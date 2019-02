Me encantaría discutir aquí la condescendencia de Finchelstein con el peronismo como campeón de la justicia social y su insistencia en distinguir populismos de Derecha y de Izquierda, pero no tengo más espacio. He aquí mi última discrepancia: no es el populismo, sino el nacionalismo. El populismo es la forma, pero el contenido es nacionalista. Y el fascismo es, esencialmente, nacionalismo radicalizado. Nacionalismo como reacción extrema ante las fuerzas globales que tienden a arrebatarle a la nación el monopolio soberano de la economía, la política, la identidad y la cultura. Para decirlo con palabras de Hobsbawm, Hitler no fue otra cosa que un nacionalista consecuente. Consecuente con el Deutschland über alles ('Alemania por encima de todas las cosas') de la primera estrofa del himno alemán y que percibía perfectamente que las fuerzas propulsoras de la globalización iban a terminar con la Alemania tal como era. No más Ein Volk, ein Reich, ein Führer ('un Pueblo, un Reino, un Conductor') sino una confusa mezcla de arios y turcos que forman parte de un país multiétnico y multicultural que ha delegado parte de su soberanía en la Unión Europea y cuya líder actual no se parece a Otto von Bismarck sino más bien a Doña Petrona.