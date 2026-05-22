Tana Rivera continúa con los homenajes familiares tras su look de la duquesa de Alba: rinde tributo a su otra abuela, Carmina Ordóñez, en El Rocío

Tana Rivera en El Rocío de 2022 (Europa Press)

La presencia constante de Tana Rivera en los grandes eventos festivos andaluces se ha convertido en un ejercicio de memoria familiar. Un mes después de desfilar por la Feria de Sevilla con un atuendo inspirado en la duquesa de Alba, la joven ha aparecido en El Rocío evocando ahora a Carmina Ordóñez con un estilismo que conecta pasado y presente.

En la cita rociera, Tana Rivera se ha enfundado un vestido naranja con lunares blancos y volantes, la medalla de la Virgen al cuello y un pañuelo en la cabeza, un conjunto idéntico al que lució Carmina Ordóñez durante el Rocío de 1977 cuando tenía 22 años, apenas cuatro años menos de los que tiene actualmente su nieta.

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En las fotografías recientes, Tana Rivera ha recreado la escena de Carmina cruzando el río Quema acompañada de su familia, aportando así un doble homenaje visual y sentimental a su abuela paterna. El recuerdo de Carmina Ordóñez perdura en la familia gracias tanto a los relatos como a los gestos visibles de su nieta.

Imágenes de las hermandades rocieras de Sevilla Triana y Macarena durante su salida de la capital para peregrinar a la aldea almonteña de El Rocío, de romeros y peregrinos junto a la carreta del Simpecado, de mujeres ataviadas con los trajes típicos para la romería, de carretas de bueyes, coches de caballo y caballistas.

El vínculo de Tana Rivera con Carmina Ordoñez

Tana tenía solo cuatro años cuando falleció su abuela en 2004, pero según relató en el programa Gente maravillosa de Canal Sur, “muchísima gente me dice que me parezco muchísimo a ella. Nosotros la llamamos ‘la agüita’ y aquí llevo un recuerdo suyo, un anillo que no me quito porque sé que me protege. La verdad que cada día me puedo ver como que tenemos gestos que nos parecemos mucho, pero creo que no le llego ni a la suela de los zapatos”.

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El vestido naranja que ha lucido Tana Rivera en El Rocío, junto a la medalla y el pañuelo, reproduce la imagen capturada en 1977 de su abuela Carmina, acompañada entonces de su madre, Carmen Dominguín, y su hermana Belén. El estilismo y la forma de actuar de Tana han llamado la atención por las similitudes familiares.

Fran Rivera, padre de Tana, ha subrayado en diversas ocasiones esta afinidad: “Tiene cosas de ella que da hasta miedo... Gestos, reacciones que dices ¡Madre mía! Esto no lo ha visto nunca y le sale”, declaró el torero en 2017 a El árbol de tu vida, en Antena 3. Del mismo modo, él ha destacado rasgos como el cabello o el modo de expresarse, que considera herencia directa de Carmina.

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Tana Rivera en El Rocío de 2022 (Europa Press)

Los tributos de Tana Rivera a la duquesa de Alba y Carmina Ordóñez

No es la primera vez que lo hace. En 2022, durante la peregrinación a El Rocío, Tana Rivera también fue fotografiada con un vestido muy similar al que Carmina Ordóñez llevó en 1995. Tal como muestran las imágenes divulgadas aquel año, abuela y nieta aparecen sujetándose la falda mientras cruzaban el río, con el cabello recogido en una coleta de caballo y la medalla de la Virgen como elemento común.

Pero el tributo de Tana Rivera a su linaje familiar no se limita al recuerdo de Carmina Ordóñez. Un mes antes, en la Feria de Sevilla, la joven acudió con una chaqueta torera negra decorada con pequeñas borlas, camisa blanca de botones rojos, sombrero goyesco y un conjunto que remite de forma directa a un cuadro de Ignacio Zuloaga. Esta chaqueta se vincula a Cayetana de Alba, cuya imagen montada a caballo en el Palacio de las Dueñas ha servido de referencia simbólica para la elección del vestuario de Tana.

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Tana Rivera hace un homenaje a la duquesa de Alba en la Feria de Sevilla (Europa Press)

El vínculo entre la prenda exhibida por Tana y la representada en el óleo de Zuloaga subrayó la continuidad entre moda, arte e identidad familiar durante la Feria de Sevilla. La propia Tana, en su debut como madrina de la Exhibición de Enganches en la Real Maestranza en 2022, manifestó emocionada su orgullo por las figuras de sus dos abuelas, “dos mujeres que, como yo, amaron Sevilla hasta el final”.