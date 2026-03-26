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Los satélites españoles de 325 millones de euros que ha anunciado Pedro Sánchez para luchar contra los desastres naturales

Pedro Sánchez ha anunciado este jueves el lanzamiento de la convocatoria a través de la Agencia Espacial Europea

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Un satélite con paneles modulares oscuros y reflectantes flota en el espacio profundo y oscuro. A la derecha, se observa la curvatura azul y blanca de la Tierra
El satélite Amazon Leo orbita la Tierra (Amazon)

Pedro Sánchez ha anunciado este jueves el lanzamiento de la convocatoria para desarrollar tres satélites para la Constelación Atlántica a través de la Agencia Espacial Europea, con una inversión de 325 millones de euros. El jefe del Ejecutivo, en el foro de El Diario, detalló que el objetivo principal es “construir tres nuevos satélites que enviarán datos en tiempo real y reforzarán la capacidad de respuesta” ante desastres naturales. El Gobierno ya había avanzado en septiembre esta inversión para prevenir catástrofes naturales mediante el uso de tecnología espacial.

La tecnología espacial se consolida como aliada clave en la prevención y gestión de emergencias ambientales en la península ibérica. El Gobierno español, tras anunciarlo hace meses, quiere acelerar la puesta en marcha de la Constelación Atlántica de satélites-ESCA+, que cobrará un gran protagonismo en la seguridad y el ámbito espacial.

Despega hacia el espacio el nuevo satélite del Ejército español: lanzado con éxito el Spainsat NG I.

Satélites avanzados para emergencias y agricultura

La constelación estará integrada inicialmente por hasta tres satélites. Según Europa Press, el aparato, con cargas útiles de entre 200 y 250 kilogramos, incorporará cámaras ópticas de muy alta resolución, cámaras térmicas infrarrojas, sensores para campos electromagnéticos, radares de apertura sintética y sistemas de comunicaciones seguras. El despliegue de estos satélites permitirá recopilar datos de alta resolución y frecuencia sobre España y Portugal, aplicables a la gestión de incendios, inundaciones, vertidos y otras emergencias, así como a la monitorización agrícola y la transición ecológica.

Desde el Gobierno destacan que el acceso casi inmediato a información crítica “reforzará la capacidad de respuesta ante crisis climáticas, eventos extremos y emergencias naturales”. Además, la información obtenida por los satélites contribuirá a la toma de decisiones en la protección civil y facilitará la gestión de ayudas de la Política Agraria Común, la detección de sequías y el seguimiento de cultivos.

El presidente del Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales".

Ecosistema industrial y colaboración internacional

La inversión está dirigida principalmente a empresas del sector espacial, que colaborarán con universidades, centros tecnológicos y organismos de investigación. La gestión y coordinación del proyecto recaerán sobre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El modelo ESCA+ fomenta un ecosistema sostenible de colaboración, en el que cada país participante aporta uno o más satélites y comparte datos, en línea con el programa ERS de la ESA.

El impacto económico previsto sobre la industria espacial española supera los 200 millones de euros en contratos entre 2026 y 2027, con beneficios directos para regiones como Andalucía, Madrid, Galicia, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla y León. La inversión se integra en la nueva Adenda DANA al Plan de Recuperación, que prevé un total de 1.240 millones de euros para reforzar la resiliencia ante desastres naturales y reconstruir territorios afectados por fenómenos extremos.

Durante el VI Foro Económico elDiario.es, Pedro Sánchez destacó la importancia del proyecto satelital afirmando: “Ese es el anuncio que me gustaría compartir en este foro. Y este, en definitiva, es también el legado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, subrayando así el vínculo entre la inversión en tecnología espacial y la estrategia de recuperación nacional.

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