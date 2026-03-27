Podemos confía en poder confeccionar una candidatura de izquierda "plural" y "fuerte" para las autonómicas

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado este viernes en que su partido confía en poder articular una candidatura "plural y fuerte" en Andalucía con vistas a las elecciones generales a la Junta de Andalucía del próximo 17 de mayo, pero ha aconsejado discreción en torno a las negociaciones.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del Congreso, Fernández ha dicho que Podemos ya está trabajando para que en esa comunidad haya una candidatura de izquierda "transformadora" que sea "lo más fuerte, lo más plural y lo más amplia posible".

Y aunque ha apelado a la discreción y no ha dado detalles, sí se ha mostrado "razonablemente optimista" en la confección de esa candidatura "para poner fin a las políticas de privatización de los servicios públicos, a la destrucción de lo público y a la precarización de la mayoría social de los andaluces".

NO ACLARA CON QUIÉN

"Estoy convencido de que vamos a poder lograr esa candidatura", ha manifestado el dirigente de la formación morada, si bien ha apelado a la discreción si lo que se quiere es llegar "a buen puerto". "No hacer público las conversaciones que se lleven a cabo", ha abundado.

En este punto, se le ha preguntado si es posible que Podemos se acerque al líder de IU en Andalucía, candidato Por Andalucía a la Presidencia de esa comunidad, o si se decantará más por el lado de Adelante Andalucía, integrada por Teresa Rodríguez.

Tras destacar que Adelante Andalucía, cuyo candidato es José Ignacio García, ya ha dejado "muy claro" que no quiere intentar acuerdos con ninguna otra fuerza política, Fernández no ha dado pistas y se ha limitado a reiterar que Podemos va a tratar de lograr una candidatura "lo más heterogénea posible" y que sea "decisiva" para expulsar al PP del Gobierno andaluz.

Un PP que, a su juicio, ha sido "catastrófico" para el pueblo andaluz, en tanto que "está destrozando y deteriorando" los servicios públicos, "con el ejemplo paradigmático y palmario de la sanidad pública", singularmente con la polémica en torno a los cribados de cáncer.