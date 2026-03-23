España

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando firmamos arras mucha gente se relaja, pero en este momento es cuando hay que estar más atentos”

La experta alerta de que los plazos y las distintas cláusulas pueden generar problemas si no se revisan bien antes de cerrar la compra

Guardar
Una persona firma su contrato
Una persona firma su contrato de compraventa de vivienda (Montaje Infobae con imágenes de @onafolgado.asesora / TikTok y Canva)

Firmar un contrato de arras suele vivirse como uno de los pasos que más tranquilidad dan durante la compra de una vivienda. Sin embargo, según advierte la asesora financiera Ona Folgado, ese momento puede ser precisamente uno de los más delicados de toda la operación, porque muchas de las condiciones que después marcarán el cierre de la compraventa quedan fijadas ahí.

En un vídeo publicado en TikTok, Folgado alerta de que muchas personas bajan la guardia demasiado pronto: “Cuando firmamos arras, mucha gente se relaja pensando que ya está todo hecho y, en realidad, es justo cuando en ese momento hay que estar más atentos”. La experta insiste en que no se trata solo de entregar una cantidad de dinero como señal, sino de dejar por escrito compromisos que pueden tener consecuencias económicas importantes.

Un compromiso que va más allá de la señal

La asesora recuerda que el error más habitual es pensar que las arras son un simple trámite previo a la escritura. “No es solo el dinero que has entregado, es qué pasa si algo, por ejemplo, se retrasa, (es necesario saber) qué fechas límite se han puesto y qué condiciones se han escrito”, explica.

En España, el contrato de arras funciona como un acuerdo privado entre comprador y vendedor por el que ambas partes se comprometen a formalizar la compraventa en un plazo determinado. Habitualmente, el comprador entrega una señal que suele situarse entre el 5% y el 10% del precio de la vivienda, aunque no existe un porcentaje fijado por ley.

Ese dinero, salvo pacto distinto, se descuenta del precio final en el momento de la escritura. Pero el problema aparece si una de las partes incumple: si es el comprador quien renuncia sin causa prevista en el contrato, pierde la cantidad entregada; si es el vendedor quien se echa atrás, debe devolver el doble. Así lo recoge el artículo 1454 del Código Civil.

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

Fechas límite y cláusulas que conviene revisar bien

Folgado pone el foco en un aspecto que a menudo pasa desapercibido: los plazos. “Las arras no son un trámite, son un compromiso muy serio”, resume.

En ese documento debe figurar claramente hasta cuándo hay margen para firmar ante notario. Aunque no existe un plazo legal único, lo habitual es pactar entre uno y tres meses, sobre todo cuando el comprador necesita cerrar financiación hipotecaria.

También conviene revisar si el contrato incluye una cláusula que proteja al comprador en caso de que el banco no conceda la hipoteca. Si esa condición no aparece y la financiación falla, la señal puede perderse igualmente.

Qué hacer después de pagar las arras

Una vez firmado el contrato, comienza una fase de trámites que no conviene retrasar. El primer paso suele ser avanzar en la hipoteca si todavía no está cerrada: comparar ofertas, entregar documentación al banco y confirmar que los plazos pactados son suficientes para llegar a la firma final.

También es recomendable comprobar que la vivienda está libre de cargas mediante una nota simple actualizada del Registro de la Propiedad y confirmar que toda la documentación está preparada para notaría: certificado energético, recibos pendientes y situación registral del inmueble.

Además, cuando el préstamo hipotecario ya está aprobado, el comprador debe elegir notario y acudir al menos diez días antes de la firma de la escritura para revisar toda la documentación del préstamo.

En ese intervalo entre arras y escritura, la recomendación de Folgado es clara: no relajarse. Porque lo firmado en ese momento puede determinar si la compra termina bien… o se complica en el último tramo.

Temas Relacionados

Vivienda EspañaCompra de ViviendaMercado InmobiliarioPropiedadesPropietariosFinanzasLeyes EspañaTikTok EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorpresa en ‘La isla de las tentaciones’: Claudia y Mario anuncian que esperan su primer hijo

Tras una relación marcada por rupturas y reconciliaciones, la pareja confirma su momento más estable con una noticia que no esperaban pero sí deseaban

Sorpresa en ‘La isla de

La Policía detiene a cinco menores de 16 y 17 años tras el apuñalamiento de un adolescente de 14 años en Madrid

La víctima tiene dos heridas por arma blanca en el tórax y en la zona inguinal, pero se encuentra estable

La Policía detiene a cinco

La sanidad madrileña pagará 800.000 euros a una paciente con “graves secuelas” tras un tratamiento contraindicado

La mujer de 65 años sufrió un ictus después de una operación desaconsejada clínicamente

La sanidad madrileña pagará 800.000

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 23 marzo

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Comprobar Super Once: los ganadores

Receta fácil de bacalao a la madrileña, un guiso tradicional de Semana Santa a base de pimientos y tomate

En esta joya de la cocina madrileña de toda la vida, el bacalao, previamente desalado, se cocina en una salsa de tomate, pimientos y cebolla

Receta fácil de bacalao a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un preso que trabajaba en

Un preso que trabajaba en el taller de la cárcel recibirá una indemnización de 1.500 por haber sido despedido de forma injustificada

Una mujer compra una casa de 300 años de antigüedad y la derriba sin autorización: el ayuntamiento da la razón a los vecinos y le ordena que la reconstruya

La guerra en Irán retrasa el mayor pedido de tricornios en la historia de la Guardia Civil: 16.565 sombreros que por primera vez se podrán hacer con material sintético

España, el ‘Paraíso’ donde la riqueza de los narcos sobrevive a las condenas: “Van a hacer todo lo posible por seguir ganando dinero”

Un jurado popular declara culpables de asesinato a Yolanda Moreno y Gustavo Pretel por arrojar a una bebé a un contenedor

ECONOMÍA

La Justicia confirma que Airbnb

La Justicia confirma que Airbnb tendrá que pagar la multa de 64 millones de euros impuesta por Consumo por infracciones en sus anuncios

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si eres empresario este es uno de los errores que más caros te pueden salir”

El precio de la gasolina este 23 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El metal que ha usado China contra Trump, que se ha revalorizado un 520% en un año y que puede beneficiar a España

Cesta de la compra más cara, gasolina disparada y frenazo al auge del PIB español: la crisis que puede venir si la guerra en Irán se eterniza

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga