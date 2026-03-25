El PP de Extremadura desmiente “rotundamente” que el pacto con Vox vaya a cerrarse próximamente: “Hemos avanzado mucho, pero queremos darle el mejor futuro a los extremeños”

La presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola (i) junto al secretario general del PP en Extremadura, Abel Bautista (d), durante la sesión constitutiva de la XII Legislatura de la Asamblea de Extremadura, a 20 de enero de 2026, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España).

El acuerdo entre el Partido Popular y Vox para investir a María Guardiola en Extremadura está en camino, pero no se cerrará antes de Semana Santa. Así lo ha asegurado en una rueda de prensa el Secretario General del Partido Popular de la región, Abel Bautista, después de que El País adelantara durante este mediodía que el PP había alcanzado un acuerdo preliminar con la ultraderecha con las primeras medidas pactadas para comenzar a gobernar, tres meses después de las elecciones extremeñas. “Marcarse plazos no creo que ayude nada a la negociación, cuando estén maduras las cosas se anunciarán”, ha apuntado, afirmando que “hacerlo antes de Semana Santa es imposible”.

“Hemos avanzado mucho”, ha asegurado, quien ha desmentido “por tercera vez” que el pacto esté cerrado. “No me gusta desmentir a la prensa, pero pedimos que las fuentes sean contrastables y sobre hechos ciertos”.

Aun así, ha remarcado que las reuniones que se han estado manteniendo son “muy positivas”. En concreto, sobre la que ha tenido lugar este miércoles en Mérida, se ha “avanzado mucho". “Parece que vamos en el camino correcto, en buena dirección y que hay sintonía. Hay más cosas que nos unen que nos separan”, ha apuntado. Con esto se ha mostrado de acuerdo el portavoz de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, quien está “satisfecho” con los avances conseguidos.

Antes de Semana Santa “es imposible”

El diputado popular también ha explicado que no quieren que el acuerdo suponga una caída en “la inestabilidad a lo largo del tiempo. Se trata de dar un Gobierno para los próximos cuatro años”. Bautista ha recordado que el objetivo son los presupuestos, motivo por el que Guardiola convocó elecciones hace unos meses, al no conseguir llegar a un acuerdo con Vox. “Cuanto más trabajado esté el acuerdo de gobierno, más garantías habrá de que ambas partes estén cómodas y sigamos avanzando en una Extremadura mejor”.

Santiago Abascal insiste en que para VOX lo más importante "no son los cargos, es el cambio de rumbo". El líder del partido advierte al PP que deben rectificar las políticas actuales y que serán "el doble de exigentes" en las negociaciones.

Sobre los avances, el político ha hablado sobre “la fiscalidad, las rebajas impositivas, la adaptación de figuras para hacer las inversiones más fáciles”. En cuanto a la gestión forestal, han hablado de temas como el regadío; sobre vivienda y la necesidad de “seguir avanzando para que nuestros jóvenes y las familias accedan en condiciones óptimas” o sobre la central nuclear de Almaraz, entre otros. “Algunos puntos están casi cerrados, otros hay que seguir estudiándolos. Hay asuntos que podemos dar por cerrados y otros que necesitan un poco de madurez, pero es cuestión de trabajo”, ha añadido.

Por su lado, Fernández ha asegurado que “creen que pueden ser optimistas de cara al futuro”. “Quiero subrayar que todavía no hay ningún tipo de acuerdo y no lo ha habido en ningún momento”, aunque afirma que hay ”predisposición" por parte de Guardiola.

Fuentes del partido de Santiago Abascal consultadas por Infobae han confirmado este mediodía que la reunión se ha centrado “exclusivamente” en las medidas políticas a adoptar, sin abordar en ningún momento posibles vicepresidencias, consejerías ni otros cargos dentro de la administración autonómica. Desde Vox han remarcado que estas cuestiones se abordarán una vez se alcance un acuerdo sobre el programa político, que deberá incluir un compromiso de plazos y garantías de ejecución.

El equipo negociador de Vox ha estado integrado por Óscar Fernández; Montserrat Lluís, secretaria general adjunta; José María Figaredo, portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización; y Carlos Hernández Quero, portavoz nacional de Vivienda. Por parte del PP, fuentes de la dirección nacional han confirmado a EFE que en la reunión han participado el secretario general, Miguel Tellado, de forma presencial, y la diputada Marta Varela por videoconferencia, además de la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, junto a su secretario general, Abel Bautista.