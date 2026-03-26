España

Una comisión de expertos insta a la UE a prohibir el uso de “químicos eternos” en productos de consumo diario: “Un riesgo creciente para las personas y el medioambiente”

La exposición a las PFAS, comúnmente conocidas como ‘químicos eternos’ por permanecer en el medioambiente y el organismo indefinidamente sin apenas degradarse, está asociada a “serios problemas de salud”

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una comisión de expertos insta a la UE a prohibir el uso de “químicos eternos” en productos de consumo diario: “Un riesgo creciente para las personas y el medioambiente” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los “químicos eternospermanecen en la naturaleza - y en el cuerpo humano - de forma indefinida, ya que apenas se degradan con el tiempo. Así es como se conoce comúnmente a las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, las PFAS, una gran familia de más de 10.000 compuestos químicos fabricados por el ser humano.

Se emplean en multitud de productos de consumo diario debido a que son hidrofóbicas (tienen la capacidad de repeler el agua) y oleofóbicas (repelen las grasas), lo que genera una gran demanda en diversas industrias. Dicho de otra manera, están en todas partes: sartenes antiadherentes y otros utensilios de cocina, ropa impermeable, pesticidas agrícolas, productos de limpieza, espumas antiincendios, alfombras, incluso cosméticos y envases de comida para llevar: su uso está tan extendido que ya contaminan el agua potable y el mismo suelo.

Cáncer, daño reproductivo y hepático, debilitación del sistema inmune

La exposición a estos químicos tiene consecuencias directas en la salud de las personas: daño hepático, aumento de los niveles de colesterol, el debilitamiento del sistema inmunitario y la pérdida de eficacia de vacunas en niños, bajo peso de los neonatos, así como propiciar el desarrollo de cáncer de riñón y testicular, entre otros problemas.

Expertos de la Unión Europea han publicado un estudio este jueves en el que concluyen que las PFAS representan “un riesgo cada vez mayor para las personas y el medioambiente”, y por tanto que su uso debería ser ampliamente prohibido en la UE, con algunas excepciones. “Son altamente persistentes, permaneciendo en el medioambiente durante largos periodos, desplazándose largas distancias y contaminando el agua subterránea y la tierra, al tiempo que algunos provocan serios problemas de salud, como cáncer o daño reproductivo”, afirmó un miembro del comité de investigación en un comunicado que acompaña el estudio.

Los llamados “químicos eternos” pueden multiplicar el riesgo de enfermedad hepática en adolescentes
(Freepik)

El comité de evaluación de riesgos reclama una prohibición total y el socioeconómico dice que no sería “proporcionada”

Debido a esto, se espera que la UE presente una propuesta para prohibir el uso de estos químicos en productos de uso diario, excepto en algunos sectores, como el sanitario. En un principio, se había prometido que llegaría una propuesta legislativa en este sentido a finales de 2025, pero desde Bruselas se decidió esperar hasta conocer los descubrimientos de los dos comités establecidos por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA): uno para analizar los riesgos asociados a la exposición a las PFAS y otro que evaluase el impacto económico y social que podría tener la prohibición de su uso.

El primero de los comités, el Comité de Evaluación de Riesgos (RAC por sus siglas en inglés), ha concluido que estos químicos representan un riesgo creciente y que la UE necesita nueva regulación para afrontar este problema. El segundo comité, el Comité de Análisis Socioeconómico (SEAC), discrepa del primero en cuanto al alcance que debe tener cualquier nueva restricción en este sentido.

Los expertos del RAC consideran que la forma más eficaz de minimizar el impacto de las PFAS sería una prohibición total, advirtiendo que cualquier exención provocaría “emisiones adicionales, generando un riesgo incontrolado”. Por su parte, el SEAC considera que tal prohibición “probablemente no sea proporcionada”, debido principalmente a la falta de alternativas a estos compuestos en varios sectores: aunque respalda una “restricción amplia”, ve necesario un “enfoque equilibrado” debido al uso tan extendido de estos productos, recomendando exenciones concretas. Sugiere, además, depositar la decisión de asumir o no el riesgo en el consumidor, señalando la presencia de estos químicos mediante etiquetas en los productos; así como con la elaboración de planes de gestión específicos para cada instalación industrial.

Los llamados “químicos eternos” pueden multiplicar el riesgo de enfermedad hepática en adolescentes
Multitud de productos, como las sartenes antiadherentes, presentan PFAS (Freepik)

La legislación avanza lentamente

Desde enero, se aplica un límite de 0,1 microgramos por litro para la suma de 20 PFAS en el agua destinada al consumo humano. Además, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a otras restricciones específicas: a partir de agosto entrarán en vigor topes máximos para estos compuestos en envases alimentarios y, de cara a 2030, los “químicos eternos” y los disruptores endocrinos quedarán prohibidos en juguetes.

En el ámbito comunitario, organizaciones ecologistas critican la lentitud con la que avanza la legislación, señalando la presión ejercida por los intereses industriales. Ralentizar una cuestión de salud pública por una “falta de alternativas” en cuanto a los químicos que necesita un juguete es, según quién, cuestionable. Frente a ese escenario, la responsable de Medio Ambiente de la Unión Europea, Jessika Roswall, insistió en la importancia de avanzar hacia la eliminación de estas sustancias: “Apoyamos la transición para dejar atrás los ‘químicos eternos’. Como siempre, cualquier nueva normativa debe ser sencilla en su diseño y aportar certeza, claridad y previsibilidad tanto para consumidores como para empresas”, afirmó Roswall a la AFP.

Un informe solicitado por la UE y publicado en enero advierte del alto coste de no actuar frente a los PFAS. Según sus estimaciones, el impacto acumulado de estas sustancias podría suponer un gasto de hasta 1,7 billones de euros (2 billones de dólares) para Europa en 2050, considerando los efectos sobre la salud y el medio ambiente.

Temas Relacionados

Unión EuropeaSalud PúblicaSustancias QuímicasQuímicosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Las cinco razones por las que los gatos ayudan a combatir la soledad y el estrés

Expertos coinciden en cómo la simple presencia de un felino en el hogar ayuda a sentirse acompañado a muchos niveles

Las cinco razones por las que los gatos ayudan a combatir la soledad y el estrés

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La Guardia Civil investiga a 18 personas por el maltrato de 75 perros en Cádiz: les encontraron encadenados a árboles o bidones oxidados a la intemperie

Se han confeccionado 80 denuncias por infracciones administrativas, la mayoría de ellas relacionadas principalmente con el bienestar animal, la falta de idoneidad de los alojamientos, falta de alimentación y agua

La Guardia Civil investiga a 18 personas por el maltrato de 75 perros en Cádiz: les encontraron encadenados a árboles o bidones oxidados a la intemperie

La Audiencia de Madrid rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a una venezolana pese a que su tía la obtuvo “con las mismas pruebas”

El tribunal señala que cada expediente debe ser valorado con sus propios documentos, y subraya que demostrar la fe no conlleva acreditar la vinculación con España

La Audiencia de Madrid rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a una venezolana pese a que su tía la obtuvo “con las mismas pruebas”

La eutanasia, el derecho a una muerte digna al que se acoge Noelia Castillo: este es el procedimiento en España

La joven de 25 años recibirá hoy la eutanasia tras superar los obstáculos judiciales solicitados por su padre y Abogados Cristianos

La eutanasia, el derecho a una muerte digna al que se acoge Noelia Castillo: este es el procedimiento en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil investiga a 18 personas por el maltrato de 75 perros en Cádiz: les encontraron encadenados a árboles o bidones oxidados a la intemperie

La Guardia Civil investiga a 18 personas por el maltrato de 75 perros en Cádiz: les encontraron encadenados a árboles o bidones oxidados a la intemperie

La Audiencia de Madrid rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a una venezolana pese a que su tía la obtuvo “con las mismas pruebas”

Iván Espinosa de los Monteros asegura que Vox ha abierto un expediente para expulsarle del partido

La alianza entre España y Argelia que el Gobierno busca retomar: su principal proveedor de gas y el difícil equilibrio diplomático con Marruecos

La Justicia frena el desahucio de una familia con un menor de 13 años: “Es una situación de vulnerabilidad que exige una actuación de la Administración”

ECONOMÍA

Hacienda adaptará el impuesto a las grandes fortunas para aplicar el límite en la cuota a los no residentes

Hacienda adaptará el impuesto a las grandes fortunas para aplicar el límite en la cuota a los no residentes

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si has tenido un hijo

El PIB español confirma un avance del 2,8% en 2025 tras crecer un 0,8% en el último trimestre

Juanma Lorente, abogado: “El verdadero culpable de que no suba tu nómina no es, a priori, tu jefe”

Víctor Arpa, abogado: “La artrosis puede dar incapacidad permanente, pero no depende del diagnóstico”

DEPORTES

¿Mbappé, Bellingham o Brahim? La encrucijada de Arbeloa con una plantilla adaptada a las bajas

¿Mbappé, Bellingham o Brahim? La encrucijada de Arbeloa con una plantilla adaptada a las bajas

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

María Martín-Granizo, sin pierna derecha y la más joven de la delegación española, en ‘La Revuelta’: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”

Mbappé zanja la polémica sobre su lesión y los médicos del Real Madrid: “La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa”

Un partido de sanción para Fede Valverde por su expulsión en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid