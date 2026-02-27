Jupol insiste en que el caso del comisario investigado por acoso en la India "no es un hecho aislado" en embajadas

El sindicato Jupol ha mostrado este viernes su "absoluta consternación e indignación" con el caso de supuesto acoso a una subordinada por parte del comisario de la Policía Nacional Emilio de la Calle en su etapa como consejero de Interior en la Embajada española en la India, y ha alertado de que "no se trata de un hecho aislado" en otras legaciones diplomáticas.

"Desde Jupol, desgraciadamente, creemos que no se trata de un hecho aislado ya que según la Dirección General de la Policía en delegaciones diplomáticas en los últimos años tienen constancia de ocho casos de abuso sexual o laboral que han sido denunciados de forma interna, de los cuales tres aún siguen en activo", ha asegurado el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez.

DESTINADO EN LA JEFATURA DE CATALUÑA

El sindicato, uno de los representativos de la Policía Nacional, ha recordado que en 2020, en plena pandemia, ya interpuso una denuncia contra este mismo comisario cuando estaba destinado en la Jefatura Superior de Cataluña en Barcelona por "hacer fiestas mientras la gente estaba confinada en sus casas".

"Por esos hechos fue denunciado por Jupol y fue casualmente enviado a esa delegación diplomática", ha continuado el sindicato policial en un comunicado, criticando que fuera "premiado entre comillas" con un nuevo destino en la Embajada de la India.

La denuncia por acoso sexual la interpuso ante la Audiencia Nacional una subinspectora de la Policía destinada en 2024 a la Embajada de la India, lo que motivó que, el pasado mes de junio, la Sala de lo Penal de impusiera una orden de alejamiento al comisario De la Calle. El investigado tampoco puede comunicarse directamente ni por mediación de terceras personas con la denunciante.

El comisario De la Calle y la presunta víctima compartían desde el 30 de julio de 2024 oficina en la capital de la India en el seno de la Embajada española. Tras la apertura de la investigación judicial, este mando policial fue suspendido, situación que se mantiene en la actualidad.

La querella se presentó por los delitos de acoso, acoso laboral, delito continuado de lesiones, amenazas, agresión sexual, delito contra la intimidad y un delito de acoso sexual.

DIMISIÓN DE MARLASKA

Jupol ha insistido en que el ministro Fernando Grande-Marlaska debe dimitir, como ya pidió en la concentración celebrada este pasado lunes frente al Ministerio del Interior tras la querella por presunta agresión sexual contra el exdirector adjunto operativo (DAO) José Ángel González.

"Desde Jupol queremos trasladar un mensaje de máximo apoyo a las compañeras que han recibido este tipo de tratos absolutamente bochornosos", ha insistido la organización policial, subrayando que esperan que la justicia actúe de forma rápida para depurar todas las responsabilidades.

El sindicato también aboga por la dimisión del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ya que entienden que sería necesario para iniciar un proceso para "limpiar la imagen" de este cuerpo policial.