El astronauta Miguel López-Alegría está "seguro" de que un español pisará la Luna

El astronauta jefe de la empresa 'Axiom Space', Miguel López-Alegría, se ha mostrado "seguro" de que un español pisará la Luna en los próximos años, y ha lamentado la suspensión del proyecto 'Gateway' por parte de la NASA, aunque ha calificado como "fundamental" el nuevo proyecto para instalar una base en la Luna para "explotar" sus "recursos" y preparar un futuro viaje a Marte.

Pese a que ha calificado de "mala noticia" que la Agencia estadounidense haya anunciado que cancela la construcción de una base que orbite la Luna, se ha mostrado muy a favor del nuevo plan para crear una estación en la propia superficie, según ha expresado este jueves durante la presentación del nuevo Grado en Ingeniería Biomédica en la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI), recogido por Europa Press.

En este sentido, López-Alegría ha asegurado que una estación en la Luna resulta clave para "aprender cómo se opera en una superficie fuera de la Tierra dado que Marte está a "seis u ocho meses" de distancia mientras la Luna está a solo "dos o tres días" de viaje.

"Hace mas de 50 años que hemos ido dejando banderas y eso hoy no sirve", ha afirmado el astronauta, y ha insistido en que "no cabe duda de que hay que practicar un poco en la luna" antes de preparar una travesía hasta Marte.

La NASA anunció este martes que ha decidido suspender el proyecto 'Gateway' para centrarse en crear una base en la propia superficie del único satélite de La Tierra. Esta iniciativa tendrá una financiación de 20.000 millones de dólares con el objetivo de "garantizar una presencia sostenible en la superficie de la Luna", según ha explicado el director de la NASA, Jared Isaacman.