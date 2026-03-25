Morad, mecánico: “Si le pones a tu coche unas llantas más grandes, seguramente tengas problemas en la ITV”

El mecánico Morad habla sobre los posibles problemas de las llantas modificadas en la ITV (Andreas Lischka- Pixabay / Composición Infobae)

La personalización de vehículos, especialmente en lo referente a la modificación de elementos como las llantas, es una tendencia al alza entre los aficionados al motor y propietarios que buscan dotar a sus coches de una identidad diferenciada.

Este fenómeno abarca desde simples cambios estéticos hasta alteraciones que afectan de forma directa a la mecánica y el comportamiento del automóvil en carretera. Si bien el reemplazo de llantas responde en muchos casos a preferencias visuales, las consecuencias técnicas y normativas convierten este tipo de modificaciones en una decisión que requiere evaluación previa.

Cambiar las llantas originales por otras de mayor tamaño puede tener implicaciones técnicas y legales, según explica el mecánico Morad en su TikTok (@premiumbymorad) al detallar: “En la ITV, si tú pones llantas que son equivalentes, no hay problema. Pero si no, te rechazan”. Esta directriz establece el marco para particulares que buscan personalizar sus coches más allá de las especificaciones de fábrica.

ITV y confort

Así, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se convierte en el filtro que determina la viabilidad de estos cambios, ya que solo se aceptan aquellas llantas que mantienen la equivalencia respecto a las dimensiones originales del fabricante. La elección de llantas no homologadas o de medidas que exceden las medidas permitidas puede derivar en la imposibilidad de circular legalmente, lo que representa un riesgo para el usuario tanto desde el punto de vista normativo como de seguridad vial.

El incremento tanto en el diámetro de las llantas como en el ancho de las ruedas puede transformar la experiencia interna del vehículo. Morad advierte sobre un efecto colateral: “Cuando pones las llantas más grandes y las ruedas más anchas, tienes mucho sonido de ruedas dentro de la cabina”. Este fenómeno, derivado de la intervención técnica, impacta directamente en el confort de la conducción.

Una conductora comprueba el estado de los neumáticos antes de coger el coche. (ITV Maco)

La explicación reside en el aumento de la superficie de contacto de la goma con el asfalto y la rigidez del conjunto, factores que propician la propagación de ruidos que antes quedaban amortiguados por el diseño original del coche.

Además, la alteración de las dimensiones de las ruedas puede modificar el comportamiento dinámico del vehículo, afectando a la suspensión, la dirección y la respuesta de frenado. Aunque Morad no profundiza en estos aspectos, la comunidad automovilística suele advertir sobre la necesidad de evaluar todos estos factores antes de proceder a cualquier cambio que implique elementos estructurales del automóvil.

Insonorización como respuesta

Frente a la consulta sobre posibles remedios para este aumento de ruido, el mecánico detalla una solución frecuente en su taller: la insonorización. “Para eso nosotros trabajamos en insonorizar el coche. Aquí, por ejemplo, tenemos un Audi A3 que estamos haciendo de todo. Estamos haciendo insonorización porque hemos cambiado llantas de dieciocho a veinte”, puntualiza sobre la intervención técnica que estaban realizando en ese momento.

Este proceso consiste en la aplicación de materiales y técnicas específicas para aislar el habitáculo del vehículo frente a las vibraciones y ruidos que se transmiten desde el exterior. La insonorización, además de mitigar el sonido procedente de las ruedas, puede mejorar la percepción de calidad y confort en la conducción diaria, sobre todo en trayectos largos o en entornos urbanos con firme irregular.

¿Cómo es la ITV en carretera?

En definitiva, la decisión de modificar las llantas requiere un análisis que no solo contemple el aspecto visual, sino que considere los efectos técnicos y legales asociados. Las experiencias y advertencias de profesionales como Morad sirven de guía para quienes buscan personalizar sus vehículos sin comprometer la seguridad ni la legalidad.