Meloni mueve ficha en el norte de África con su viaje a Argelia: cooperación en gas o migración y una posible nueva fisura de Italia con EEUU

Giorgia Meloni (REUTERS/Remo Casilli/File Photo)

Giorgi Meloni viaje este miércoles a Argelia, pero no lo hace para un encuentro diplomático habitual. El norte de África es una región con una gran influencia en el tablero geopolítico mundial y su relevancia sigue creciendo. Marruecos y Argelia, como dos de sus principales potencias, mantienen un importante pulso competitivo en varias áreas. La exportación de gas es uno de estos ámbitos.

Este recurso tan deseado y necesario crea alianzas internacionales entre países. La situación de Oriente Medio está complicando y encareciendo una de las principales rutas de gas, de manera que otros países levantan la mano y se ofrecen como alternativa. Argelia es uno de estos exportadores que han encontrado esta vía de crecimiento, y el próximo cliente con el que se va a sentar en la mesa de negociación es Italia.

A principios de febrero, Meloni mantuvo una llamada telefónica con Abdelmadjid Tebboune, presidente de la República Argelina Democrática. Durante el diálogo, ambos mandatarios abordaron el estado de las relaciones bilaterales y reiteraron la voluntad de profundizar la cooperación económica entre Italia y Argelia, con el gas como uno de los protagonistas. En aquel momento, Tebboune invitó a su homóloga al país norteafricano. Ahora, ha aceptado la invitación y sus reuniones han cobrado mayor relevancia por las consecuencias de la guerra entre Irán y EEUU e Israel.

El líder de Vox y la presidenta italiana, a la cabeza de Hermanos de Italia, se encuentran en la residencia familiar de Abascal para celebrar el año nuevo. / Captura de pantalla de X

Cooperación Italia y Argelia

Entre los temas tratados en su última conversación figuraron los avances de las iniciativas conjuntas incluidas en el Plan Mattei, enfocado en formación, investigación e innovación agrícola, a cambio de cooperación entre los dos países. La conversación incluyó una revisión de las acciones conjuntas en materia migratoria, con énfasis en la lucha contra la trata de personas, según comunicó el ejecutivo italiano.

En 2022, Italia se convirtió en su principal cliente de gas, llegando a un acuerdo de 4.000 millones de euros. Desde entonces, la relación ha ido fluctuando, con algunos acercamientos a Marruecos por parte de Meloni, buscando un equilibrio entre los dos. No obstante, el gas de Qatar se está encareciendo y su transporte se está complicando, de manera que volver a realizar una apuesta importante por Argelia puede ser una alternativa.

La base militar italiana en Irak que ha sido atacada por Irán y su operación ‘Prima Parthica’ contra el Daesh (Ministero della Difesa)

¿Nueva fricción entre Trump y Meloni?

Giorgi Meloni ha mostrado su cercanía con Donald Trump en muchas ocasiones, incluyendo encuentros entre los dos mandatarios. Sin embargo, los movimientos geopolíticos de EEUU están provocando importantes diferencias entre ambos gobiernos. La advertencia de Trump sobre sus intenciones de controlar Groenlandia contra la presencia china y rusa provocaron una primera reacción negativa de Meloni.

El conflicto de Oriente Medio ha hecho que la italiana vuelva a no ponerse del lado del republicano, asegurando que “no es su guerra” y bloqueando las bases italianas para su uso en los ataques de Irán. Ahora, un acercamiento estratégico con Argelia puede suponer un distanciamiento con Marruecos, aliado principal de la administración Trump. EEUU impulsó en la ONU el reconocimiento de la postura marroquí sobre el Sáhara Occidental como base de negociaciones y ha llegado a diversos acuerdos de defensa.