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María Lamela llega a su límite y estalla contra los concursantes de ‘Supervivientes 2026′: “No estáis respetando”

La presentadora del espacio de supervivencia de Telecinco ha dado un toque de atención a los participantes

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María Lamela en 'Supervivientes 2026'
María Lamela en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

La última gala de Supervivientes 2026 dejó uno de esos momentos que marcan un antes y un después en el desarrollo del concurso. Y no por una prueba extrema ni por una expulsión inesperada, sino por la firme intervención de una de sus grandes novedades: María Lamela, quien demostró que ha llegado al formato no solo para conducirlo, sino también para imponer orden cuando la situación lo exige.

La presentadora, que asumió el reto de liderar las galas desde Honduras tras la salida de Laura Madrueño, continúa consolidándose como una figura clave en esta edición. Su incorporación fue, en su momento, una apuesta inesperada por parte de la cadena y la productora, pero su desempeño en los Cayos Cochinos está disipando cualquier duda. Desde el primer día, Lamela ha mostrado seguridad, cercanía y una notable capacidad de adaptación al ritmo frenético del reality.

María Lamela en la Palapa
María Lamela en la Palapa junto al resto de concursantes de 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

Durante la gala de la noche de este martes, 24 de marzo, esa solvencia se puso a prueba en uno de los momentos más tensos de la noche. Las discusiones entre varios concursantes, especialmente los enfrentamientos protagonizados por Claudia Chacón y Alba Paul, así como por Gerard Arias y Alvar Seguí de la Quadra Salcedo, elevaron el tono del programa hasta niveles difíciles de controlar. Fue entonces cuando Lamela decidió intervenir de manera directa.

El tirón de orejas de María Lamela a los concursantes de ‘Supervivientes 2026′

“¡Chicos, silencio! ¡No quiero gritar, de verdad!”, lanzó en un primer intento por calmar los ánimos. Sin embargo, ante la falta de reacción inmediata, la presentadora se vio obligada a endurecer su postura. Con un tono más serio y contundente, se dirigió nuevamente a los concursantes para recordarles la importancia del respeto durante las conexiones en directo.

María Lamela en 'Supervivientes 2026'
María Lamela en 'Supervivientes 2026' (Mediaset)

En ese segundo aviso, Lamela hizo hincapié en una cuestión clave: la falta de atención hacia el presentador en plató, Ion Aramendi. “Os está hablando Ion toda la noche y no estáis respetando cuando os habla. Os voy a pedir, por favor, que habléis por turnos y sin gritar”, reclamó, logrando finalmente que los participantes guardaran silencio y atendieran sus indicaciones.

El gesto no pasó desapercibido. Desde el plató, Aramendi agradeció públicamente la intervención de su compañera con un claro “gracias, María”, reconociendo así su papel fundamental para reconducir una gala que comenzaba a descontrolarse. A partir de ese momento, el programa recuperó cierta normalidad, y aunque continuaron los habituales rifirrafes, el ambiente fue notablemente más calmado.

La reacción del público también fue significativa. Los asistentes en plató aplaudieron la actitud de Lamela, valorando su capacidad para tomar las riendas en una situación complicada. Pero más allá de los momentos de tensión, María Lamela también ha sabido ganarse a los concursantes desde la cercanía. En su papel desde Honduras, no solo actúa como moderadora y conductora de las pruebas, sino que se convierte en un punto de apoyo emocional para los participantes. Durante la gala, no dudó en felicitarles por su esfuerzo en las pruebas de recompensa y en animarles a seguir adelante en una aventura que, semana tras semana, pone a prueba sus límites físicos y mentales.

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