcó un antes y un después en su vida pública, cuando se difundieron unas imágenes junto a Federico X de Dinamarca —entonces príncipe heredero— que dieron la vuelta al mundo. Aquella exposición mediática, unida a problemas de salud y a diversos frentes judiciales, convirtieron su día a día en España en una etapa especialmente compleja.

Santi Acosta presenta la serie documental 'Paparazzi' en Movistar Plus .

En medio de aquel vendaval informativo, la propia Genoveva quiso zanjar las especulaciones con un mensaje claro: “Quiero dejar bien claro que no tengo relación alguna con él, como se está dejando caer. Somos amigos y las fotos no demuestran nada. Salvo para quien quiera tergiversar las imágenes y ver donde no hay. Tenemos amigos comunes”. Unas palabras con las que trató de frenar interpretaciones sobre la naturaleza de su vínculo con el ahora monarca danés.

Tras aquel episodio, la empresaria optó por reducir su exposición pública. Participó en el programa televisivo El Desafío, donde volvió momentáneamente a la primera línea mediática, pero posteriormente retomó un perfil bajo. Sus redes sociales también reflejan ese repliegue: sus publicaciones han sido escasas en los últimos meses.

Su salida de Madrid simboliza, en muchos sentidos, el cierre de ese capítulo. La vivienda que ha dejado atrás no era una más. Situada en un edificio señorial de principios del siglo XX, contaba con más de 200 metros cuadrados, tres dormitorios, amplias estancias y una decoración basada en tonos neutros, donde convivían piezas clásicas con elementos contemporáneos. Durante años, ese piso fue su refugio en la ciudad, explica El Español.

Genoveva Casanova sale de un
Genoveva Casanova sale de un centro de yoga, a 14 de noviembre de 2024, en Madrid (España). (Europa Press).

El fin a su vida española

El traslado a México supone ahora una búsqueda de calma y anonimato. Allí, su vida transcurre lejos de los focos, centrada en su familia y en el cuidado de sus padres. “Tomar distancia”, según afirman al citado medio, se convirtió en una prioridad tras una etapa marcada por la presión mediática constante.

Aun así, este cambio no implica una ruptura total con Europa. Sus hijos, Luis y Amina, fruto de su relación con Cayetano Martínez de Irujo, residen en Londres, ciudad a la que viaja con frecuencia. De este modo, su vida actual se articula entre tres puntos clave: México, como base emocional y familiar; Londres, como punto de encuentro con sus hijos; y un Madrid al que, por ahora, regresa de forma puntual.

