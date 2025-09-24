España

El Ayuntamiento de Madrid da 45.000 € sin intereses a los caseros que reformen pisos y los destinen a alquiler asequible

El consistorio pagará los gastos de la comunidad de propietarios, del seguro de hogar, de las reparaciones ordinarias y del Impuestos Sobre Bienes Inmuebles (IBI)

Esther García López

Por Esther García López

Guardar
El alcalde de Madrid, José
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. A. Pérez Meca / Europa Press

El Ayuntamiento de Madrid ofrece incentivos a los propietarios de viviendas que quieran renovarlas y las adscriban al Programa ReViVa para sumarlas al parque de alquiler asequible del consistorio. El plan, gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), permite que los futuros caseros accedan a un adelanto de hasta 45.000 euros al 0% de interés para afrontar obras de reforma y pone a su disposición una cobertura de gastos asociados al arrendamiento.

Para disfrutar de estos incentivos, los propietarios tienen que ceder su vivienda en usufructo a EMVS Madrid durante un periodo de tiempo determinado y esta les garantiza cobrar el alquiler acordado esté arrendado o no el inmueble.

Con estas ayudas el Ayuntamiento pretende aumentar la oferta de viviendas en alquiler a precios más bajos del mercado para facilitar el acceso a ellas a ciudadanos que tienen dificultades para afrontar rentas más altas, a la vez que los dueños de pisos vacíos rentabilizan su propiedad de forma segura.

Beneficios

El incentivo principal consiste en un préstamo sin intereses de hasta 45.000 euros, dirigido exclusivamente a quienes acepten ceder su piso en usufructo a la empresa municipal por un período mínimo de cinco años y máximo de diez. EMVS Madrid, además, asume el pago del IVA de las obras y descuenta paulatinamente el importe adelantado de la renta mensual que percibe el propietario, facilitando la modernización del inmueble sin las molestias habituales. El pago del dinero adelantado se estructura en cuotas mensuales, que quedan establecidas según el plazo acordado para la cesión de la vivienda.

Otra de las ventajas que ofrece el programa ReViVa es que la empresa pública administra íntegramente el alquiler y se hace cargo de los gastos de la comunidad de propietarios, del seguro de hogar, el IBI, reparaciones ordinarias y trámites jurídicos. Incluso los costes legales por la cesión, como la plusvalía o el registro de la propiedad, quedan también cubiertos por EMVS Madrid.

El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

Según fuentes del Ayuntamiento de Madrid, el plan se presenta como una “buena opción” para quienes han heredado un piso y no pueden ocuparse de él, así como para mayores que se mudan a una residencia y desean un ingreso fijo pero seguro. El límite de viviendas que cada particular puede adscribir al programa es de cinco, excepto si se trata de pisos que antes se destinaban a alquiler turístico, ya que en ese caso no opera límite.

La seguridad en el cobro es otro atractivo para los caseros: desde el primer momento, recibirán el alquiler acordado, aunque la vivienda aún no se haya ocupado.

Requisitos de los inquilinos

En cuanto a los inquilinos, deberán tener unos ingresos ponderados de entre 3 y 5,5 veces el IPREM, se beneficiarán de precios entre un 15% y un 20% por debajo del mercado y nunca pagarán más del 30% de su salario.

Además, la EMVS Madrid concederá una ayuda económica a menores de 35 años, mayores de 65 años, personas con discapacidad igual o superior al 33%, familias con hijos menores de 25 años dependientes económicamente, familias con hijos dependientes económicamente a su cargo -cualquiera que sea su edad- con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y personas separadas o divorciadas con hijos que acrediten esta circunstancia mediante actas notariales o sentencias dictadas en procesos de separación o divorcio.

El importe máximo de la ayuda para el pago del alquiler de vivienda es de 900 euros y se concederá si se cumplen dos de las siguientes circunstancias especiales: familias numerosas, familias monoparentales, personas con discapacidad igual o superior al 65%, familias con personas dependientes a su cargo de dependencia grado III, víctimas de terrorismo o víctimas acreditadas de violencia de género o de violencia en el ámbito de la pareja o expareja.

4.300 viviendas asequibles

El Ayuntamiento de Madrid ha invertido más de 860 millones de euros en los últimos cinco años para la construcción de más de 4.300 viviendas asequibles, distribuidas en 54 promociones. Además, EMVS Madrid posee en patrimonio casi 9.000 viviendas de alquiler asequible y, en estos momentos, cuenta con 6.400 viviendas en diferentes fases de proyecto y ejecución. De ellas, 1.940 ya están en marcha en 24 promociones. Estas cifras convierten a la empresa municipal en la primera promotora pública de España.

Temas Relacionados

Alquiler AsequibleAlquileresAlquileres EspañaPrecio AlquilerViviendaVivienda EspañaMercado InmobiliarioAyuntamiento de MadridEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un hombre roba un autobús mientras su conductor se tomaba un descanso: fue interceptado gracias a la geolocalización

El ladrón condujo el autobús durante siete kilómetros por el periférico de París antes de ser detenido por la policía

Un hombre roba un autobús

Un detective investiga a una mujer que seguía al frente de la floristería familiar que compartía con su exmarido, y confirma que nunca la dejó: la Justicia la declara bien ganancial

Él defendía que no debía considerarse ganancial pese a que la sentencia de inventario, firme desde 2020, la había incluido expresamente como parte del activo

Un detective investiga a una

Jessica, psicóloga y criminóloga, explica cómo se calcula la hora de la muerte de una persona: “El cuerpo cambia de una forma bastante predecible”

Descubre los signos físicos que permiten a los expertos estimar el momento del fallecimiento

Jessica, psicóloga y criminóloga, explica

Genoveva Casanova rompe con el pasado y se marcha del piso en el que durmió Federico de Dinamarca: sus planes tras demandar a ‘Lecturas’

En pleno proceso judicial por la publicación de las fotografías junto al entonces príncipe danés, la empresaria ha decidido poner tierra de por medio y marcharse temporalmente a México

Genoveva Casanova rompe con el

Comic-Con Málaga, claves de redacción de la RAE para escribir bien sobre el tema

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Comic-Con Málaga, claves de redacción
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un detective investiga a una

Un detective investiga a una mujer que seguía al frente de la floristería familiar que compartía con su exmarido, y confirma que nunca la dejó: la Justicia la declara bien ganancial

Felipe VI denuncia en la ONU la “masacre” en Gaza y reclama un alto el fuego inmediato: “No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo”

Juan José Ebenezer, mecánico, compara los coches modernos y los antiguos: “Ahora pagas más y encima te duran menos”

La Policía Nacional asesta un golpe al grupo neonazi Suburbio Firm y detiene a 14 integrantes en la boda del ‘Ratilla’, uno de sus líderes

El mal ejemplo de dos turistas alemanas: enseñan cómo han dejado la habitación de su hotel tras 4 días de fiesta en Mallorca, con una cama en la terraza todo por el suelo

ECONOMÍA

El coste de la cesta

El coste de la cesta de la compra se dispara: la diferencia entre supermercados puede suponer un ahorro de más de 4.000 euros, según la OCU

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Un veterano jefe de El Corte Inglés es despedido acusado de manipular descuentos en el outlet de electrónica: indemnización de 171.000 euros

DEPORTES

Paddy Pimblett quiere medirse con

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner

Kilian Jornet culmina su reto más salvaje, 56 cuatromiles en 16 días: llegó incluso a quedarse sin comida durante un tramo

Fernando Alonso habla sobre el futuro de Aston Martin en la Fórmula 1: “Tenemos todo lo necesario para luchar por un Campeonato Mundial”

Messi estuvo a punto de jugar en el Getafe: “Teníamos un principio de acuerdo y Rijkaard lo paró”