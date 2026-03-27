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Sanidad cree que los médicos desconvocarán las semanas de huelga después de Semana Santa

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Madrid, 27 mar (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, confía en que, tal como le han trasladado algunos sindicatos médicos, el comité de huelga desconvoque los paros semanales en el Sistema de Salud después de Semana Santa.

"En la reunión de ayer con el comité huelga llegamos a puntos de encuentro, a puntos de consenso...Nos dijeron los sindicatos que después de Semana Santa tomarán la decisión de desconvocar la huelga", ha señalado la ministra antes de participar en el Consejo Interterritorial de Salud en el que abordará con las comunidades autónomas el Estatuto Marco y el rechazo de los médicos.

Mónica García ha señalado que "cualquier lógica" hace pensar que tras una reunión con el comité de huelga médico en la que el Ministerio ha cumplido con su parte de dialogar y consensuar "le toca a los sindicatos cumplir con su parte".

"La buena fe negociadora en una mesa de negociación cuando una parte cumple, se espera que la otra parte también cumpla", ha confiado la ministra pese a que ha puntualizado que dentro del comité de huelga hay "muchas sensibilidades, más y menos beligerantes".

Ha recordado que también hubo sindicatos que le trasladaron ayer que tanto si mantiene el Estatuto Marco como si lo retira seguirían con la huelga, aunque García ha insistido en que confía en que tras las vacaciones de Semana Santa se desconvoque.

Respecto a la reunión que la ministra preside este viernes con los consejeros de sanidad y salud de las diferentes comunidades autónomas ha señalado que les pedirán que se posicionen en los puntos que les corresponde actuar dentro del Estatuto Marco, y que son competencia exclusivamente de los gobiernos autonómicos.

"Muchas de las reivindicaciones de los médicos les corresponde a las comunidades y los sindicatos nos pidieron que se las trasladáramos", ha dicho en referencia a las retribuciones, a las plantillas necesarias para limitar las horas de guardias o al pago de estas guardias en proporción de la jornada ordinaria.

La ministra ha recordado que en el orden del día de este Consejo Interterritorial hay 30 puntos a tratar y que confía en que puedan abordarse todos, pese a que ha recalcado que el Ministerio mantendrá un pleno extraordinario del Consejo para hablar solo del Estatuto Marco: "No será por falta de dialogo y de capacidad del Ministerio de Sanidad para abordar el conflicto con las comunidades autónomas". EFE

(Foto)(Vídeo)(Audio)

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