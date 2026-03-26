El ‘No a la guerra’ se cuela en la música española: Ana Curra dedica el Premio de Honor a “los borrachos de testosterona que nos están destrozando la vida”

La cantante y compositora Ana Curra, durante una actuación con Parálisis Permanente en 2012. / Wikimmedia Commons

La creación cultural y la coinciencia política van, en muchas ocasiones, de la mano. En la gala de este año de los Premios de la Música Independiente (Premios MIN), celebrada en Córdoba, ha quedado latente dicha unión. Sin copar la mayoría de los discursos, el rechazo a la invasión de Irán ha salido a relucir con la exmiembro de Pegamoides y Parálisis Permanente, Ana Curra (Madrid, 67 años), quien ha subido al escenario para recibir el Premio de Honor.

La cantante española ha tomado el relevo de los cineastas que en la pasado edición de los Goya se hicieron eco de ese ya mítico lema del ‘No a la guerra’. Surgido en 2003 en una fiesta del cine español eclipsada por la invasión de Irak y la catástrofe del Prestige, la proclama se ha vuelto versátil hasta llegar (sin mucho revuelo) al mundo musical. Curra ha decidido entonces dedicarle su galardón, entre aplausos, a “los borrachos de testosterona que nos están destrozando la vida y asesinando” con las guerras.

Lista completa de los ganadores de los Premios de la Música Independiente (Premios MIN)

La música independiente española ha ratificado su vigor y diversidad este miércoles en el Gran Teatro de Córdoba, donde Valeria Castro y Carlos Ares se han alzado como los grandes triunfadores tras recibir tres galardones cada uno. La velada ha consagrado el talento emergente y la consolidación de figuras veteranas.

El evento, organizado por la Unión Fonográfica Independiente (UFI), ha alcanzado en esta edición una cifra récord con 1.826 candidaturas, según ha detallado El Día de Córdoba. La gala, presentada por Tamara García y Masi Rodríguez, ha incluido actuaciones en directo de artistas como Rufus T. Firefly, Vera Fauna, Ruth Lorenzo —en su regreso al rock—, Queralt Lahoz, Çantamarta, Las Rodes y Sanguijuelas del Guadiana, que han sido reconocidos como mejor artista emergente en los Premios MIN 2026.

La cantante Valeria Castro en la alfombra roja de los Premios MIN, organizados por la Unión Fonográfica Independiente, este miércoles en el Gran Teatro de Córdoba. / EFE/ Rafa Alcaide

Durante la gala, Carlos Ares ha recogido el premio al mejor álbum del año por La boca del lobo, y ha destacado que este trabajo, realizado en un momento cargado de incertidumbre personal, ha resultado esencial en su trayectoria. Con este galardón, Ares suma dos reconocimientos adicionales: mejor álbum de pop y mejor directo. Por su parte, Valeria Castro ha sido proclamada mejor artista. Además, ha obtenido los premios a mejor álbum de música de raíz por El cuerpo después de todo y a canción del año por Tiene que ser más fácil.

En el transcurso de la velada, han tenido presencia otros nombres destacados de la música independiente. Quique González ha recibido dos galardones: mejor álbum de rock por 1973 y mejor letra original por Terciopelo azul. Entre los premiados por género han estado GAZZI (mejor álbum de electrónica por 2025), Pablo Martín Caminero junto a David Carpio (mejor álbum de jazz por Al Cante), Concerto 1700 (mejor álbum de clásica por Gaetano Brunetti: String Quartets Op.3) y Juicy Bae (mejor álbum de música urbana por El Secreto).

En el apartado de flamenco, Rocío Márquez ha sido reconocida por Himno vertical, una producción autoproducida que ha reivindicado como piedra angular de su independencia artística. Los premios a discos en lenguas cooficiales han recaído sobre Paradís de Júlia Colom, Zuloa de Merina Gris y Feira de De Ninghures, destacando el peso creciente de la diversidad idiomática.

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La edición ha concluido con la actuación de Sanguijuelas del Guadiana y ha celebrado el reconocimiento a propuestas como la banda británica Pulp, premiada como mejor artista internacional, y Brock Ansiolitiko, cuyo trabajo Incendio ha obtenido el galardón del público.