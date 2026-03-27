Juan Diego Botto habla en ‘La Revuelta’ sobre el 50º aniversario del golpe de Estado en Argentina: “Intentamos que no se olvide el horror del fascismo”

Juan Diego Botto en ‘La Revuelta’ (La Revuelta)

La aparición de Juan Diego Botto en el programa La Revuelta ha estado marcada por un mensaje de alerta social: el actor ha pedido a la sociedad que permanezca “atenta a las señales, por si hubiera alguna”, con el objetivo de que “no se olvide el horror del fascismo”. Este recordatorio coincide con el 50º aniversario del golpe de Estado en Argentina, considerado el “más violento, cruel y sanguinario” del país.

El intérprete Juan Diego Botto, de origen argentino e hijo de uno de los miles de desaparecidos durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, ha aprovechado su presencia en el programa para subrayar el riesgo de estas actitudes y solicitar atención ante posibles señales preocupantes. Dentro de su intervención, un dato distintivo ha sido la referencia explícita al genocidio actual en Gaza, pidiendo a los ciudadanos que recuerden esta situación y exijan a sus gobernantes mantenerla presente.

Durante la conversación, David Broncano ha recurrido a su habitual combinación de humor y reflexión, proponiendo primeras preguntas ligeras antes de lanzar una cuestión de mayor calado: “¿prefieres ser víctima de una injusticia o ser obligado a cometerla?”. A partir de esta dicotomía, Botto ha compartido la reflexión de un superviviente del Holocausto, quien llegó a dar gracias por ser víctima y no verdugo, porque “prefería sufrir a ser un miserable”.

En línea con esta reivindicación, el actor ha entregado a Broncano una chapa de artistas por Palestina, reforzando su condena a los responsables de genocidios y recordando que “en medio de una guerra injusta y absurda, como todas, se sigue cometiendo genocidio en Gaza”.

Memoria y compromiso social

El compromiso de Juan Diego Botto con causas sociales y la memoria histórica encuentra raíz en su biografía: hijo de la reconocida profesora de arte dramático Cristina Rota y nacido en Buenos Aires en 1975, ha vivido el efecto de la represión de primera mano, debido a la desaparición de su padre durante la dictadura militar argentina.

En La Revuelta, el actor ha recalcado que la sociedad debe esforzarse por que “no se olvide el horror del fascismo”, especialmente al cumplirse medio siglo del golpe militar argentino. Esta experiencia vital ha definido tanto su carrera como su posicionamiento social.

Juan Diego Botto en ‘La Revuelta’ (La Revuelta)

En cuanto a su trayectoria artística, el propio Juan Diego Botto ha recomendado “paciencia y la perseverancia” a los aspirantes a la interpretación, recordando que “a veces, pelear por esto sale bien”. Su salto al protagonismo llegó en 1995 con Historias del Kronen, al que siguieron títulos como Martín (Hache) y numerosas películas y obras de teatro, además de su reciente debut como director con En los márgenes (2023).

En el ámbito del cine español, Botto ha aprovechado la ocasión para destacar la relevancia internacional de Pedro Almodóvar, a quien ha calificado como “el cineasta español más reconocido desde Buñuel, con mucha diferencia”. También ha celebrado la influencia del director en la imagen de España en el exterior, preguntándose si la sociedad española es consciente del peso de Almodóvar en otros países: “hay quien ubica España por Almodóvar, quien estudia español por sus películas”.

Sátira sobre educación y clase social

En su visita al programa, Juan Diego Botto ha presentado Altas capacidades, una comedia dirigida por Víctor García León y coescrita por Borja Cobeaga, en la que participan actores como Marián Álvarez e Israel Elejalde y que cuenta con la colaboración de RTVE.

La trama se inspira en hechos reales: un asesinato a tiros en la puerta de un colegio de alto nivel, cuya víctima resulta ser un importante narcotraficante; una situación que según uno de los productores fue interpretada como el germen de una comedia.

Infobae entrevista a Marián Álvarez, Juan Diego Botto e Israel Elejalde por la película ‘Altas capacidades’, de Víctor García León, a competición en el Festival de Málaga

La película sigue la historia de una pareja de clase media que matricula a su hijo en un colegio de élite con la esperanza de mejorar su posición en la escala social. Según ha explicado Juan Diego Botto en La Revuelta, la cinta ironiza sobre aquellos padres para quienes lo relevante “no es tanto la educación que puedan recibir sus hijos, sino usarlos como llave para ascender”.