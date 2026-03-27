Un contrato de Cultura revela que la Iglesia tiene 171.000 bienes catalogados como “históricos” y que inventariarlos costará 772.000 euros

El arzobispo de Madrid, José Cobo, durante una misa en la Catedral de la Almudena (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Un contrato que está licitando el Ministerio de Cultura revela que la Iglesia española tiene, al menos, 171.000 bienes muebles entre piezas de arte (esculturas, pinturas, retablos, imaginería), orfebrería (cálices, cruces procesionales, relicarios), elementos textiles (casullas, capas, manteles de altar), mobiliario (órganos, sillerías de coro, campanas) y documentos como libros parroquiales. El ministerio busca una empresa que le ayude a inventariar todo este patrimonio histórico, recogido en 171.000 fichas en papel y 191.000 fotografías. El Gobierno está dispuesto a pagar 772.000 euros (934.000 euros con el IVA incluido).

El Ministerio de Cultura licitó el pasado 17 de marzo este servicio. La ‘Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español’ obliga a inventariar los bienes en posesión de instituciones eclesiásticas. Un catálogo que fue iniciado en 1987 y encomendado a las comunidades autónomas. El Gobierno central decidió participar en él desde 2011 con apoyo financiero. “Como resultado de la participación del Estado, la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico conserva un importante fondo documental en papel de bienes muebles de la Iglesia Católica”, explican desde Cultura. Una valiosa información que debe ser incorporada a TESELA, la base de datos nacional de bienes protegidos del Patrimonio Histórico Español.

TESELA se puso en marcha en diciembre de 2024. Se trata de una base de datos que incluye módulos específicos por tipo de bien, incorporando uno en particular para el inventario de la Iglesia Católica, “cuyas peculiaridades residen en su ingente volumen, riqueza, fragilidad y necesidad de protección ante los cambios que están experimentando los establecimientos eclesiásticos por falta de vocaciones religiosas”, señalan desde el ministerio, que reconoce falta de personal para hacer este trabajo. Por eso la necesidad de recurrir a apoyo externo para digitalizar todo este inventario.

La base de datos TESELA

Estamos hablando de un servicio de grabación de los datos contenidos en 171.000 fichas en papel, así como de la digitalización de 190.000 positivos fotográficos anexos a las fichas. “Su incorporación a Tesela supone un avance significativo en el control del ingente patrimonio cultural en posesión de la Iglesia Católica y cumplimenta el mandato legal expresado en la citada Ley de Patrimonio Histórico Español”, señala la memoria justificativa del contrato. El trabajo empezaría en septiembre de este año y duraría dos años.

Un equipo de 14 personas

Cultura quiere contratar un equipo de 14 personas, que cobrarían entre 10 y 13 euros la hora, en función de las responsabilidades. “La prestación de este servicio no implica búsqueda de información, toma de decisiones ni resolución de expedientes administrativos; se limita a la correcta transcripción de datos entre las fichas analógicas y los campos de la ficha digital de Tesela, garantizando la calidad de la información”, reza el pliego de condiciones. Todas las fichas están en dependencias del Ministerio. La empresa adjudicataria digitalizará los 190.000 positivos fotográficos vinculados a cada una de las 171.000 fichas, y luego actualizará el registro en TESELA con las imágenes nuevas.

Es muy complicado saber con exactitud en qué consiste el patrimonio inmobiliario y material de la Iglesia católica en España. Según los últimos datos de la Conferencia Episcopal, en la última década han invertido 675 millones de euros en la conservación de su patrimonio La Iglesia asegura que tiene en propiedad 3.161 inmuebles de interés cultural, entre los que hay 283 museos. En febrero de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez presentó el listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015. En ese periodo, la jerarquía católica se apropió, por cantidades simbólicas, de diversas propiedades, amparándose en una reforma de la Ley Hipotecaria realizada por el Ejecutivo de José María Aznar. De todos ellos, 20.014 son “templos o dependencias complementarias”, mientras que 14.947 son “solares, viviendas, locales...”.