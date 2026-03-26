Una comisión de expertos insta a la UE a prohibir el uso de “químicos eternos” en productos de consumo diario: “Un riesgo creciente para las personas y el medioambiente” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los “químicos eternos” permanecen en la naturaleza - y en el cuerpo humano - de forma indefinida, ya que apenas se degradan con el tiempo. Así es como se conoce comúnmente a las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, las PFAS, una gran familia de más de 10.000 compuestos químicos fabricados por el ser humano.

Se emplean en multitud de productos de consumo diario debido a que son hidrofóbicas (tienen la capacidad de repeler el agua) y oleofóbicas (repelen las grasas), lo que genera una gran demanda en diversas industrias. Dicho de otra manera, están en todas partes: sartenes antiadherentes y otros utensilios de cocina, ropa impermeable, pesticidas agrícolas, productos de limpieza, espumas antiincendios, alfombras, incluso cosméticos y envases de comida para llevar: su uso está tan extendido que ya contaminan el agua potable y el mismo suelo.

Cáncer, daño reproductivo y hepático, debilitación del sistema inmune

La exposición a estos químicos tiene consecuencias directas en la salud de las personas: daño hepático, aumento de los niveles de colesterol, el debilitamiento del sistema inmunitario y la pérdida de eficacia de vacunas en niños, bajo peso de los neonatos, así como propiciar el desarrollo de cáncer de riñón y testicular, entre otros problemas.

Expertos de la Unión Europea han publicado un estudio este jueves en el que concluyen que las PFAS representan “un riesgo cada vez mayor para las personas y el medioambiente”, y por tanto que su uso debería ser ampliamente prohibido en la UE, con algunas excepciones. “Son altamente persistentes, permaneciendo en el medioambiente durante largos periodos, desplazándose largas distancias y contaminando el agua subterránea y la tierra, al tiempo que algunos provocan serios problemas de salud, como cáncer o daño reproductivo”, afirmó un miembro del comité de investigación en un comunicado que acompaña el estudio.

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El comité de evaluación de riesgos reclama una prohibición total y el socioeconómico dice que no sería “proporcionada”

Debido a esto, se espera que la UE presente una propuesta para prohibir el uso de estos químicos en productos de uso diario, excepto en algunos sectores, como el sanitario. En un principio, se había prometido que llegaría una propuesta legislativa en este sentido a finales de 2025, pero desde Bruselas se decidió esperar hasta conocer los descubrimientos de los dos comités establecidos por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA): uno para analizar los riesgos asociados a la exposición a las PFAS y otro que evaluase el impacto económico y social que podría tener la prohibición de su uso.

El primero de los comités, el Comité de Evaluación de Riesgos (RAC por sus siglas en inglés), ha concluido que estos químicos representan un riesgo creciente y que la UE necesita nueva regulación para afrontar este problema. El segundo comité, el Comité de Análisis Socioeconómico (SEAC), discrepa del primero en cuanto al alcance que debe tener cualquier nueva restricción en este sentido.

Los expertos del RAC consideran que la forma más eficaz de minimizar el impacto de las PFAS sería una prohibición total, advirtiendo que cualquier exención provocaría “emisiones adicionales, generando un riesgo incontrolado”. Por su parte, el SEAC considera que tal prohibición “probablemente no sea proporcionada”, debido principalmente a la falta de alternativas a estos compuestos en varios sectores: aunque respalda una “restricción amplia”, ve necesario un “enfoque equilibrado” debido al uso tan extendido de estos productos, recomendando exenciones concretas. Sugiere, además, depositar la decisión de asumir o no el riesgo en el consumidor, señalando la presencia de estos químicos mediante etiquetas en los productos; así como con la elaboración de planes de gestión específicos para cada instalación industrial.

Multitud de productos, como las sartenes antiadherentes, presentan PFAS (Freepik)

La legislación avanza lentamente

Desde enero, se aplica un límite de 0,1 microgramos por litro para la suma de 20 PFAS en el agua destinada al consumo humano. Además, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a otras restricciones específicas: a partir de agosto entrarán en vigor topes máximos para estos compuestos en envases alimentarios y, de cara a 2030, los “químicos eternos” y los disruptores endocrinos quedarán prohibidos en juguetes.

En el ámbito comunitario, organizaciones ecologistas critican la lentitud con la que avanza la legislación, señalando la presión ejercida por los intereses industriales. Ralentizar una cuestión de salud pública por una “falta de alternativas” en cuanto a los químicos que necesita un juguete es, según quién, cuestionable. Frente a ese escenario, la responsable de Medio Ambiente de la Unión Europea, Jessika Roswall, insistió en la importancia de avanzar hacia la eliminación de estas sustancias: “Apoyamos la transición para dejar atrás los ‘químicos eternos’. Como siempre, cualquier nueva normativa debe ser sencilla en su diseño y aportar certeza, claridad y previsibilidad tanto para consumidores como para empresas”, afirmó Roswall a la AFP.

Un informe solicitado por la UE y publicado en enero advierte del alto coste de no actuar frente a los PFAS. Según sus estimaciones, el impacto acumulado de estas sustancias podría suponer un gasto de hasta 1,7 billones de euros (2 billones de dólares) para Europa en 2050, considerando los efectos sobre la salud y el medio ambiente.