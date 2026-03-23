Las 3 señales de que tu sistema dopaminérgico está sobreestimulado, según un psiquiatra: “Te cuesta tolerar el aburrimiento si no sacas el móvil”

Las 3 señales de que tu sistema dopaminérgico está sobreestimulado (Canva)

El sistema dopaminérgico está compuesto por neuronas especializadas que producen y responden a la dopamina. Este neurotransmisor funciona como mensajero químico del cerebro; además de ser el encargado de la regulación de la motivación, el placer, el control del movimiento y los procesos de aprendizaje.

No obstante, cuando se abusa demasiado de este neurotransmisor, se pueden generar adicciones, tolerancia a ciertas actividades o la desensibilización cerebral . Estas tres consecuencias concuerdan con el mensaje del psiquiatra, Javier Quintero, quien ha identificado en un video de sus redes sociales tres señales clave que pueden indicar que el sistema dopaminérgico está sobreestimulado.

Este resultado, además, es un fenómeno cada vez más frecuente por el uso intensivo de dispositivos electrónicos y la búsqueda constante de estímulos inmediatos. Las advertencias del especialista ponen el foco, así, en hábitos cotidianos que muchas personas han normalizado.

El problema de no “tolerar el aburrimiento” cuando no tienes el teléfono

Según Quintero, la primera señal de que algo va mal dentro de tu sistema dopaminérgico aparece cuando “te cuesta tolerar el aburrimiento sin sacar el móvil”. Al final, “estás esperando y ya tienes el móvil en la mano”, expresa. Por lo que “si el aburrimiento dura segundos y tu mano ya busca el móvil, estás acostumbrando a tu cerebro a estar constantemente activo”, determina. El médico subraya que este comportamiento refuerza una necesidad compulsiva de evitar los momentos en los que estás quieto, lo que puede alterar la capacidad del cerebro para gestionar la inactividad.

La segunda señal mencionada por Javier Quintero es la dificultad para concentrarse en una sola actividad. En definitiva: “No puedes hacer una única cosa. Estás viendo una serie, pero también estás con el móvil en la mano”, resume. Esto se traduce en que cualquier actividad “parece no ser suficiente”, porque “estás acostumbrando a tu cerebro a un nivel de activación demasiado alto para poder tolerar los estímulos cotidianos”, señala el psiquiatra. Esta tendencia a la multitarea constante dificulta disfrutar de actividades sencillas.

Las 3 señales de que tu sistema dopaminérgico está sobreestimulado (@drjquintero)

Por último, Quintero señala la que es la señal más relevante: ya no eres capaz de divertirte en situaciones que antes te parecían placenteras. “Con lo que antes disfrutabas ahora te parece plano, incluso insulso”, señala. En pocas palabras: “Una conversación tranquila se te hace larga”, resume el psiquiatra. Esto se extiende a cuando quedas con amigos, pues “no te llena igual”.

Quintero explica, de esta forma, que “no es que la vida sea más aburrida, es que tu cerebro se está acostumbrando a recompensas cada vez más rápidas y más intensas, porque la dopamina no se gasta, pero el cerebro sí que se desgasta”, advierte. Pese a esta situación límite, “la buena noticia es que tu cerebro también puede volver a adaptarse a ese nivel de activación“, afirma.

Así, el especialista propone “empezar por algo muy sencillo”. De este modo, “cuando notes el impulso de sacar el móvil, para un momento, piensa y date unos minutos antes de sacarlo. Parece pequeño, pero estás ayudando a tu cerebro a volver a tolerar el aburrimiento y el hastío”, recomienda el especialista.

¿Cómo sé si padezco de aburrimiento crónico?

El aburrimiento es una experiencia presente en todas las personas y se manifiesta como la ausencia de interés en las actividades cotidianas. Aunque suele asociarse a sensaciones desagradables, también puede tener efectos positivos, como estimular la creatividad y ofrecer un descanso al cerebro mediante la activación de lo que se conoce como “red neuronal por defecto”, vinculada a la ensoñación, como señalan en El Prado Psicólogos.

En la mayoría de los casos, el aburrimiento es transitorio y apenas afecta de forma significativa. Sin embargo, cuando se vuelve crónico, puede provocar una pérdida casi total de interés por el entorno y las actividades que antes resultaban satisfactorias. Las personas que lo experimentan describen sensaciones como lentitud en el paso del tiempo, dificultad para concentrarse, falta de motivación, vacío interior y una percepción generalizada de que la vida carece de sentido. El entorno y las tareas habituales pasan a verse como monótonos y poco estimulantes.

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Las causas del aburrimiento crónico son diversas. Suele aparecer cuando una persona debe dedicarse a actividades repetitivas o poco motivadoras, o cuando pierde el interés por lo que antes le resultaba significativo sin encontrar alternativas nuevas. El entorno cultural, caracterizado por una abundancia de entretenimiento externo como la televisión e internet, contribuye a este fenómeno, especialmente entre niños y adolescentes. La sobreestimulación dificulta el desarrollo de intereses propios y de la capacidad para entretenerse de manera autónoma.

La falta de autoconciencia también influye en la tendencia al aburrimiento. Quienes no identifican con claridad sus propias emociones y deseos tienen más dificultades para gestionar sus estados de ánimo y encontrar satisfacción. Además, las personas que necesitan estímulos constantes, conocidas como “buscadores de sensaciones”, suelen experimentar aburrimiento crónico con mayor frecuencia, en parte por diferencias en los niveles de dopamina, un neurotransmisor relacionado con la satisfacción.

Además, otros factores neurológicos, como lesiones cerebrales, pueden aumentar la propensión al aburrimiento crónico debido a cambios en los umbrales de recompensa del cerebro. Aunque la insatisfacción laboral, la ausencia de proyectos futuros, la escasez de aficiones o de relaciones personales también potencian un empobrecimiento gradual de la vida emocional que puede desembocar en aburrimiento crónico.