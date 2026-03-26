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Libritos de lomo caseros, un plato que conquista por su sencillez y sabor familiar

Una receta que, tradicionalmente, proviene del norte de España y potencia la jugosidad de la carne

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Libritos de lomo caseros
Libritos de lomo caseros

Los libritos de lomo caseros son una de esas recetas que conquistan por su sencillez y por su sabor familiar. La magia está en el contraste entre la carne jugosa y el relleno sabroso, que se funden en cada bocado.

Tradicionalmente, este plato se disfruta en mesas del norte de España, especialmente en entornos rurales y fiestas familiares. Se pueden acompañar de patatas al vapor o una ensalada sencilla.

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Receta de librillo de lomo caseros

El librito de lomo casero consiste en filetes de lomo de cerdo abiertos tipo “libro”, rellenos con una mezcla de jamón y champiñones, empanados y fritos. Tras freírlos, se terminan en salsa de tomate, logrando un bocado jugoso por dentro y sabroso por fuera.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 8 filetes gruesos de lomo de cerdo
  • 150 g de jamón serrano
  • 150 g de champiñones (pueden ser de lata)
  • 2 huevos
  • 75 ml de leche
  • 50 g de miga de pan
  • Harina para rebozar
  • 2 cucharadas de manteca de cerdo (o aceite)
  • 200 ml de salsa de tomate
  • Sal
  • Azúcar (opcional, para la salsa)
  • 8 patatas pequeñas (opcional, para acompañar)

Cómo hacer librito de lomo casero, paso a paso

  • Abre cada filete de lomo por la mitad, sin llegar al fondo, formando un libro.
  • Prepara el relleno: Pica el jamón y los champiñones. Sofríe ambos en una sartén con manteca o aceite hasta que estén dorados.
  • Mezcla en un bol la miga de pan remojada en leche y los huevos batidos. Añade el jamón y champiñones sofritos y forma una pasta homogénea.
  • Rellena cada filete con una cucharada generosa de la pasta. Ciérralos con cuidado y aprieta los bordes.
  • Sala ligeramente los librillos, pásalos por harina y fríelos en manteca o aceite caliente hasta que estén dorados por ambos lados. No los frías a fuego muy alto, para evitar que se queden crudos por dentro.
  • Coloca los librillos fritos en una cazuela baja.
  • En la grasa restante, añade 2 cucharadas de harina, rehoga brevemente y vierte la salsa de tomate. Añade sal y una pizca de azúcar si la salsa es ácida. Cocina unos minutos.
  • Cubre los libritos con esta salsa y deja que cuezan a fuego suave durante 10 minutos.
  • Sirve caliente acompañado de patatas hervidas al vapor o tu guarnición preferida.

Consejos clave:

  • Abre los filetes sin romperlos completamente.
  • Usa pan del día anterior para un relleno más jugoso.
  • Fríe a temperatura media para evitar que se quemen por fuera y queden crudos por dentro.
  • Deja que los libritos reposen unos minutos en la salsa antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (2 librillos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías aproximadas: 420 kcal
  • Proteínas: 28 g
  • Grasas: 22 g
  • Hidratos de carbono: 18 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conservan en nevera hasta 2 días en recipiente hermético. Calentar en microondas o sartén antes de servir. No se recomienda congelar una vez cocinados en salsa.

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