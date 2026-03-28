España

Un estudio afirma que estamos buscando a los extraterrestres de manera errónea: la distorsión imprevista de las posibles señales de radio impide su detección

Los efectos de los vientos estelares, las eyecciones de masa y el plasma ionizado han llevado a la comunidad astronómica a replantear el modo en que se buscan señales tecnológicas

Guardar
Una sonda en el espacio. (NASA)
Una sonda en el espacio. (NASA)

La distorsión del medio interplanetario por parte de los exoplanetas puede estar dificultando la detección de posibles señales alienígenas de radio, según una investigación de Vishal Gajjar y Grayce C. Brown publicada este mes en The Astrophysical Journal. El estudio aporta una posible explicación física al famoso “Gran Silencio”, el persistente fracaso de las búsquedas SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, los programas de búsqueda científica de vida inteligente fuera de la Tierra), que exploran el universo en busca de señales o biomarcadores en la identificación de tecnofirmas de radio. Según esta nueva investigación, la turbulencia, los vientos estelares y las eyecciones de masa coronal presentes en el entorno de los exoplanetas ensancharían y distorsionarían estas señales, volviéndolas invisibles para los instrumentos convencionales.

Las simulaciones llevadas a cabo por el equipo, descritas en The Astrophysical Journal, muestran que alrededor del 70% de los sistemas modelados presentan un ensanchamiento superior a 1 Hz en la banda de 1 GHz, y que, en el rango de 100 MHz, más del 60% de los sistemas supera los 100 Hz de ensanchamiento. Esta magnitud de distorsión afecta especialmente a las estrellas enanas M, que suponen el 75% de las estrellas simuladas. El efecto contribuiría a enmascarar tecnofirmas reales y podría explicar en parte el llamado “Gran Silencio” que caracteriza los resultados negativos de décadas de observaciones en busca de señales inteligentes. Dicho con otras palabras: si de verdad existen señales de radio enviadas por civilizaciones extraterrestres, las hemos estado buscando mal.

En un millón de estrellas de distintas clases simuladas, el análisis empírico de Gajjar y Brown indica que la mayoría de las posibles tecnofirmas de radio quedarían camufladas por el ruido generado por el propio entorno del exoplaneta y de su estrella. Los radiotelescopios suelen buscar patrones espectrales muy finos, las denominadas “líneas delta” de menos de un hertzio, partiendo del supuesto de que cualquier señal artificial tendrá una frecuencia muy estrecha. Sin embargo, la investigación publicada en The Astrophysical Journal demuestra que el paso de estas señales por el medio interplanetario exoplanetario (Exo-IPM) ensancha y distorsiona su perfil frecuencial, disminuyendo drásticamente la relación señal/ruido y la detectabilidad con los algoritmos convencionales.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha puesto en valor en el Senado la aportación pública a la investigación liderada por el bioquímico Mariano Barbacid, destacando que el 66% de la financiación que ha necesitado hasta ahora el proyecto, centrado en encontrar una cura para el cáncer de páncreas, proviene de fondos públicos. (Fuente: Senado)

Qué implicaciones tiene para las futuras búsquedas

Las conclusiones de Gajjar y Brown en The Astrophysical Journal obligan a replantear la estrategia de detección de tecnofirmas por radio. “Muchas señales podrían estar pasando inadvertidas”, afirma el estudio.

Estos hallazgos señalan que el “Gran Silencio” atribuido hasta ahora a la ausencia de transmisiones inteligentes puede reflejar también una limitación metodológica: casi todas las campañas buscan señales demasiado finas para las condiciones de propagación reales impuestas por el entorno astrofísico de exoplanetas. Como solución, los autores recomiendan revisar en profundidad los algoritmos de búsqueda y los filtros usados en los radiotelescopios, incorporando detectores adaptados al ensanchamiento y estrategias multiresolución capaces de rastrear señales más amplias. Proponen que las futuras campañas SETI expresen su sensibilidad en función del ancho de la señal y prioricen frecuencias más altas o líneas de visión alejadas del disco estelar para minimizar el efecto del Exo-IPM. Finalmente, sugieren reinterpretar los resultados históricos aplicando herramientas que tengan en cuenta la aparición de espectros ensanchados.

De este modo, la búsqueda de vida inteligente podrá ajustarse a las condiciones naturales de nuestra galaxia, donde buena parte de las señales podría seguir oculta en el ruido.

Temas Relacionados

CienciaUniversidadesCohetes EspacialesMinisterio de Ciencia e Innovación EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Duro golpe al crimen organizado escocés: una operación de Europol coordinada entre seis países culmina con trece detenidos y la incautación de bienes valorados en 600.000 euros

El operativo se ha saldado con trece detenidos, cinco en España y ocho más en el Reino Unido, tras desplegarse de manera simultánea en Países Bajos, España y Reino Unido

Duro golpe al crimen organizado escocés: una operación de Europol coordinada entre seis países culmina con trece detenidos y la incautación de bienes valorados en 600.000 euros

250 agentes, un ex guardia civil detenido y 15.000 kilos de hachís: el histórico golpe policial al narcotráfico procedente de Marruecos

El dispositivo se desplegó de manera simultánea en Andalucía, Galicia y Ceuta, tras más de un año de investigación judicial

250 agentes, un ex guardia civil detenido y 15.000 kilos de hachís: el histórico golpe policial al narcotráfico procedente de Marruecos

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El hijo de Fernando Alonso y Melissa Jiménez ya tiene nombre: su significado y el inicio de una tradición familiar

La pareja se encuentra disfrutando de una de las etapas más felices de sus vidas tras convertirse en padres de su primer hijo en común

El hijo de Fernando Alonso y Melissa Jiménez ya tiene nombre: su significado y el inicio de una tradición familiar

Un análisis de ADN determina la presencia de los primeros perros en Europa hace 14.200 años

El estudio refleja cómo el animal ha acompañado al ser humano durante todos los cambios migratorios de la historia

Un análisis de ADN determina la presencia de los primeros perros en Europa hace 14.200 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

250 agentes, un ex guardia civil detenido y 15.000 kilos de hachís: el histórico golpe policial al narcotráfico procedente de Marruecos

250 agentes, un ex guardia civil detenido y 15.000 kilos de hachís: el histórico golpe policial al narcotráfico procedente de Marruecos

Un padre pide anular el incremento de una pensión alimentaria y la Justicia le da la razón: la madre genera más ingresos ahora que cuando se estableció la cuantía inicial

España protegerá el Estrecho de Gibraltar con una batería antimisiles Patriot de cara a 2029

Quién es Pablo Crespo, el número dos de la trama Gürtel que ha salido de la cárcel tras 12 años

La menguante flota mercante española: ha pasado de 601 buques en 1985 a los 91 que hay ahora porque cada vez hay menos oficiales europeos y no se renuevan las ventajas fiscales

ECONOMÍA

Cambio de hora 2026 en España: adelantar el reloj puede suponer un ahorro de energía

Cambio de hora 2026 en España: adelantar el reloj puede suponer un ahorro de energía

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

Repostar en la operación salida de Semana Santa se dispara: el gasoil cuesta un 62,5% más que el año pasado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”