Malestar en un sector de IU tras pedir Maíllo acelerar la elección de candidato a las generales: "Fue inoportuno"

Entre los aspectos que más inquietud generan dentro de ciertos sectores críticos de Izquierda Unida (IU) figura la percepción de que la reciente solicitud de Antonio Maíllo, coordinador federal, podría desviar la atención que, según consideran estas voces, debería centrarse en asuntos sociales urgentes y no en un debate prematuro sobre liderazgos. Según publicó Europa Press, estos integrantes consideran que la discusión abierta sobre la sucesión de figuras destacadas como la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz no corresponde al sentir del conjunto de la federación ni de las organizaciones aliadas, sino más bien a valoraciones personales.

El malestar se hizo evidente tras la petición pública de Maíllo de acelerar la elección del candidato que representará a la coalición a las próximas elecciones generales, una propuesta que, de acuerdo con fuentes consultadas por Europa Press, ha sido calificada de "bastante inoportuna". Estas voces alertan sobre el peligro de trasladar la imagen de que la izquierda alternativa se encuentra centrada en dinámicas internas, debatiendo nombres antes de tiempo y dejando en segundo plano las prioridades sociales. Según indicó Europa Press, parte de este sector crítico rechaza que trascienda externamente la necesidad de perfilar un relevo en la figura de Díaz y cuestiona que se plantee que existen vacíos de liderazgo, recordando que el discurso predominante en los últimos tiempos había sido el rechazo a los hiperliderazgos en favor del fortalecimiento de las estructuras colectivas.

El contexto político agrega un elemento clave: mientras se producen estas tensiones internas, el gobierno prepara la aprobación de un decreto con medidas contra la crisis derivada de la guerra de Irán para el viernes, norma en la que los sectores críticos reclaman que se incluya la prórroga de los alquileres para proteger a los inquilinos. En este sentido, consideran que la atención principal debe situarse en la negociación y el desbloqueo de avances concretos en materia social. De acuerdo con Europa Press, lamentan que la iniciativa de Maíllo haya introducido "ruido" en un momento que evaluaban estratégico para concentrar energías en la agenda social.

Al mismo tiempo, otros sectores de IU analizados por Europa Press reconocen que el debate sobre el candidato no puede posponerse indefinidamente y sostienen que, en algún momento, tendrá que resolverse para revitalizar el espacio de la izquierda alternativa. Esta posición sostiene que clarificar el liderazgo es necesario, aunque reconocen que la urgencia del anuncio genera divisiones internas.

En declaraciones recogidas por Europa Press en los pasillos del Congreso, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha insistido públicamente en que no será cabeza de lista de la coalición Sumar, Comuns, IU y Más Madrid. "No ha habido tal ofrecimiento y en todo caso yo he dicho muchas veces que no es eso lo que aspiro a hacer. Lo importante es que nos centremos ahora en lo que nos ocupa, que es que entre la prórroga de alquileres en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra de Irán. Lo más importante ahora es que peleemos por los derechos de los inquilinos", afirmó Bustinduy.

El enfoque en la unidad interna y la función de los liderazgos ha sido también objeto de declaraciones de otros representantes de la coalición. Según reportó Europa Press, Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU, declaró que desde Sumar "no le están pidiendo nada a nadie", sino que se encuentran en un proceso de reflexión colectiva para definir liderazgos que consideran "imprescindibles" para el futuro del espacio.

Por su parte, la portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, señaló —según consignó Europa Press— que el grupo está enfocado en afianzar la unidad dentro de la izquierda y confía en que, cuando corresponda, se identificará a la persona idónea para ser candidata. Enfatizó que seguirán el plan previamente acordado, defendiendo la idea de que no debe acelerarse el proceso ni alterarse la estrategia por presiones internas o externas.

El posicionamiento de estos sectores refleja una tensión recurrente entre la urgencia de abordar desafíos sociales inmediatos y el debate estratégico sobre liderazgos políticos. Como recogió Europa Press, las diferencias internas sobre la oportunidad de abrir el proceso de selección del candidato han evidenciado la pluralidad de enfoques en IU y la coalición, en un contexto donde la gestión de los tiempos políticos y la priorización de las agendas siguen siendo objeto de discusión.