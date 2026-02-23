¿Quién decide el sueldo de los médicos?

Imagen de archivo de Mónica García, ministra de Sanidad, atendiendo a los medios de comunicación. (Europa Press)

La primera semana de huelga indefinida de médicos contra el Estatuto Marco ha sido un “éxito” para los sindicatos. Mientras las organizaciones convocantes calculan un seguimiento de hasta el 90%, las consejerías cifran entre un 10 y un 25% los médicos que se sumaron a los paros entre el 15 y el 20 de febrero, que han provocado la cancelación de miles de consultas, pruebas diagnósticas y procedimientos quirúrgicos. En reacción, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado este lunes que es consciente del malestar dentro del colectivo médico, pero que sus reclamaciones “están todas atendidas”.

En una entrevista con el programa radiofónico Carne Cruda, ha defendido que este anteproyecto de Ley de Estatuto Marco es “un primer paso” y habrá que ir a las comunidades autónomas para “que se materialicen”. En ese sentido, ha recordado que el aumento de las retribuciones es competencia de las autonomías y no del ministerio. Es una de las reclamaciones de los sindicatos médicos, que piden que la hora de guardia se pague por encima de la hora ordinaria de su jornada, al ser tiempo extraordinario de trabajo.

García ha asegurado que, en un primer borrador enviado a las comunidades autónomas, se intentó incluir en el Estatuto Marco un párrafo que contemplase este límite, pero las consejerías se opusieron alegando una invasión de competencias. Así, la ministra ha apuntado que son las comunidades autónomas las que deben “retribuir bien y retener bien” a sus médicos. En ese sentido, ha recordado que “en la mayoría de las comunidades autónomas, la hora de guardia se paga por encima” de la hora ordinaria.

“Por ley le ponemos límites a los abusos y es lo que hemos hecho en el Estatuto Marco. Pero no hay que olvidar que la gestión de la sanidad está en las comunidades autónomas“, ha expresado García. “Entiendo las reivindicaciones y el malestar, pero el estatuto marco no va a resolver todos los malestares, pero va a poner la primera piedra para que se empiecen a resolver”, ha añadido. Por ello, ha reiterado, las comunidades no están a favor de esta reforma porque les va a suponer “un esfuerzo en recursos y un esfuerzo presupuestario”.

Así se regula el sueldo de los médicos

El tribunal médico hará preguntas al solicitante para comprobar cómo su enfermedad le afecta en su desempeño laboral. (Freepik)

Los médicos son profesionales públicos, pero no se les considera funcionarios como tal, sino personal estatutario. El personal estatutario, por tanto, se regula a través de un estatuto marco. En este caso, se trata del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que regula las condiciones laborales básicas de estos profesionales.

En su capítulo IX, el Estatuto Marco vigente, del año 2003, marca las normas generales básicas de cómo debe funcionar el sistema retributivo de estos profesionales, pero no las cantidades a percibir. Los salarios básicos de los sanitarios se establecen en otra normativa: la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La división actual establece que los médicos, licenciados universitarios, perciban la misma retribución que los funcionarios del grupo A1, el más alto de la administración. Así, el sueldo base lo decide el Estado, pero no el Ministerio de Sanidad.

A partir de este mínimo, las comunidades autónomas pueden fijar salarios más altos y aplicar los complementos que consideren. Además, los médicos pueden ampliar su salario según su antigüedad, a partir de trienios o sexenios, y con las jornadas de guardia, que son obligatorias hasta los 55 años.