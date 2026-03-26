España

El pianista James Rhodes se ofrece a pagar los gastos médicos y psicológicos de Noelia para que posponga su eutanasia

“Te pido que seas valiente una última vez y esperes un poquito más para ver con tus propios ojos si existe otra opción”, le ha dicho en un mensaje que ha publicado en redes sociales

Guardar
Noelia Castillo Ramos, la joven parapléjica que recibirá la eutanasia, durante su entrevista en 'Y ahora Sonsoles' y el pianista James Rhode. (Antena 3/Europa Press)
Noelia Castillo Ramos, la joven parapléjica que recibirá la eutanasia, durante su entrevista en 'Y ahora Sonsoles' y el pianista James Rhode. (Antena 3/Europa Press)

El pianista James Rhodes ha decidido publicar en sus redes sociales un mensaje en el que se ofrece a pagar los gastos médicos y psicológicos de Noelia Castillo, la joven de 25 años que ha elegido acogerse a su derecho a la eutanasia tras dos años de batalla judicial contra su propio padre, que se negaba a acatar la decisión de su hija. El músico ha considerado que se trata de un mensaje adecuado: “Dado que la madre de Noelia leyó uno de los mensajes que le envié ayer en la televisión, me pareció apropiado compartirlo aquí”.

“Quiero decirte que cubriré todos los gastos de la mejor atención médica y psicológica durante el tiempo que necesites hasta que te sientas capaz de tomar esta decisión desde un lugar un poco más tranquilo”, expresa el músico, que pide a la joven que no siga adelante con una decisión que ha tomado y ratificado durante estos dos últimos años. “Te pido que seas valiente una última vez y esperes un poquito más para ver con tus propios ojos si existe otra opción. Estoy aquí cuando quieras, querida. Si no creyera al 100% que hay un camino a seguir, no estaría escribiendo esto”, expone.

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años, comparte su historia y su firme decisión de recibir la eutanasia. A pocos días de su muerte programada, explica las razones detrás de su elección para dejar de sufrir.

El mensaje, que ha publicado a media mañana de este jueves, día en que se lleva a cabo la eutanasia, comienza con el músico apelando a la joven para que hable con él: “Noelia, si por algún milagro estás leyendo esto, te ruego que te pongas en contacto conmigo (tus padres y su abogado tienen mis datos). Esto no tiene nada que ver con religión ni política, con tu familia ni tus finanzas. No me atrevería a decirte que tu decisión (y es enteramente tuya) es incorrecta. Simplemente se trata de proporcionarte algunas herramientas que puedan ayudarte a tomar una decisión tan permanente y definitiva desde un lugar de relativa tranquilidad en lugar de un dolor físico y emocional extremo”.

Rhodes, que asegura que ambos comparten “muchas similitudes” dado que él, dice, ha dedicado “mucho tiempo a investigar formas legales y no tan legales de terminar con mi vida”, ha preferido deshabilitar la opción de añadir comentarios a esta publicación.

El pianista James Rhodes junto al mensaje que ha publicado para pedir a Noelia Castillo que posponga su eutanasia. (Europa Press/Instagram)
El pianista James Rhodes junto al mensaje que ha publicado para pedir a Noelia Castillo que posponga su eutanasia. (Europa Press/Instagram)

Una decisión firme

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia establece que, para poder recibir la prestación de ayuda para morir, será necesario que la persona cumpla el requisito de “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” y que un médico lo ratifique. El solicitante debe haber formulado “dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas”. Es más, el paciente puede paralizar el proceso en cualquier momento, algo que Noelia, que llevó a cabo todo el procedimiento, no ha hecho. Es más, ha ratificado su decisión en los dos últimos años de periplo judicial de su padre.

La joven solicitó la aplicación de la ley y esta tendría que haberse llevado a cabo el 2 de agosto de 2024. Sin embargo, su padre, junto con el asesoramiento de la entidad ultra Abogados Cristianos, paralizó su decisión mediante una orden de un juzgado de Barcelona. Finalmente, Noelia recibirá la eutanasia este jueves. Lo contó ella en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, donde dejó clara su voluntad: "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir“.

Temas Relacionados

EutanasiaJusticiaEnfermedades y medicamentosEnfermedades y medicamentos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 marzo

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 marzo

La ministra de Vivienda dice que “trasteros y cuartos de escobas” no son habitables, pero deja en manos de los ciudadanos denunciar a los portales inmobiliarios

La dirigente socialista también ha vuelto a pedir respaldo en el Congreso para poder llevar a cabo nuevas medidas

La ministra de Vivienda dice que “trasteros y cuartos de escobas” no son habitables, pero deja en manos de los ciudadanos denunciar a los portales inmobiliarios

Más Madrid abandona el Gobierno de Coslada y debilita la mayoría del PSOE en uno de sus pocos bastiones en la Comunidad

Las dos concejalas denuncian una situación que “está teniendo un coste tremendo para la ciudadanía”, pero descartan una moción de censura: “No vamos a poner en riesgo un gobierno progresista”

Más Madrid abandona el Gobierno de Coslada y debilita la mayoría del PSOE en uno de sus pocos bastiones en la Comunidad

La OCDE prevé que la guerra en Irán restará una décima al crecimiento del PIB en España en 2026

El ‘think tank’ de las economías desarrolladas recorta al 2,1% la proyección del PIB para este año y anticipa una tasa de inflación del 3% por el impacto del conflicto en Oriente Medio

La OCDE prevé que la guerra en Irán restará una décima al crecimiento del PIB en España en 2026

Golpe en Valencia a una nueva ruta del narcotráfico: intervienen 3.200 kilos de marihuana procedente de Canadá

La colaboración internacional permitió evitar la distribución con un operativo financiado con fondos europeos de seguridad

Golpe en Valencia a una nueva ruta del narcotráfico: intervienen 3.200 kilos de marihuana procedente de Canadá
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más Madrid abandona el Gobierno de Coslada y debilita la mayoría del PSOE en uno de sus pocos bastiones en la Comunidad

Más Madrid abandona el Gobierno de Coslada y debilita la mayoría del PSOE en uno de sus pocos bastiones en la Comunidad

Golpe en Valencia a una nueva ruta del narcotráfico: intervienen 3.200 kilos de marihuana procedente de Canadá

La UE da un paso más para autorizar la creación de los “centros de retorno” de migrantes en situación irregular fuera de sus fronteras

Los satélites españoles de 325 millones de euros que ha anunciado Pedro Sánchez para luchar contra los desastres naturales

Manuel Gavira será el candidato de Vox en las elecciones andaluzas

ECONOMÍA

La ministra de Vivienda dice que “trasteros y cuartos de escobas” no son habitables, pero deja en manos de los ciudadanos denunciar a los portales inmobiliarios

La ministra de Vivienda dice que “trasteros y cuartos de escobas” no son habitables, pero deja en manos de los ciudadanos denunciar a los portales inmobiliarios

La OCDE prevé que la guerra en Irán restará una décima al crecimiento del PIB en España en 2026

Hacienda adaptará el impuesto a las grandes fortunas para aplicar el límite en la cuota a los no residentes

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si has tenido un hijo

El PIB español confirma un avance del 2,8% en 2025 tras crecer un 0,8% en el último trimestre

DEPORTES

¿Mbappé, Bellingham o Brahim? La encrucijada de Arbeloa con una plantilla adaptada a las bajas

¿Mbappé, Bellingham o Brahim? La encrucijada de Arbeloa con una plantilla adaptada a las bajas

Audrey Pascual desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero equivale a dos oros, una plata y un bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno

María Martín-Granizo, sin pierna derecha y la más joven de la delegación española, en ‘La Revuelta’: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”

Mbappé zanja la polémica sobre su lesión y los médicos del Real Madrid: “La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa”

Un partido de sanción para Fede Valverde por su expulsión en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid