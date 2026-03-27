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‘Supervivientes 2026′ anuncia a su tercera expulsada y mantiene la expectación sobre la nueva concursante

La última gala cambia la dinámica del concurso y sitúa a una de las expulsadas en el limbo de Playa Destino, donde se decidirá su continuidad definitiva

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'Supervivientes' da a conocer a su tercera expulsada (Supervivientes)
'Supervivientes' da a conocer a su tercera expulsada (Supervivientes)

El desenlace de la tercera expulsión en Supervivientes 2026 ha marcado la gala emitida este jueves. Una participante, tras enfrentarse al juicio del público y de sus compañeros, ha perdido su condición de concursante plena y ha pasado a Playa Destino, un espacio de limbo donde se decide el futuro inmediato de quienes ya no forman parte activa del grupo principal.

La gala del 26 de marzo reunió a cuatro concursantes nominados: Almudena Porras, Claudia Chacón, Toni Elías y Gabriela Guillén. Cada uno expuso sus argumentos ante la audiencia, en un contexto en el que el desgaste físico y emocional de la convivencia extrema se hizo evidente. Elías defendió su permanencia con énfasis en su capacidad de adaptación: “A pesar del hambre, de no dormir y de la lluvia, estoy contento. Empiezo a estar bien y tengo muchas ganas de continuar”.

Chacón destacó su actitud de lucha constante y la ausencia de derrotismo, mientras Guillén optó por mostrar agradecimiento y reconocer el esfuerzo realizado: “Me estoy esforzando mucho a pesar del hambre y la debilidad. Me gustaría quedarme, pero si no, estaría agradecida igualmente”.

La tercera eliminada

El programa introdujo un giro en la dinámica al solicitar a los concursantes que se posicionaran detrás de aquel que preferían ver fuera del grupo. La mayoría lo hizo tras Gabriela Guillén, no por disputas personales, sino por considerar que su estado físico y emocional era más vulnerable en comparación con los demás.

Guillén había expresado en días anteriores que no le importaría abandonar la convivencia, un elemento que los seguidores del formato y los propios compañeros interpretaron como una petición indirecta de expulsión. En redes sociales, varios espectadores compartieron la idea de que su motivación para permanecer en la isla había disminuido, sobre todo por el deseo de reencontrarse con su hijo.

La ceremonia de salvación celebrada en ‘Tierra de Nadie’ permitió que Almudena Porras quedara exenta del riesgo de expulsión tras recibir el respaldo del público. El enfrentamiento final quedó entre Claudia Chacón, Toni Elías y Gabriela Guillén, con porcentajes muy cercanos: 38,88% para Chacón, 38,91% para Elías y 22,21% para Guillén. La audiencia salvó a Chacón, dejando a Elías y Guillén en el último duelo.

Momento de la primera salvación de la gala de 'Supervivientes' del martes 26 de marzo (Supervivientes)
Momento de la primera salvación de la gala de 'Supervivientes' del martes 26 de marzo (Supervivientes)

El veredicto en directo determinó que Gabriela Guillén debía abandonar la Palapa y sumarse a Darío Linero, Borja Silva y Marisa Jara en Playa Destino, donde los concursantes expulsados permanecen en espera de una decisión definitiva. Antes de dejar la Palapa, Guillén reconoció la experiencia vivida: “Ha sido maravilloso a pesar de las peleas, disfrutadlo mucho porque ahora me da penita. Estoy muy agradecida con todos, muchas gracias”, manifestó ante sus compañeros y el público, tal como se retransmitió en la gala.

El traslado de Guillén a Playa Destino estuvo marcado por el desconcierto inicial, pero recuperó parte de su ánimo al reencontrarse con Marisa Jara, con quien ya había compartido convivencia en etapas previas. Su reacción ante la nueva situación fue espontánea: “No me iréis a dejar aquí, ¿no? Yo no me quedo aquí ni de coña y menos sola”, bromeó, aunque reconoció que la presencia de Jara suponía un alivio: “Lo único bueno es que a Marisa ya la conozco”.

Expectación para el domingo

Durante la gala, Jorge Javier Vázquez informó a los concursantes de Playa Destino que en la próxima emisión de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, uno de ellos será expulsado de forma irreversible, a través de una votación exprés.

Esta mecánica supondrá la primera eliminación definitiva de la presente edición, ya que hasta ahora ningún concursante ha perdido la opción de regresar salvo por abandono voluntario. Además, el presentador añadió que la nueva concursante, que sustituirá a Álex de la Croix y se esperaba en esta gala su nombre, también será presentada en el programa del próximo domingo.

En este contexto, la presencia de Guillén en Playa Destino ha generado debate entre los seguidores del programa. Parte de la audiencia considera que la concursante “es la que menos puede darnos de los cuatro”, mientras que otros valoran la convivencia y las estrategias de Borja Silva y Darío Linero, planteando la posibilidad de que permanezcan en el concurso de cara a una futura unificación. El rol de Guillén en la convivencia y su motivación para continuar se han convertido en uno de los focos de atención de la semana.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

La tercera salvación consecutiva de Toni Elías ha sido otro de los aspectos destacados de la gala. Su continuidad refuerza la percepción de que podría convertirse en uno de los finalistas, según las reacciones recogidas entre los seguidores del formato. La diferencia entre el desgaste de algunos concursantes y el crecimiento de otros subraya la intensidad de la competencia en la etapa actual del programa.

La evolución de los cuatro residentes en Playa Destino y la inminente votación determinarán quién será el primer eliminado definitivo de Supervivientes 2026. El desenlace de la próxima gala marcará la composición definitiva del grupo y el destino de quienes permanecen en el limbo del concurso.

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