España

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 18 de marzo: Pedrito le planta cara a don Hernando y el futuro incierto de José Luis y Victoria

El nuevo capítulo de la serie de RTVE saca a la luz secretos, reproches y decisiones que marcarán un antes y un después

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Don Hernando cree que hay
Don Hernando cree que hay que retirar a Victoria de la partida en 'Valle Salvaje' (RTVE)

En Valle Salvaje ya no hay tregua posible. Desde la llegada de don Hernando e Isabel al valle, la calma ha saltado por los aires y los conflictos se multiplican a un ritmo imparable. Lo que comenzó como una visita cargada de tensión se ha convertido en una auténtica tormenta de secretos, reproches y movimientos estratégicos que amenazan con cambiar el destino de todos los habitantes.

Para entender lo que está a punto de ocurrir este miércoles, 18 de marzo, hay que mirar atrás. En los capítulos anteriores de la serie de RTVE, Isabel dio un paso que nadie esperaba: consumida por la culpa, decidió enfrentarse a su pasado y acudir a confesar sus crímenes a la persona que más sufrió por ellos. Un gesto tan valiente como peligroso, que podría desencadenar consecuencias imprevisibles. Mientras tanto, José Luis, completamente acorralado, soltó una confesión que dejó a don Hernando contra las cuerdas. La pregunta quedó en el aire: ¿cómo reaccionaría al conocer toda la verdad sobre lo que ocurre en el valle?

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Isabel tiene un último deseo
Isabel tiene un último deseo antes de partir en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Poco después, las piezas empezaron a encajar… o quizá a complicarse aún más. Don Hernando descubrió por fin la verdad sobre Dámaso y el control que ejerce sobre José Luis, una revelación que explica muchas de las tensiones acumuladas. Sin embargo, lejos de poner todas las cartas sobre la mesa, el marqués decidió guardar silencio sobre un secreto clave relacionado con su regreso. Porque sí, aquí nadie dice todo lo que sabe.

Y como si eso fuera poco, Luisa siguió avanzando en su propia investigación. Su aparición en casa de las parteras en busca de Aurora dejó claro que está cada vez más cerca de destapar algo importante. La gran incógnita es qué saben realmente esas mujeres… y cuánto están dispuestas a contar.

Intrigas al límite, decisiones peligrosas y un futuro que ya parece sentenciado

Pero si algo va a marcar un antes y un después es lo que veremos en el capítulo 377, correspondiente al miércoles 18 de marzo. Aquí es donde el drama alcanza un nuevo nivel. Pedrito, sin pelos en la lengua, decide plantarse ante don Hernando y decirle exactamente lo que piensa de él. Un momento tenso, directo, que refleja el hartazgo acumulado y que deja claro que el respeto hacia el de Guzmán está más que debilitado. Sin embargo, lejos de hacerle recapacitar, este enfrentamiento parece reforzar la determinación de don Hernando. Porque sí, el patriarca está dispuesto a todo.

Luisa en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Luisa en 'Valle Salvaje' (RTVE)

A pesar de las críticas y las tensiones, don Hernando da el paso definitivo y pone en marcha sus planes para los Gálvez de Aguirre. Un movimiento calculado, frío y con consecuencias que podrían ser irreversibles. Lo más impactante llega cuando, tras presenciar de primera mano la mala relación entre José Luis y Victoria, toma una decisión que lo cambia todo: para él, el futuro de la pareja ya está escrito. Y aquí es donde empieza el verdadero chisme.

Todo apunta a que don Hernando no solo quiere intervenir, sino imponer su visión cueste lo que cueste. Y cuando alguien con poder empieza a mover hilos de esta manera, nadie está a salvo. Mientras tanto, la sombra de los secretos sigue creciendo. José Luis continúa atrapado en una red de presiones, Victoria parece cada vez más distante y Luisa está peligrosamente cerca de descubrir algo que podría hacer estallar todo por los aires.

Adelanto del capítulo de 'Valle
Adelanto del capítulo de 'Valle Salvaje' del viernes 13 de marzo (RTVE)

En Valle Salvaje, las apariencias engañan… y mucho. Las alianzas cambian, las verdades se ocultan y las decisiones se toman en los momentos más inesperados. Lo que veremos este miércoles no es solo un capítulo más: es el inicio de una cadena de acontecimientos que promete sacudir el valle como nunca antes. Así que atentos, porque cuando don Hernando mueve ficha, nadie sale ileso. Y esta vez, todo indica que el golpe será más fuerte que nunca.

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