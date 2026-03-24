España

Meloni mueve ficha en el norte de África con su viaje a Argelia: cooperación en gas o migración y una posible nueva fisura de Italia con EEUU

La líder italiana ha mostrado su cercanía con Donald Trump en muchas ocasiones, pero sus movimientos geopolíticos están provocando diferencias entre ambos

Guardar
Giorgia Meloni (REUTERS/Remo Casilli/File
Giorgia Meloni (REUTERS/Remo Casilli/File Photo)

Giorgi Meloni viaje este miércoles a Argelia, pero no lo hace para un encuentro diplomático habitual. El norte de África es una región con una gran influencia en el tablero geopolítico mundial y su relevancia sigue creciendo. Marruecos y Argelia, como dos de sus principales potencias, mantienen un importante pulso competitivo en varias áreas. La exportación de gas es uno de estos ámbitos.

Este recurso tan deseado y necesario crea alianzas internacionales entre países. La situación de Oriente Medio está complicando y encareciendo una de las principales rutas de gas, de manera que otros países levantan la mano y se ofrecen como alternativa. Argelia es uno de estos exportadores que han encontrado esta vía de crecimiento, y el próximo cliente con el que se va a sentar en la mesa de negociación es Italia.

A principios de febrero, Meloni mantuvo una llamada telefónica con Abdelmadjid Tebboune, presidente de la República Argelina Democrática. Durante el diálogo, ambos mandatarios abordaron el estado de las relaciones bilaterales y reiteraron la voluntad de profundizar la cooperación económica entre Italia y Argelia, con el gas como uno de los protagonistas. En aquel momento, Tebboune invitó a su homóloga al país norteafricano. Ahora, ha aceptado la invitación y sus reuniones han cobrado mayor relevancia por las consecuencias de la guerra entre Irán y EEUU e Israel.

El líder de Vox y la presidenta italiana, a la cabeza de Hermanos de Italia, se encuentran en la residencia familiar de Abascal para celebrar el año nuevo. / Captura de pantalla de X

Cooperación Italia y Argelia

Entre los temas tratados en su última conversación figuraron los avances de las iniciativas conjuntas incluidas en el Plan Mattei, enfocado en formación, investigación e innovación agrícola, a cambio de cooperación entre los dos países. La conversación incluyó una revisión de las acciones conjuntas en materia migratoria, con énfasis en la lucha contra la trata de personas, según comunicó el ejecutivo italiano.

En 2022, Italia se convirtió en su principal cliente de gas, llegando a un acuerdo de 4.000 millones de euros. Desde entonces, la relación ha ido fluctuando, con algunos acercamientos a Marruecos por parte de Meloni, buscando un equilibrio entre los dos. No obstante, el gas de Qatar se está encareciendo y su transporte se está complicando, de manera que volver a realizar una apuesta importante por Argelia puede ser una alternativa.

La base militar italiana en Irak que ha sido atacada por Irán y su operación ‘Prima Parthica’ contra el Daesh (Ministero della Difesa)

¿Nueva fricción entre Trump y Meloni?

Giorgi Meloni ha mostrado su cercanía con Donald Trump en muchas ocasiones, incluyendo encuentros entre los dos mandatarios. Sin embargo, los movimientos geopolíticos de EEUU están provocando importantes diferencias entre ambos gobiernos. La advertencia de Trump sobre sus intenciones de controlar Groenlandia contra la presencia china y rusa provocaron una primera reacción negativa de Meloni.

El conflicto de Oriente Medio ha hecho que la italiana vuelva a no ponerse del lado del republicano, asegurando que “no es su guerra” y bloqueando las bases italianas para su uso en los ataques de Irán. Ahora, un acercamiento estratégico con Argelia puede suponer un distanciamiento con Marruecos, aliado principal de la administración Trump. EEUU impulsó en la ONU el reconocimiento de la postura marroquí sobre el Sáhara Occidental como base de negociaciones y ha llegado a diversos acuerdos de defensa.

Temas Relacionados

ItaliaMigrantesGuerra en Medio OrienteEstados UnidosEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de

Éric de la Riva, biólogo: “Todos conocemos al lince ibérico y al águila imperial, pero dejamos de lado otras especies que están desapareciendo”

El autor de ‘Grandes enigmas de los animales’ habla con ‘Infobae’ sobre la importancia de la protección y el cuidado de la biodiversidad

Éric de la Riva, biólogo:

La Junta de Andalucía duplicará la extensión del Parque Natural de Despeñaperros: beneficiará a especies como el lince ibérico o el águila imperial

El espacio natural pasaría de 7.649 hectáreas a 15.510 con la inclusión de la Cascada de la Cimbarra y de Cuencas del Río Guarrizas

La Junta de Andalucía duplicará

Esto es lo que pasa si tu mascota causa daños en una casa de alquiler

Normalmente, la fianza puede utilizarse para cubrir los desperfectos provocados por animales de compañía cuando estos exceden el desgaste que corresponde al uso ordinario del inmueble

Esto es lo que pasa

El nuevo método para realizar mamografías llega a España: está en fase de validación y es más cómoda que la radiografía tradicional

Esta revolucionaria técnica para detectar el cáncer no produce dolor ni utiliza radiación

El nuevo método para realizar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Eslovenia raciona su combustible para

Eslovenia raciona su combustible para evitar que los conductores extranjeros reposten en sus gasolineras más baratas

Interior se gasta 619.650 euros en “un mínimo” de 17.000 balizas V-16 para los vehículos de diferentes Unidades de la Guardia Civil

La jueza que investiga el accidente de la pasarela de Santander señala al Gobierno Central como “único responsable de garantizar el mantenimiento”

Juanma Moreno precipita las elecciones andaluzas con todo a favor: sorpresa en el Gobierno y más problemas para Vox

La misión de la batería Patriot española: protege a Turquía de los drones y misiles iraníes desde que comenzó el conflicto de Oriente Medio

ECONOMÍA

Esto es lo que pasa

Esto es lo que pasa si tu mascota causa daños en una casa de alquiler

Un 65% de los españoles sospecha que cobra menos que sus compañeros: cuenta atrás para implantar la directiva europea de transparencia salarial

Las hipotecas registran su mejor enero en 15 años mientras las operaciones de compra de vivienda caen un 5%

Virginia López, abogada: “Este es el error que cometen el 90% de los trabajadores al pedir la conciliación familiar”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si te deben tres nóminas puedes irte con indemnización y paro”

DEPORTES

Paula Badosa comparte sus sentimientos

Paula Badosa comparte sus sentimientos sobre su actual situación en el tenis: “Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que sigue dentro de mí”

“No puedo más”: Alcaraz explota en Miami tras caer ante un Korda disfrazado de “Federer” y distintas voces del circuito sugieren un descanso

Alexandra Eala confiesa lo que le hizo a Rafa Nadal durante el Masters 1000 de Miami la pasada temporada: “Me envió un mensaje y lo dejé en visto durante 4 días”

Griezmann aprovecha el parón de selecciones para cerrar el próximo paso de su carrera: viaja a Estados Unidos y ultima el contrato con su nuevo club

Marcos Llorente se pronuncia sobre la acción con Carvajal durante el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “Me vino un tren por delante”