España

Así fue el primer caso de eutanasia en España: ocurrió en 2021 y era una mujer de 86 años

El caso de Noelia Castillo revive el debate sobre el derecho a morir dignamente y la trayectoria legal de la eutanasia en España

Guardar
Así fue el primer caso de eutanasia
Dos personas agarrándose la mano. (Freepik)

El caso de Noelia Castillo está generando una gran controversia en los últimos días. Después de varios años de lucha legal en la que ha recibido hasta cinco instancias judiciales, la última del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, finalmente se le ha concedido la eutanasia.

Aunque hay varios motivos por los que este proceso se ha vuelto extremadamente mediático, entre los que están la edad de la joven o la lucha legal con su padre, este no es el primer caso de eutanasia que ocurre en España.

La eutanasia se legalizó en España en junio de 2021, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). Esta legislación reconoció por primera vez el derecho de los pacientes a solicitar ayuda para morir cuando padecen enfermedades graves e incurables o condiciones de sufrimiento crónico que consideran intolerables.

Desde entonces, el acceso a esta prestación se ha regulado mediante un procedimiento estricto, que incluye evaluación médica y seguimiento por comisiones de garantía, asegurando que se cumplan todos los requisitos legales y éticos.

Eskarne, el primer caso de eutanasia en España

El primer caso de eutanasia tuvo lugar apenas unas semanas después de la entrada en vigor de la LORE. La beneficiaria, Eskarne, falleció a los 86 años en su domicilio, rodeada de familiares y con asistencia médica, cumpliendo con los criterios que la ley establece.

La rapidez del procedimiento, que se completó en menos de un mes desde la solicitud, mostró la eficacia del sistema para garantizar el derecho a morir cuando se cumplen todos los requisitos legales y médicos.

Eskarne había dejado constancia de su voluntad a través de un testamento vital registrado años antes, en el que expresaba que consideraba fundamental la autonomía y la calidad de vida, entendida como ausencia de sufrimiento y dependencia. Durante sus últimos meses, su salud se deterioró hasta tal punto que no podía levantarse de la cama, situación que los médicos evaluaron como irreversible y sin alternativas terapéuticas viables.

Requisitos legales para solicitar la eutanasia en España

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia establece criterios claros para garantizar que el derecho a recibir ayuda para morir se ejerza de forma libre, consciente y responsable. Para acceder a esta prestación, la persona solicitante debe cumplir varios requisitos esenciales.

La jueza mantiene la suspensión cautelar de la eutanasia a una joven de 23 años.

En primer lugar, es necesario ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar en el momento de la solicitud, es decir, comprender la información médica y las alternativas disponibles y poder tomar decisiones autónomas. Además, el solicitante debe ser ciudadano español o residente legal en España.

El segundo requisito está relacionado con la condición clínica: la persona debe sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante que produzca un sufrimiento físico o psicológico intenso que considere insoportable.

La ley también exige que la solicitud sea voluntaria, expresa y reiterada. Deben presentarse dos solicitudes separadas por al menos quince días naturales, y en ningún momento pueden existir presiones externas que influyan en la decisión.

Por último, se requiere que el procedimiento cumpla con todas las fases del protocolo: evaluación médica, informe de un profesional consultor independiente y verificación por la Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad Autónoma correspondiente, asegurando así que se respetan todos los criterios legales y éticos antes de aplicar la prestación de ayuda para morir.

Temas Relacionados

EutanasiaJusticiaRequisitosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 27 de marzo: el enfrentamiento entre Rafael y su padre y el fracaso de Mercedes

En su nuevo episodio, la ficción de RTVE dará un giro de 180 grados a la trama y el más afectado será Rafael, cuya boda podría pender de un hilo

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 27 de marzo: el enfrentamiento entre Rafael y su padre y el fracaso de Mercedes

Quién es Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda tras la salida de María Jesús Montero

Hasta ahora, ejercía como secretario de Estado de Política Territorial, puesto al que accedió en 2023

Quién es Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda tras la salida de María Jesús Montero

Super ONCE: números ganadores del Sorteo 4 hoy jueves 26 de marzo 2026

Con las loterías de Juegos Once tienes la posibilidad de obtener millones de euros en premios

Super ONCE: números ganadores del Sorteo 4 hoy jueves 26 de marzo 2026

Receta de salsa aurora, la deliciosa fusión de bechamel y tomate frito que es perfecta para pastas y gratinados

Esta facilísima salsa casera queda genial con platos de pasta, pero también con huevos, pescado, lasañas, canelones y gratinados de toda índole

Receta de salsa aurora, la deliciosa fusión de bechamel y tomate frito que es perfecta para pastas y gratinados

Super ONCE: resultado del Sorteo 3 hoy 26 de marzo del 2026

Juegos Once publicó la combinación ganadora de las 14:00 horas; descubra si la suerte estuvo de su lado

Super ONCE: resultado del Sorteo 3 hoy 26 de marzo del 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda tras la salida de María Jesús Montero

Quién es Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda tras la salida de María Jesús Montero

Pedro Sánchez nombra a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y a Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda tras la marcha de María Jesús Montero

Irán considera a España un país “no hostil” y le ofrece coordinar el tránsito de sus buques por el estrecho de Ormuz

El Gobierno saca adelante su decreto anticrisis con 175 votos a favor tras amarrar ‘in extremis’ el apoyo del BNG y la abstención del PP

La Junta Electoral prohíbe el uso del DNI digital para votar tras la solicitud del PP por las dudas sobre su verificación

ECONOMÍA

El engaño de los huevos camperos en los supermercados: aumentan su precio pese a que las gallinas permanecen en confinamiento desde noviembre

El engaño de los huevos camperos en los supermercados: aumentan su precio pese a que las gallinas permanecen en confinamiento desde noviembre

El Parlamento Europeo blinda los depósitos de los ahorradores y endurece la legislación sobre quiebras bancarias

La estafa del hilo invisible pone en alerta a los bancos: todo lo que necesitas saber antes de sacar dinero en efectivo

Bruselas investigará la red social Snapchat por “exponer a menores a intentos de captación y acoso sexual”

Los bancos ya están abonando las pensiones de marzo 2026: de Caixabank a BBVA, estas son las fechas

DEPORTES

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín

Las mujeres trans no podrán participar en los próximos Juegos Olímpicos: “El acceso está reservado solo a mujeres biológicas”

Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton profesional: “Mi camino acaba aquí”

Las limitaciones de Aston Martin con las vibraciones: “Creo que podríamos completar media carrera”