La curiosidad del cambio de hora durante la Guerra Civil Española: dos horas distintas, una para el bando nacional y otra para el republicano

La guerra civil española también se vio afectada por el cambio de hora. (Montaje Infobae)

Cada vez que se acerca el cambio de hora, se reaviva el recuerdo de un episodio poco conocido pero muy ilustrativo de la historia de España: durante la Guerra Civil, los españoles no solo vivían divididos por un conflicto político y militar, sino también por el reloj. A finales de los años 30, la hora oficial no era la misma en toda la península. Dependía del territorio controlado por uno u otro bando, lo que generó confusión y situaciones insólitas que hoy resultan difíciles de imaginar.

El origen de este desfase horario se remonta a la adopción internacional del cambio de hora, una medida que buscaba aprovechar mejor la luz del día. Aunque países como Alemania y Reino Unido la implementaron durante la Primera Guerra Mundial, España tardó en sumarse a la tendencia por su escasa participación en ese conflicto. La decisión de unificar el horario llegó más tarde, pero no se aplicó de forma constante ni coordinada durante los años previos a la guerra.

La situación se complicó con el estallido de la Guerra Civil en 1936. Mientras en otros países el cambio de hora se utilizaba para ahorrar energía, en España cada bando optó por gestionar el horario de manera independiente, sumando o restando horas según sus propios criterios y necesidades logísticas. El resultado fue que, en plena contienda, había territorios que vivían literalmente en horas distintas, una peculiaridad que marcó la vida cotidiana y la administración pública durante el conflicto.

Dos horarios en guerra: cómo y cuándo se impuso el cambio

La dualidad horaria se materializó de forma clara en 1938, cuando el Gobierno republicano decidió adelantar el reloj una hora el 2 de abril, y después sumó otra hora adicional 28 días más tarde. Por su parte, los territorios controlados por el bando sublevado solo adelantaron una hora, el 26 de marzo de ese año. Esta diferencia de ajustes significó que, durante varios meses, la España republicana y la nacional vivían con una hora de diferencia entre sí.

España pide a la UE poner fin al cambio de hora.

La República, al finalizar el verano, solo descontó una de las horas adelantadas, lo que prolongó el desfase hasta el final de la guerra. El resultado fue que informes, órdenes y documentos oficiales de ambos bandos a menudo no coincidían en las horas consignadas. Esta descoordinación complicó, años después, el trabajo de los historiadores, que debían interpretar los registros teniendo en cuenta el horario vigente en cada zona.

La coexistencia de dos horarios en un mismo país no fue fruto de un plan premeditado, sino consecuencia directa del caos y la autonomía administrativa de cada bando en guerra. Cada zona regulaba el tiempo según sus propias decisiones, sin ningún tipo de coordinación centralizada, lo que convertía la hora en un elemento más de la división nacional.

Consecuencias y anécdotas de la España dividida

Las implicaciones prácticas de esta desunión horaria fueron variadas. Un efecto inmediato fue la confusión en las comunicaciones, el transporte y la vida diaria, ya que personas que vivían a pocos kilómetros podían encontrarse en zonas horarias diferentes. La falta de una referencia común complicaba la organización de actividades y la interpretación de los acontecimientos.

Lo que supuso el cambio de hora durante la Guerra Civil. (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Un caso paradigmático se produjo al finalizar la guerra. El 1 de abril de 1939, cuando Fernando Fernández de Córdoba leyó el llamado “último parte de guerra”, no eran las 22:30 en toda la España peninsular. Cada bando tenía un horario distinto, por lo que el anuncio del fin del conflicto se produjo a horas diferentes según el territorio. Otra situación singular ocurrió con la llegada del nuevo año: en 1939, el año comenzó una hora antes en la España republicana que en la nacional.

La unificación definitiva del horario peninsular llegó solo tras el fin de la contienda y el alineamiento con los husos horarios de Europa continental. Desde entonces, aunque las polémicas y debates sobre el cambio de hora han seguido presentes en la sociedad, la experiencia de la Guerra Civil demuestra que el reloj, lejos de ser un asunto menor, puede reflejar y amplificar las divisiones de un país.