España

La mayoría absoluta del PP en Andalucía peligra por el auge de Vox, según un sondeo

El partido de Juanma Moreno saldría como claro vencedor en las elecciones autonómicas, mientras que los socialistas de María Jesús Montero podrían vivir otra noche electoral trágica

Imagen de archivo del presidente
Imagen de archivo del presidente del PP-A y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. (Álex Cámara/Europa Press)

El avance de Vox ha puesto en peligro la mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía. Así lo ha mostrado el último sondeo elaborado por Social Data y publicado este miércoles por Publicaciones del Sur, que indica que los populares ganarían las elecciones autonómicas con un 42,7% de los votos, con una horquilla de entre 53 y 57 escaños.

En el escenario más pesimista, los populares no tendrían la mayoría absoluta -fijada en 55 asientos- y necesitarían buscar acuerdos para gobernar. En el más optimista, sí sería suficiente para gobernar en solitario, aunque perderían un representante respecto a las últimas elecciones.

En todo caso, los populares sacarían una amplia ventaja respecto al resto de partidos, especialmente sobre el PSOE-A de la ministra María Jesús Montero, que experimenta un retroceso tanto en votos como en escaños. El estudio demoscópico, basado en 2.400 entrevistas realizadas entre el 2 y el 13 de febrero, ha reflejado una diferencia de 23,3 puntos porcentuales entre el PP-A y el PSOE-A.

Así, el partido liderado por Juanma Moreno se consolidaría como el más votado en las ocho provincias andaluzas, mientras que el PSOE-A, encabezado por María Jesús Montero, apenas obtendría el 19,4% de los votos y caería a una horquilla de 24 a 27 escaños, su peor resultado histórico en elecciones autonómicas.

Vox supera al PSOE en cuatro provincias

Vox, por su parte, conseguiría el 17,6% de los sufragios y superaría al PSOE-A en cuatro provincias: Almería, Cádiz, Huelva y Málaga, quedando los socialistas como segunda fuerza únicamente en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla.

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura no podrá contar con el PSOE, que pese a oponerse a Vox no será alternativa para evitar que gobierne.

La encuesta otorga a Vox entre 20 y 23 diputados en el Parlamento andaluz, lo que supondría un crecimiento considerable frente a los 14 escaños logrados en las últimas autonómicas. El partido de Santiago Abascal se mantendría como tercera fuerza política, y además sería la formación que más incrementaría su respaldo en las urnas, sumando cuatro puntos porcentuales más respecto a los anteriores comicios, seguida de Adelante Andalucía, que también mejora en porcentaje de voto.

Adelante Andalucía también crece

Por su parte, Por Andalucía, que se presentaría de nuevo a las elecciones, caería hasta los 2-4 escaños desde los cinco actuales. Sería superada por Adelante Andalucía, la marca encabezada por José Ignacio García, que experimentaría un avance y conseguiría entre dos y cinco representantes, cuando cuenta ahora con dos.

En comparación con las elecciones celebradas en junio de 2022, el promedio de crecimiento muestra que Vox y Adelante Andalucía serían los únicos partidos con representación parlamentaria en Andalucía que aumentan su apoyo: un 4,1% y un 3% respectivamente. Por el contrario, el PP-A perdería un 0,4%, el PSOE-A caería un 4,7% y Por Andalucía descendería un 1,9%.

Moreno, el líder mejor valorado

El apartado sobre valoración de líderes identifica a Juanma Moreno como el único dirigente político que aprueba, obteniendo una puntuación media de 5,79. Le sigue Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía a la Presidencia y líder federal de IU, con una valoración de 4,58, y el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, con 4,56 puntos.

A casi un punto de diferencia aparece María Jesús Montero, la secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta, que alcanza una nota de 3,63, por encima de Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz.

La gestión del Ejecutivo andaluz también ha sido objeto de valoración en el sondeo de Social Data recogido por Publicaciones del Sur. Un 47% de los encuestados considera la gestión de la Junta de Andalucía como “buena o muy buena”, mientras que el 35,3% la describe como “mala o muy mala”, y el 17,6% la califica como “regular”.

