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PP y Vox acercan posiciones en el programa en Extremadura para desbloquear el Gobierno de María Guardiola

Según una información adelantada por ‘El País’, el principio de acuerdo incluye un documento con las medidas pactadas, el paso previo para poder negociar los asientos

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La candidata popular a la
La candidata popular a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la Asamblea extremeña.- (EFE/ Jero Morales)

El gobierno de Extremadura podría ver la luz en los próximos días. Tres meses después de los comicios, el Partido Popular ha alcanzado un acuerdo preliminar con Vox con las primeras medidas pactadas, según una información adelantada por el diario El País.

Fuentes del partido de Santiago Abascal consultadas por Infobae señalan que la reunión que ha tenido esta mañana en Mérida se ha centrado “exclusivamente” en las medidas políticas a adoptar, “sin que en ella se haya hablado de vicepresidencias, consejerías o cualquier puesto en la administración autonómica”. Estas cuestiones, remarcan desde Vox, quedarán para tratar una vez se alcance un acuerdo sobre el programa político, que deberá incluir un compromiso de plazos y garantías de ejecución. El líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, comparecerá esta tarde para explicar los detalles de la reunión.

El propio líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este martes en una entrevista para Antena 3 que el acuerdo “estaba muy cerca” y adelantó que esta semana estaba previsto “un contacto ya más formal” en esa región. María Guardiola ganó las elecciones del pasado mes de diciembre y debe ser investida antes del 3 de mayo si quiere evitar una repetición electoral.

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