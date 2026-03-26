Libritos de lomo caseros, un plato que conquista por su sencillez y sabor familiar

Los libritos de lomo caseros son una de esas recetas que conquistan por su sencillez y por su sabor familiar. La magia está en el contraste entre la carne jugosa y el relleno sabroso, que se funden en cada bocado.
Tradicionalmente, este plato se disfruta en mesas del norte de España, especialmente en entornos rurales y fiestas familiares. Se pueden acompañar de patatas al vapor o una ensalada sencilla.
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Receta de librillo de lomo caseros
El librito de lomo casero consiste en filetes de lomo de cerdo abiertos tipo “libro”, rellenos con una mezcla de jamón y champiñones, empanados y fritos. Tras freírlos, se terminan en salsa de tomate, logrando un bocado jugoso por dentro y sabroso por fuera.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 8 filetes gruesos de lomo de cerdo
- 150 g de jamón serrano
- 150 g de champiñones (pueden ser de lata)
- 2 huevos
- 75 ml de leche
- 50 g de miga de pan
- Harina para rebozar
- 2 cucharadas de manteca de cerdo (o aceite)
- 200 ml de salsa de tomate
- Sal
- Azúcar (opcional, para la salsa)
- 8 patatas pequeñas (opcional, para acompañar)
Cómo hacer librito de lomo casero, paso a paso
- Abre cada filete de lomo por la mitad, sin llegar al fondo, formando un libro.
- Prepara el relleno: Pica el jamón y los champiñones. Sofríe ambos en una sartén con manteca o aceite hasta que estén dorados.
- Mezcla en un bol la miga de pan remojada en leche y los huevos batidos. Añade el jamón y champiñones sofritos y forma una pasta homogénea.
- Rellena cada filete con una cucharada generosa de la pasta. Ciérralos con cuidado y aprieta los bordes.
- Sala ligeramente los librillos, pásalos por harina y fríelos en manteca o aceite caliente hasta que estén dorados por ambos lados. No los frías a fuego muy alto, para evitar que se queden crudos por dentro.
- Coloca los librillos fritos en una cazuela baja.
- En la grasa restante, añade 2 cucharadas de harina, rehoga brevemente y vierte la salsa de tomate. Añade sal y una pizca de azúcar si la salsa es ácida. Cocina unos minutos.
- Cubre los libritos con esta salsa y deja que cuezan a fuego suave durante 10 minutos.
- Sirve caliente acompañado de patatas hervidas al vapor o tu guarnición preferida.
Consejos clave:
- Abre los filetes sin romperlos completamente.
- Usa pan del día anterior para un relleno más jugoso.
- Fríe a temperatura media para evitar que se quemen por fuera y queden crudos por dentro.
- Deja que los libritos reposen unos minutos en la salsa antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones (2 librillos por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías aproximadas: 420 kcal
- Proteínas: 28 g
- Grasas: 22 g
- Hidratos de carbono: 18 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conservan en nevera hasta 2 días en recipiente hermético. Calentar en microondas o sartén antes de servir. No se recomienda congelar una vez cocinados en salsa.