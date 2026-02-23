España

¿Quién decide el sueldo de los médicos?

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido este lunes en que son las comunidades autónomas quienes deben “retribuir bien” a sus sanitarios

Guardar
Imagen de archivo de Mónica
Imagen de archivo de Mónica García, ministra de Sanidad, atendiendo a los medios de comunicación. (Europa Press)

La primera semana de huelga indefinida de médicos contra el Estatuto Marco ha sido un “éxito” para los sindicatos. Mientras las organizaciones convocantes calculan un seguimiento de hasta el 90%, las consejerías cifran entre un 10 y un 25% los médicos que se sumaron a los paros entre el 15 y el 20 de febrero, que han provocado la cancelación de miles de consultas, pruebas diagnósticas y procedimientos quirúrgicos. En reacción, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado este lunes que es consciente del malestar dentro del colectivo médico, pero que sus reclamaciones “están todas atendidas”.

En una entrevista con el programa radiofónico Carne Cruda, ha defendido que este anteproyecto de Ley de Estatuto Marco es “un primer paso” y habrá que ir a las comunidades autónomas para “que se materialicen”. En ese sentido, ha recordado que el aumento de las retribuciones es competencia de las autonomías y no del ministerio. Es una de las reclamaciones de los sindicatos médicos, que piden que la hora de guardia se pague por encima de la hora ordinaria de su jornada, al ser tiempo extraordinario de trabajo.

García ha asegurado que, en un primer borrador enviado a las comunidades autónomas, se intentó incluir en el Estatuto Marco un párrafo que contemplase este límite, pero las consejerías se opusieron alegando una invasión de competencias. Así, la ministra ha apuntado que son las comunidades autónomas las que deben “retribuir bien y retener bien” a sus médicos. En ese sentido, ha recordado que “en la mayoría de las comunidades autónomas, la hora de guardia se paga por encima” de la hora ordinaria.

“Por ley le ponemos límites a los abusos y es lo que hemos hecho en el Estatuto Marco. Pero no hay que olvidar que la gestión de la sanidad está en las comunidades autónomas“, ha expresado García. “Entiendo las reivindicaciones y el malestar, pero el estatuto marco no va a resolver todos los malestares, pero va a poner la primera piedra para que se empiecen a resolver”, ha añadido. Por ello, ha reiterado, las comunidades no están a favor de esta reforma porque les va a suponer “un esfuerzo en recursos y un esfuerzo presupuestario”.

Así se regula el sueldo de los médicos

El tribunal médico hará preguntas
El tribunal médico hará preguntas al solicitante para comprobar cómo su enfermedad le afecta en su desempeño laboral. (Freepik)

Los médicos son profesionales públicos, pero no se les considera funcionarios como tal, sino personal estatutario. El personal estatutario, por tanto, se regula a través de un estatuto marco. En este caso, se trata del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que regula las condiciones laborales básicas de estos profesionales.

En su capítulo IX, el Estatuto Marco vigente, del año 2003, marca las normas generales básicas de cómo debe funcionar el sistema retributivo de estos profesionales, pero no las cantidades a percibir. Los salarios básicos de los sanitarios se establecen en otra normativa: la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La división actual establece que los médicos, licenciados universitarios, perciban la misma retribución que los funcionarios del grupo A1, el más alto de la administración. Así, el sueldo base lo decide el Estado, pero no el Ministerio de Sanidad.

A partir de este mínimo, las comunidades autónomas pueden fijar salarios más altos y aplicar los complementos que consideren. Además, los médicos pueden ampliar su salario según su antigüedad, a partir de trienios o sexenios, y con las jornadas de guardia, que son obligatorias hasta los 55 años.

Temas Relacionados

MédicosTrabajadores sanitariosSalariosSalarios EspañaSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Génova entra de lleno en las negociaciones con Vox ante el bloqueo en Extremadura y Aragón: “No vamos a participar en dinámicas de presión”

El partido de Abascal no rebaja su precio y la Dirección Nacional del PP reitera que “debe ser proporcional” a los resultados electorales y coherente con la postura del partido

Génova entra de lleno en

Detienen al rapero Costa por un supuesto delito de violencia de género contra su pareja: orden de alejamiento y libertad provisional

Según ha informado ‘Vózpopuli’, su arresto se produjo el pasado viernes y fue puesto en libertad al día siguiente

Detienen al rapero Costa por

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Podemos quiere que los alumnos de la universidad privada pasen una prueba extra organizada por la pública para homologar su título

Los morados, en una enmienda registrada en el Congreso, también defienden que las administraciones públicas no puedan “financiar directa ni indirectamente a centros universitarios privados”

Podemos quiere que los alumnos

El portátil gaming con IA integrada para juegos y creación avanzada está rebajado: 25% de descuento en MediaMarkt

El HP OMEN Slim te garantiza rendimiento extremo sin sobrecalentamiento y puedes encontrarlo de oferta en esta tienda de electrónica

El portátil gaming con IA
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Génova entra de lleno en

Génova entra de lleno en las negociaciones con Vox ante el bloqueo en Extremadura y Aragón: “No vamos a participar en dinámicas de presión”

Podemos quiere que los alumnos de la universidad privada pasen una prueba extra organizada por la pública para homologar su título

Un asesor de Carlos Mazón ofrece una nueva versión de lo que hizo el expresident el día de la DANA al asegurar que llegó al Palau a las 19:30

Condenan a nueve años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a su hermana de tres años en Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno aprueba este martes un límite del 35% a la publicidad institucional en los medios

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Pep Martorell, experto en IA: “Todas las tecnologías de la historia, cuando se han implementado, han destruido puestos de trabajo”

Los amantes del ladrillo vuelven a las oficinas: se convierten en imán del capital inmobiliario al subir un 38% la inversión en ellas

Un trabajador se sale de la carretera con la furgoneta de la empresa y da positivo por alcohol, pero gana el juicio tras su despido: debe ser recontratado o recibir 11.000 euros

El tribunal rechaza la petición de un padre de Valencia para extinguir la pensión de alimentos a su hija mayor y rebajar la del hijo menor

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones