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Gabriel Pozuelo, psicólogo: “Tu pareja no define tu valor, pero muchas veces refleja el nivel de amor que tienes contigo”

El experto señala que la autoestima de una persona repercute en buena medida en las relaciones que se eligen

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La autoestima influye en las relaciones de pareja que se eligen. (Freepik)
La autoestima influye en las relaciones de pareja que se eligen. (Freepik)

La autoestima se manifiesta en decisiones cotidianas, muchas veces invisibles, que acaban moldeando la vida de una persona. Desde cómo se habla uno a sí mismo hasta el tipo de relaciones que establece, todo parece estar atravesado por esa percepción íntima del propio valor.

En el terreno afectivo, esta influencia es especialmente evidente. Las relaciones de pareja no surgen en el vacío: se construyen a partir de expectativas, experiencias previas y, sobre todo, de los límites que cada persona está dispuesta a poner o a romper. Lo que se tolera, lo que se justifica y lo que se rechaza dice tanto de la relación como de quien la vive.

Por eso, hablar de autoestima no es solo hablar de bienestar individual, sino también de vínculos: de cómo elegimos, de por qué nos quedamos o nos vamos, y de qué estamos dispuestos a aceptar en nombre del amor. Aunque en algunas ocasiones hay otros aspectos que influyen en dichas decisiones, la autopercepción también tiene un papel determinante en muchos casos.

“¿Cómo te sentirías si te digo que solo mirando a quien tienes de pareja puedes saber cuánto te quieres?” plantea en uno de sus vídeos el psicólogo Gabriel Pozuelo (@gabrielpozuelo en TikTok). “Piensa en un segundo. ¿Te sonaría más a un cumplido o a un insulto?”. Esa reacción inmediata, explica, ya es significativa. “Lo que provoca esta pregunta revela más de lo que crees”.

El psicólogo Gabriel Pozuelo explica que elegimos las parejas que creemos merecer. (Freepik)
El psicólogo Gabriel Pozuelo explica que elegimos las parejas que creemos merecer. (Freepik)

“Elegimos lo que creemos valer”

La idea central desmonta un discurso habitual: no siempre elegimos desde lo que creemos merecer de forma consciente, sino que “elegimos desde lo que en el fondo creemos valer”, afirma. Es decir, más allá de lo que se verbaliza (“yo merezco respeto”, “yo quiero amor sano”) hay una capa más profunda que guía las decisiones afectivas.

Esa distancia entre lo que se dice y lo que realmente se cree puede explicar por qué algunas personas permanecen en relaciones que les hacen daño. “¿Has estado tolerando un trato que duele, que desgasta, donde no sientes amor?”. La pregunta no busca culpabilizar, sino señalar un patrón que, según el psicólogo, se repite con frecuencia.

En ese sentido, la normalización del malestar es una de las claves. “Cuando tu amor propio es bajo, normalizas lo que no deberías”, advierte. Situaciones que, vistas desde fuera, parecen claramente dañinas, pueden llegar a percibirse como aceptables cuando la autoestima está deteriorada. No se trata solo de dependencia emocional, sino de una percepción distorsionada de lo que uno merece.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Sin embargo, el proceso también puede invertirse. El cambio en la relación con uno mismo tiene consecuencias directas en la vida afectiva. “Cuando aprendes a quererte de verdad, el tipo de pareja que tienes a tu lado es un reflejo de tu interior”, señala. La mejora de la autoestima no garantiza relaciones perfectas, pero sí modifica el punto de partida desde el que se elige.

Esta relación entre identidad y vínculo no implica, según el experto, que la pareja sea una medida objetiva del valor personal. “Tu pareja no define tu valor”, matiza. La advertencia es importante para evitar interpretaciones simplistas o culpabilizadoras. Sin embargo, añade un matiz que devuelve la responsabilidad al plano individual: “Pero muchas veces refleja el nivel de amor que tienes contigo”.

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